Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ARM CEO’su Rene Haas: Zaman Intel’i cezalandırdı, TSMC’yi yakalamak çok zor

    Yonga teknolojileri tarihinde yaptığı kritik hatalarla adeta ipini çeken Intel rekabette oldukça geriye düştü. Mobil alana havlu atarken döküm konusunda ise çok gerilerde kaldı.

    Intel Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ odaklı yonga üretiminde yoğun hareketlilik devam ederken Nvidia ve TSMC süreçten en kârlı çıkan firmalar oldu. Öyle ki ikisi de kendi sektörlerinde adeta tozu dumana kattı. Intel, Samsung, AMD gibi devler yetişmeye çalışsa da işler artık kopma noktasına geldi. 

    Intel için artık çok geç

    ARM CEO’su Rene Haas bir demecinde Intel’in TSMC’ye alternatif olması konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Haas Intel’in geçmişte bazı kritik dönemeçlerde gerekli adımları atmadığını belirterek işlemci pazarında döngüleri kaçırmanın bedelinin ağır olduğunu, mobil pazarı tamamen elinden kaçırdığını ve zamanın Intel’i cezalandırdığını belirtti. 

    Haas ayrıca Intel’in EUV teknolojisine geçişte de geç kaldığını ifade etti. Haas’a göre bu karar, TSMC’nin üretim kapasitesini çok daha erken dönemde ileri seviyeye taşırken, Intel’in rekabette geri düşmesine yol açtı. 

    Haas, konuşmasında yalnızca teknik eksikliklere değil, aynı zamanda Batı’daki üretim kültürüne de dikkat çekti. Tayvan’da TSMC’de çalışmanın prestijli bir kariyer olarak görüldüğünü hatırlatarak, ABD’de üretim işlerinin genellikle mavi yaka olarak görüldüğünü ve bu algının değişmesi gerektiğini söyledi. ARM CEO’suna göre, TSMC seviyesinde bir üretim gücü oluşturmak için uzun vadeli yatırımlar, kamu desteği ve yeni bir mühendislik kültürü gerekiyor.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 2 gün önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suv tavsiye tv plus görüntü kalitesi maliye eve neden gelir camelot 2.sezon 1 bölüm türkçe dublaj izle e postamı bilen biri ne yapabilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum