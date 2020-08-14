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    Piksellerin mucidi Russell Kirsch 91 yaşında hayata gözlerini yumdu

    Piksellerin mucidi olarak tanınan ve 1957 yılında ilk dijital görüntüyü elde etmeyi başaran bilim insanı Russell Kircsch, 91 yaşında Portland'deki evinde hayata veda etti.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Piksellerin mucidi Russell Kirsch 91 yaşında hayata gözlerini yumdu
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    50 yılı aşkın sürdürdüğü araştırmaları dijital görüntüleme dahil pek çok alanın temellerini oluşturan Russell Kirsch, bu haftanın başında, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1929'da Rusya ve Macaristan göçmeni Yahudi kökenli bir çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Kirsch sırasıyla New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi ve MIT'de eğitim aldı. Sonrasında ise Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nde 50 yıl boyunca görev yaptı.

    Kirsch'ün 50 yıllık meslek hayatı ve geriye kalan emeklilik yıllarında imza atmış olduğu tüm başarılar bir araya getirildiğinde bunlardan en büyüğü şüphesiz ilk dijital kameranın çıkışından on yıllar önce taramış olduğu ilk dijital görüntüydü.

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    Çalışmada, o zamanlar neredeyse oda büyüklüğünde olan bilgisayarların insan zihnini ve algısını simüle edebileceği düşüncesiyle yola çıkılmıştı. Bilim insanları hala bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor ve Kirsch'ün 1957'de gerçekleştirdiği şey görsel algılamayı dijital olarak simüle etme yolundaki ilk çalışmaydı.

    1957’de Kirsch ve ekibi fotoğrafların yüzeyleri üzerindeki yoğunluk değişimlerini izlemek için bir dijital görüntü tarayıcısı geliştirdi ve ilk dijital taramaları yaptı. 

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    Taranan ilk fotoğraf Kirsch’ün üç aylık oğlu Walden Kirsch’ün fotoğrafıydı. 5 cm x 5 cm ölçülerindeki bir alanı kaplıyordu ve 176 x 176 piksel çözünürlüğe sahipti. Bu da fotoğrafta toplamda 30,976 piksel olduğu anlamına geliyor. Bit derinliği ise piksel başına sadece bir bitti.

    Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün arşivlenmiş gönderisinde görüntünün nasıl elde edildiği de açıklamıştı, çalışmada tarayıcı, büyük boy bir tambur, ona monte edilmiş dönen bir tambur ve bir fotoçoğaltıcı kullanılmış. Dönen tambur görüntülerin yansımalarını yakalamak amacıyla kullanılıyormuş ve resim ile fotoçoğaltıcı arasına yerleştirilmiş olan delikli bir kumaş görüntünün çizgi çizgi ayrılmasını engelleyerek noktacıklara ayrılmasını, yani piksel piksel ayrılmasını sağlıyormuş.

    Başlangıçta elde edilen görüntüler yalnızca siyah veya beyaz renklerdeymiş ancak Kirsch ve ekibi, görüntüyü farklı eşiklerde birden çok kez tarayıp, sonrasında bu taramaları üst üste dizerek gri rengi de elde edebilmeye başlamışlar.

    Bu temel çalışma, dijital görüntülemede kullanılan yöntemlerin, algoritmaların ve depolama tekniklerinin oluşturulmasına ve gün geçtikçe gelişerek bugünkü hallerine gelmesine zemin hazırladı.

    Dijital fotoğrafçılığın geliştirilmesindeki önemi sebebiyle 2003 yılında Kirsch’ün oğlunun taranmış fotoğrafı, Life World tarafından “Dünyayı Değiştiren 100 Fotoğraf"tan biri seçildi ve hala Portland Sanat Müzesi’nde sergileniyor. 

    Piksellerin mucidi Russell Kirsch 91 yaşında hayata gözlerini yumdu
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    Kirsch, başlangıç düzeyindeki yapay zeka üzerindeki çalışmalarına emekli olana kadar devam etti ve daha düşük çözünürlüklerde çok daha net görüntüler sağlayacak uyarlanabilir pikseller tasarlama fikri kafasını kurcalamaya devam etti. 

    Uzun yıllardır Alzheimer tedavisi gören Russell Kirsch, 11 Ağustos'ta yani geçtiğimiz Salı günü Portland'deki evindeki 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.



    https://techcrunch.com/2020/08/13/digital-imaging-pioneer-russell-kirsch-dies-at-91/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    İyi yolculuklar büyük adam...Bizim moruklarda parklarda çekirdek çitleyerek gelenin geçenin karı ve kızına bakar
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf.
    Toprağı bol olsun.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    genc34 6 gün
    piksel dede .:))
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    nickimyoksanasılvar 1 hf. yeni yorumcu
    teşekkür etmekten başka ne yapabiliriz ki :(
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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf.
    Dayının toprağı bol olsun. Kendileri büyük katkılarda bulundu. 3 aylık çocuğu bugün 60'lı yaşlara ulaşmış. Zaman ne çabuk geçiyor.
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf.
    Toprağı bol olsun.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    İyi yolculuklar büyük adam...Bizim moruklarda parklarda çekirdek çitleyerek gelenin geçenin karı ve kızına bakar
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