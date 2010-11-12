PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk

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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan PowerColor'ın üst düzey yöneticilerinden Eliane Liao ile Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, Fusion işlemcilerini konuştuk. Radeon HD 6900 serisiyle ilgili resmi ağızdan ilk performans figürlerini içeren videoda, PowerColor'ın gelecek planlarını da konuştuk.