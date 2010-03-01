Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Philips, yeni ev sinema sistemi Immersive'i tanıttı

Philips, 360Sound ses sistemini içeren Immersive isimli yeni ev sinema ses sistemini tanıttı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15b
1
9
Figure
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Philips, yeni ev sinema sistemi Immersive'i tanıttı
Tam Boyutta Gör

Philips 360Sound Ses Sistemi ile Immersive Ev Sineması

Hollanda merkezli elektronik ve ev aletleri üreticisi Philips, Immersive isimli yeni bir ev sinema sistemini ürün gamına eklediğini duyurdu.

Immersive toplam 16 hoparlör bulunduran 360Sound ses sistemini içeriyor. 5 uydu hoparlörü ve bir subwoofer birimi ile bulunduğu odanın her yanına dağılacak olan ses sistemi, sahip olduğu Dolby TrueHD ve dts-HD Surround ses teknolojileri ile üst düzey çevreleme hissi yaşatmayı amaçlıyor. Ana ünite ise Blu-ray ve DVD diskleri oynatabiliyor, DLNA desteği ile bu desteğe sahip diğer ürünler ile uyumlu çalışabiliyor. İster Ethernet LAN ile ister USB aracılığıyla takabileceğiniz Wi-Fi alıcısı ise çevrimiçi olup Net TV servisine bağlanabilmenize olanak tanıyor. Ürün yine USB aracaılığıyla takılabilen mobil cihazlarda bulduğu içerikleri de oynatabiliyor. Immersive, Philips'in verdiği bilgilere göre enerji tüketiminde de iddialı; ürün bekleme modunda sadece 0,3 Watt güç tüketiyor. Yüksek kalite sert alüminyumdan yapılmış kabinlere sahip olan Immersive'in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi.

 

Philips, yeni ev sinema sistemi Immersive'i tanıttı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KURSAD. 9 yıl
pc'ye bağlama şansımız yokmudur bunu yaw mesela opticden falan ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
kullanımda farkı ortaya çıkıyor,güzel bir ürün, üstelik philips
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerturk17 9 yıl
2000 yoktur bence ama güzel estetik bi sete benziyor. pc için olmadığı kesin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KURSAD. 9 yıl
Nekadardır acaba fiyatı 1000 lira varmıdır bana var gibi geliyor ayrıca bilgisayara takılırmı bub ürün onuda öğrenmek lazım ama DTS HD falan cozdüğüne göre 1000-2000 arası değişir diye umuyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fotifoti 9 yıl
kulağınızın hakkını verin, duyamayan var :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AeroCool PGS BX 500 Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim