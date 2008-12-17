Pentax, giriş seviyesi DSLR kamerası K-M'nin beyaz versiyonunu duyurdu

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Kamera ve objektif konusunda yılların deneyimine sahip firmalardan Pentax, giriş seviyesinde yer alan D-SLR kamerası K-M (K2000)'nin beyaz versiyonunu resmen duyurdu.

Pentax'ın limitli sayıda üreteceği model beyaz rengiyle sektöre farklı bir soluk getirecek gibi görünüyor. Zira kamera devlerinin çoğu renk olarak siyahı benimsemiş durumda. Renk dışında standart K2000'den herhangi farklılığı bulunmayan kamera, iki farklı kit seçeneğiyle fotoğrafçıların huzuruna çıkarılacak. Seçeneklerden birisinde Pentax'ın DA L serisi 18-55 mm f/3.5-5.6 mm objektifi; diğeri ise 18-55 mm'lik objektifin yanında yine DA L serisinden 50-200 mm f/4-5.6 tele zum objektifi bulunuyor. Yeni L serisi objektifler, önceki nesillere göre daha hafif yapılarıyla ön plana çıkmakta. Objektiflerin de kameranın beyaz rengine uyum sağlayacak biçimde tekrardan tasarlandığını belirtelim.

Beyaz K2000'nin ocak ayına doğru satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında kesin bir detay bulunmuyor.

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