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Philips, oyunculara yönelik geliştirdiği yeni nesil monitörü Evnia 24M2N5200X ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 835 dolarlık fiyatla piyasaya çıkan bu model, sunduğu 610Hz’e kadar ulaşan yenileme hızıyla en hızlı tüketici monitörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

24.1 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü Fast TN panel kullanan monitör, 0.1 milisaniyeye kadar düşebilen tepkime süresiyle neredeyse anında yanıt veriyor. Philips’in çift işlemcili “Zero Sense Sync Acceleration” teknolojisi sayesinde giriş gecikmesi ciddi oranda azalıyor. Adaptive Sync desteği ise yırtılma ve takılmaları minimuma indiriyor.

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Renk performansında da iddialı olan Evnia 24M2N5200X, sRGB renk gamının %99.8’ini kapsıyor. 500 nit tepe parlaklık ve HDR400 sertifikası ile hem karanlık hem de aydınlık sahnelerde net görüntüler sağlıyor. 8-bit renk derinliği ve 16.7 milyon renk desteğiyle oyun dışında içerik üretimi için de güçlü bir seçenek sunuyor.

Monitör; oyun modları, nişangâh desteği, karanlık alanlarda görünürlüğü artıran özellikler ve göz yorgunluğunu azaltan teknolojilerle donatılmış. Ergonomik standı ise yükseklik, eğim, döndürme ve dönebilme açısından geniş bir hareket alanı sunuyor.

Bağlantı tarafında iki HDMI 2.1, bir DisplayPort 1.4, USB-A ve USB-B girişlerinin yanı sıra kulaklık çıkışı da yer alıyor. Tüm bu detaylar, Evnia 24M2N5200X’i yüksek performans arayan oyuncular için güçlü bir alternatif haline getiriyor.

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Philips’ten 610Hz hızında yeni oyuncu monitörü

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