PhotoFast dörtlü kart okuyucusunu duyurdu: GM5500X4

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Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi PhotoFast, GM5500X4 adını verdiği yeni kart okuyucusunu duyurdu. Daha önce satışa sunulan CR-5500 isimli kart okuyucusunun bir üst modeli olan yeni çözüm, aynı anda 64GB'a kadar her biri farklı kapasitelerdeki dört adet microSD veya microSDHC bellek kartını okuyabiliyor, bilgisayar bağlantısını ise USB 2.0 ara birimi üzerinden kuruyor.

PhotoFast tarafından bir yıllık garanti ile ilk önce Japonya pazarında satışa sunulacak yeni kart okuyucusunun Mayıs veya Haziran ayı başında çıkması bekleniyor.