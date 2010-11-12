PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan PowerColor'ın üst düzey yöneticilerinden Eliane Liao ile Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, Fusion işlemcilerini konuştuk. Radeon HD 6900 serisiyle ilgili resmi ağızdan ilk performans figürlerini içeren videoda, PowerColor'ın gelecek planlarını da konuştuk.
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Ama tabii o saffayi atlayabilir yada beraberinde ilk soruya ekleyerek yapilabilir.
bu arada nvidia neden gtx295 den beri çift gpu lu kart çıkarmadı ilginç
Yani şunu demek istiyorum.Misal :
Mesut Ç.-Öncelikle bizezaman ayırdığınız için teşekkürler. (mikrofon adama uzatılır.)
Adam -(mikrofona doğru eğilerek)Rica ederim.(Tekrar doğrulur.)
(o arada bi sessizlik olur..Sonra:)
Mesut Ç.-Evet...(orda bişeyler mırıldanır ve konuya girilir.)
Yani bu olay çok amatörce oluyor sevgili DH..
bazı işler bayanlara bazı işler erkeklere yakışıyor. bu konuda bilimsel veriler bile var iken kalkıp örümcek kafalı kelimesini kullanmanızın iki sebebi olabilir; ya o mesajı karşısına geçip yazdığınız ekran ayna vazifesi görüyordu yada tepkinizi adam gibi vermeyi bilmiyorsunuz..
kullandığınız ifadeyi geldiği olduğu yere iade ediyorum. her şey yerinde güzel...
Evet NumberOne Türkiye ve bizi cok seviyorlar :D umarım bu sevgi daimi kalır...
Her akşam overclock yaparız zaaaa
-Karıcım ln2 yi getir fazı bağla hadi ama
-Emre bugün ln2 yi ben dökücem hep pis işleri bana bırakıyosun.
-Tabiki senimi kırcam canım
Not : İşsiz falan değilim, aksine Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde çalışıyorum.