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    PlayStation tarihinin en iyi konsolu hangisi? İşte sıralama

    Sony tarihindeki en iyi PlayStation hangisi? Bu soruya cevap arayan Digital Trends şimdiye kadarki en iyi PlayStation konsollarını sıraladı. İşte oluşan liste...
    PlayStation tarihinin en iyi konsolu hangisi? İşte sıralama Tam Boyutta Gör
    Sony bugüne kadar birçok unutulmaz oyun konsolu piyasaya sürdü. Peki, bunca efsanevi konsol arasında en iyisi hangisiydi? Teknoloji dünyasının saygın portallarından biri olan Digital Trends, bu sorunun cevabını bulmaya çalıştı. Listenin tepesinde 2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2 yer alıyor.

    Peki, PS2'yi Sony tarihindeki en iyi konsol yapay şey neydi? PlayStation 2, yalnızca Sony'nin değil, tüm oyun endüstrisinin gördüğü en büyük atılımlardan biri olarak tanımlanıyor. Teknolojisi, geniş oyun yelpazesi, uygun fiyatı ve rakiplerine olan üstünlüğü ile adeta bir dönüm noktası oldu. Ancak cihazı başarılı kılan bir başka deha daha vardı.

    PlayStation tarihinin en iyi konsolu hangisi? İşte sıralama Tam Boyutta Gör

    PSP'ye büyük övgü

    Sony'nin dahiyane bir fikirle PS2'ye DVD oynatıcı özelliği eklemesi sayesinde konsol, film ve dizi tutkunlarının da evine girmeyi başardı. Bu stratejik adım, oyun oynanmayan evlere bile PS2 sokarak konsolun başarısında kritik bir rol oynadı. Listenin ikinci sırasında modern oyun dünyasının yıldızı PlayStation 5 bulunuyor. PS5, özellikle SSD depolama birimiyle oyunlarda hız ve performans çıtasını yükseltti.

    Üçüncü sırada ise oyun endüstrisinin temel taşlarından biri olan PlayStation 1 var. PS1'in tüm oyun konsolu piyasası için standartları belirlediği ve sektörde devrim yarattığı ifade ediliyor. Liste PlayStation 4, PS Vita, PlayStation 3 ve PlayStation Portable (PSP) şeklinde devam ediyor. Özellikle PSP'ye ayrı bir parantez açıldığını belirtelim. Dönemine göre oldukça güçlü bir cihaz olduğu ancak yeterli sayıda kaliteli oyunla desteklenmediği için potansiyelini tam anlamıyla sergileyemediği vurgulanıyor.

    İşte oluşan liste:

    1. PlayStation 2
    2. PlayStation 5
    3. PlayStation 1
    4. PlayStation 4
    5. PlayStation Vita
    6. PlayStation 3
    7. PlayStation Portable
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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 1 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 3 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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