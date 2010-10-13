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Philips Master TL-D Süper 80 Floresan Lambalar Hem Çevreye Hem Bütçeye Dost

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
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Philips Teknolojisi ile geliştirilmiş çevre dostu ve  yüzde 40 daha uzun ömürlü  
“Master TL-D Süper 80 Floresan Lambalar”, yüzde 75 daha az civa içeriğiyle
 çevreyi de koruyor 1.

Çevre dostu teknolojilerin öncü markalarından Philips tarafından geliştirilen Master TL-D Super 80 Floresan Lambalar, yüksek kaliteli ışığı sayesinde renkleri doğal gösterirken  daha keyifli ve üretken bir ortam yaratıyor.

Yüzde 30 daha fazla ışık çıkışı ile Master TL-D Super 80 Floresan Lambalar, diğer lambaların ulaştığı ışık miktarına daha az sayıda  floresanla ulaşabiliyor. Standart tüp floresan  lambalarla kıyaslandığında yüzde 40 daha uzun ömürlü olan Master TL-D Super 80 Floresanlar lambalar,  bulunulan ortamdaki ışığı direkt yansıtarak, göz yorgunluğu gibi şikayetleri ortadan kaldırıyor.

Evde, iş yerinde, aydınlatma ihtiyacı duyulan her yerde kullanabilen Master TL-D Super 80 Floresan Lambalar, yüksek kaliteli ışıkla tam aydınlatma sağlarken, yüzde 75 daha az civa içeriğiyle de  çevreyi koruyor.  

Philips, tasarımı ve dizaynıyla her yerde rahatlıkla kullanılabilen, uzun ömür ve güçlü aydınlatma özellikleri ile fark yaratan ve  Sağlık Bakanlıği’ndan onaylı CE işaretine sahip Master TL-D Super 80 Floresan Lambaları uygun fiyat seçenekleri ile tüketicinin beğenisine sunuyor.


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