Philips Evnia 27M2N3800A modeli çift modlu ekranıyla dikkat çekiyor

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Philips, oyunculara özel geliştirdiği yeni monitörü Evnia 27M2N3800A ile sahneye çıkıyor. 27 inç büyüklüğündeki bu model, çift modlu ekran yapısıyla dikkat çekiyor: İster 4K çözünürlükte 160Hz, ister Full HD’de 320Hz tercih edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, görsel kaliteyle akıcılık arasında diledikleri gibi geçiş yapabiliyor.

Monitör, %130 sRGB, %95 DCI-P3 ve %90 Adobe RGB renk kapsama oranlarına sahip. HDR 400 desteği ve 450 nit'e ulaşan parlaklığıyla canlı ve dengeli bir görüntü sunuyor. Ayrıca 0.5 ms’ye düşürülen tepki süresi, özellikle hızlı sahnelerde netlik sağlıyor. Smart Crosshair, ShadowBoost ve farklı oyun türleri için hazır ayar profilleri gibi özellikler de oyun deneyimini güçlendiriyor.

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Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1 ve bir DisplayPort 1.4 girişi yer alırken, aynı anda iki farklı cihazdan görüntü alınabilmesi de mümkün. Dahili hoparlör, kulaklık çıkışı, düşük mavi ışık modu ve yansıma önleyici kaplama gibi günlük kullanım konforunu artıran detaylar da unutulmamış.

Evnia 27M2N3800A modeli Temmuz ayında Avrupa’da satışa çıkıyor. Almanya'da yaklaşık 379 dolara, Birleşik Krallık’ta ise 279 sterline ön siparişe açılmış durumda. Philips ayrıca, 500Hz yenileme hızına sahip QD-OLED ekranlı 27M2N8500X modelini Çin’de duyurdu. Bu cihazın fiyatı ise 835 dolar seviyesinde. Global çıkış tarihi ise şimdilik belirsiz.

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Philips Evnia 27M2N3800A çift modlu ekranıyla dikkat çekiyor

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