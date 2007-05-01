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PlayStation 3 EyeToy ; Oyunların içine girmeye ne dersiniz?

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Oyun konsollarında oynanan oyunlardan alınan keyif, detaylar ve grafiklerin yanı sıra o oyunu nasıl oynadığınızla orantılı olarak da değişiyor. Wii'nin enteresan kontrolcüsü Wiimote, her şeyin grafik ve dataydan ibaret olmadığını herkese gösterdi. Wii, rakiplerinin çok gerisinde kalan işlem ve grafik başarımına rağmen tahminleri aşan satış rakamlarını Wiimote'a borçlu.

Aslında konu enteresan kontrolcüler olduğunda Wiimote tek değil. Sony'nin PlayStation 2 için 2003 senesi içerisinde piyasaya sürdüğü EyeToy isimli kamera ve oyun kontrolcüsü karışımı ürün de bu sınıfa girmeyi hak ediyor. Kullanıcıları yaptıkları hareketler haricinde görüntüleriyle de oyunun içerisine dahil etmeyi başaran EyeToy, oyuncuyu kimi zaman eğitim alan bir asker, kimi zaman da bir boksör haline getirebilecek kadar yetenekli bir cihaz. PlayStation 2'de bu cihazla oynama şansınız olmadıysa buraya tıklayarak kullanıcıların kayıt ettikleri bir çok videoyu izleyebilir ve bu eğlenceli kontrolcüyü daha yakından tanıyabilirsiniz. Sony şimdi EyeToy'u daha da geliştirerek PlayStation 3 için çıkartmaya hazırlanıyor.

PlayStation 3 EyeToy ; Oyunların içine girmeye ne dersiniz?
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Yeni EyeToy, düşük ışıklı ortamlarda çekim yapabilme ve 320x240 piksel çözünürlükte 120 kare/sn görüntü yakalama gibi geliştirilmiş özelliklere sahip. Ayrıca yönlendirilmiş ve gürültü engelleme teknolojisi ile donatılmış olan mikrofonu da video konferans esnasında kullanıcıların oldukça işine yarayacaktır. EyeToy, çıkabildiği en yüksek çözünürlük olan 640x480 piksel çözünürlükte de 60 kare/sn oranla kare yakalayabilmekte. Yüksek kare/sn yakalama oranları oyunların hareketlerinizi daha rahat algılaması anlamına geliyor.

PlayStation 3 EyeToy ; Oyunların içine girmeye ne dersiniz?
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Sony, EyeToy'un lansmanında ürünün piyasaya çıkışıyla beraber piyasada olacak olan bir kart oyununu kullandı. Oyun tablosuna yerleştirilen oyun kartları üzerindeki karakterler PS3 tarafından işlenerek 3B ortamda canlandırılıyorlar ve oyuncular kartlar üzerine dokunarak yaratıkların ateş etmelerini veya savunma modlarına geçmelerini sağlayabiliyorlar. Şu sıralar oldukça popüler olan kart bazlı turnuvaları konu alan Japon animelerinin tutkunları, büyük ihtimal bu oyunun başından kalkamayacaklardır. Aşağıdaki videoyu izleyerek, gelecek nesil EyeToy'un neler yapabildiğini görebilirsiniz.

USB 2.0 üzerinden Playstation 3 ile haberleşen ve beraberinde "EyeCreate" isimli ücretsiz bir fotoğraf işleme, video kayıt yazılımı da sunulacak olan EyeToy, önümüzdeki yaz Avrupa ve Amerika da satışa sunulacak. Ürün için çıkış tarihi belli olsa da henüz bir fiyat belirlenmemiş durumda. PS3'ün üstün bilgi ve grafik işlem gücünü arkasına alacak olan yeni nesil EyeToy, Wiimote gibi büyük bir ilgi ile karşılanır mı bilinmez ama mutlaka denenmesi gereken cihazlar arasına gireceği kesin.


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guitarist02 12 yıl
Bu Eye Toy degil hocam,bu eye of judgement denen kart oyunu.
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3 boyutlu üye 12 yıl
Kameranın haberi yayınlanalı 3 hafta oldu neredeyse. Eye of Judgement' ın ise 2 yıl oldu.
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Speed-Step 12 yıl

Orjinalden alıntı: guitarist02

Bu Eye Toy degil hocam,bu eye of judgement denen kart oyunu.


:) zaten ben de eyetoy demedim ki keşke haberi okuyup öyle yorum yapsaydınız.
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