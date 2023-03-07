PlayStation VR2 - inceleme: En iyi VR cihazı mı?

Bu videomuzda PlayStation 5 için çıkış yapmış olan PlayStation VR2'nin incelemesiyle karşınızdayız. PlayStation VR2 özellikle kontrolcüsü ve tek kablo ile bağlanabilmesi sebebiyle dikkat çekiyor.

PlayStation 5 için çıkış yapmış olan PlayStation VR2'yi birkaç haftadır deneyimliyoruz ve inceleme videosuyla karşınızdayız. PlayStation VR2'nin şüphesiz en dikkat çeken özelliği tek bir kablo ile bağlanabiliyor olması. Bu sayede ilk VR cihazındaki dertlerin büyük bir kısmı ortadan kalkıyor. Rahatlık ve mide bulantısı kısmı bildiğiniz gibi önemli bir detay. Bu kısımda da PlayStation VR2 bizleri sevindiriyor diyebiliriz. Özellikle rahatlık konusunda uzun kullanıma kesinlikle uygun bir cihaz. Mide bulantısı kısmı da önceki cihaza göre kesinlikle azalmış durumda ancak yine de insandan insana farklılık gösteriyor diyebiliriz.

VR cihazlar her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da VR 2 ile birlikte bir üst kademeye geçtiğimizi söyleyebiliriz. Peki sizler VR2 hakkında ne düşünüyorsunuz, merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.