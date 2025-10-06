ARM CEO’su Rene Haas: Zaman Intel’i cezalandırdı, TSMC’yi yakalamak çok zor

Intel için artık çok geç
ARM CEO’su Rene Haas bir demecinde Intel’in TSMC’ye alternatif olması konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Haas Intel’in geçmişte bazı kritik dönemeçlerde gerekli adımları atmadığını belirterek işlemci pazarında döngüleri kaçırmanın bedelinin ağır olduğunu, mobil pazarı tamamen elinden kaçırdığını ve zamanın Intel’i cezalandırdığını belirtti.
Haas ayrıca Intel’in EUV teknolojisine geçişte de geç kaldığını ifade etti. Haas’a göre bu karar, TSMC’nin üretim kapasitesini çok daha erken dönemde ileri seviyeye taşırken, Intel’in rekabette geri düşmesine yol açtı.
Haas, konuşmasında yalnızca teknik eksikliklere değil, aynı zamanda Batı’daki üretim kültürüne de dikkat çekti. Tayvan’da TSMC’de çalışmanın prestijli bir kariyer olarak görüldüğünü hatırlatarak, ABD’de üretim işlerinin genellikle mavi yaka olarak görüldüğünü ve bu algının değişmesi gerektiğini söyledi. ARM CEO’suna göre, TSMC seviyesinde bir üretim gücü oluşturmak için uzun vadeli yatırımlar, kamu desteği ve yeni bir mühendislik kültürü gerekiyor.
