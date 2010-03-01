Philips, yeni ev sinema sistemi Immersive'i tanıttı

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Philips 360Sound Ses Sistemi ile Immersive Ev Sineması

Hollanda merkezli elektronik ve ev aletleri üreticisi Philips, Immersive isimli yeni bir ev sinema sistemini ürün gamına eklediğini duyurdu.

Immersive toplam 16 hoparlör bulunduran 360Sound ses sistemini içeriyor. 5 uydu hoparlörü ve bir subwoofer birimi ile bulunduğu odanın her yanına dağılacak olan ses sistemi, sahip olduğu Dolby TrueHD ve dts-HD Surround ses teknolojileri ile üst düzey çevreleme hissi yaşatmayı amaçlıyor. Ana ünite ise Blu-ray ve DVD diskleri oynatabiliyor, DLNA desteği ile bu desteğe sahip diğer ürünler ile uyumlu çalışabiliyor. İster Ethernet LAN ile ister USB aracılığıyla takabileceğiniz Wi-Fi alıcısı ise çevrimiçi olup Net TV servisine bağlanabilmenize olanak tanıyor. Ürün yine USB aracaılığıyla takılabilen mobil cihazlarda bulduğu içerikleri de oynatabiliyor. Immersive, Philips'in verdiği bilgilere göre enerji tüketiminde de iddialı; ürün bekleme modunda sadece 0,3 Watt güç tüketiyor. Yüksek kalite sert alüminyumdan yapılmış kabinlere sahip olan Immersive'in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi verilmedi.