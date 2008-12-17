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Pentax, giriş seviyesi DSLR kamerası K-M'nin beyaz versiyonunu duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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25
Diğer
knight
Haber Editörü
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Pentax, giriş seviyesi DSLR kamerası K-M'nin beyaz versiyonunu duyurdu
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Pentax, giriş seviyesi DSLR kamerası K-M'nin beyaz versiyonunu duyurdu
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Pentax, giriş seviyesi DSLR kamerası K-M'nin beyaz versiyonunu duyurdu
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Kamera ve objektif konusunda yılların deneyimine sahip firmalardan Pentax, giriş seviyesinde yer alan D-SLR kamerası K-M (K2000)'nin beyaz versiyonunu resmen duyurdu.

Pentax'ın limitli sayıda üreteceği model beyaz rengiyle sektöre farklı bir soluk getirecek gibi görünüyor. Zira kamera devlerinin çoğu renk olarak siyahı benimsemiş durumda. Renk dışında standart K2000'den herhangi farklılığı bulunmayan kamera, iki farklı kit seçeneğiyle fotoğrafçıların huzuruna çıkarılacak. Seçeneklerden birisinde Pentax'ın DA L serisi 18-55 mm f/3.5-5.6 mm objektifi; diğeri ise 18-55 mm'lik objektifin yanında yine DA L serisinden 50-200 mm f/4-5.6 tele zum objektifi bulunuyor. Yeni L serisi objektifler, önceki nesillere göre daha hafif yapılarıyla ön plana çıkmakta. Objektiflerin de kameranın beyaz rengine uyum sağlayacak biçimde tekrardan tasarlandığını belirtelim.

Beyaz K2000'nin ocak ayına doğru satışına başlanması beklenirken fiyat hakkında kesin bir detay bulunmuyor.

Teknik özellikler için tıklayın


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St Batuhan 10 yıl
Temiz tutulursa sorun olmaz diye düsünüyorum tabi en fazla 1 sene dayanır bu berrak beyazlık sonra sararabilir gri mri bisiler olur :) nese acıkcası cok hos görünüüme sahip ve özelliklerde iyi eh slr en nihayette :D
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PlutosDaddy 10 yıl
Apple çıkarmış gibi valla


Tatlı olmuş, başka bir markadan da renkli modeller bekleniyordu noldu acaba.. (Sony "galiba")
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Dinçer 10 yıl
kimse demeden ben diyeyim; çok kir gösterir bu


bence beşiktaşlılar kaçırmasın...
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pendikli 10 yıl

Orjinalden alıntı: Dinçer

kimse demeden ben diyeyim; çok kir gösterir bu


bence beşiktaşlılar kaçırmasın...

sn dinçer benden önce davranmışsınız.yukarıyı okurken aklımdan geçenler aynen bunlardı. çok kir götürür bu.
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