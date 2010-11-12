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PowerColor ile Radeon HD 6900 serisinin performansını ve Fusion işlemcilerini konuştuk

8 yıl
91,3b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan PowerColor'ın üst düzey yöneticilerinden Eliane Liao ile Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını, Fusion işlemcilerini konuştuk. Radeon HD 6900 serisiyle ilgili resmi ağızdan ilk performans figürlerini içeren videoda, PowerColor'ın gelecek planlarını da konuştuk.
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vidoko 8 yıl
çok iddalı konuşsada türkiyeye mesajları hoşuma gitti .:D
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gun 8 yıl
Sahada yaka mikrofonu kullanma sansimiz olmuyor, yaka mikrofonu alicilasi portatif bisi degil ve onu her seferinda test etmek pille aliciyi calistirmak vs. Birde yaka mikrofonlarin ayari iyi yapilmazsa her turlu sesi cekiyor ama el mikrofonu pilsiz takinca calisan etrafta bomba olsa cekmeyecek bir sistem.
Ama tabii o saffayi atlayabilir yada beraberinde ilk soruya ekleyerek yapilabilir.
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Dangerousx 8 yıl
teşekkürler
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unixslax 8 yıl
6800 serisinin sıvısoğutmalı modelleri hazır ve 1 2 hafta içinde satışa sunulacakmış ve 5970 in yerini alıcak 6990 ekran kartı da aralık ayında satışa sunulacakmış

bu arada nvidia neden gtx295 den beri çift gpu lu kart çıkarmadı ilginç
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MISTIQuad 8 yıl
Ya arkadaşlar "merhaba" dedikten sonra bekleyip karşınızdakinin de "merhaba" demesi için mikrofon tutmanız çok amatörce oluyor yahu..Onun yerine iki tane yaka mikrofonu taksanız ne güzel olur.
Yani şunu demek istiyorum.Misal :
Mesut Ç.-Öncelikle bizezaman ayırdığınız için teşekkürler. (mikrofon adama uzatılır.)
Adam -(mikrofona doğru eğilerek)Rica ederim.(Tekrar doğrulur.)
(o arada bi sessizlik olur..Sonra:)
Mesut Ç.-Evet...(orda bişeyler mırıldanır ve konuya girilir.)
Yani bu olay çok amatörce oluyor sevgili DH..
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fz18 8 yıl
AnarcHiest@ önce insan gibi yazmayı öğren, yoksa insan olmayı mı demeliydim?
bazı işler bayanlara bazı işler erkeklere yakışıyor. bu konuda bilimsel veriler bile var iken kalkıp örümcek kafalı kelimesini kullanmanızın iki sebebi olabilir; ya o mesajı karşısına geçip yazdığınız ekran ayna vazifesi görüyordu yada tepkinizi adam gibi vermeyi bilmiyorsunuz..
kullandığınız ifadeyi geldiği olduğu yere iade ediyorum. her şey yerinde güzel...
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noleaf 8 yıl
6 senedir yurtdisindayim, ingilizcelerine alisabilmem epey bir kastim kendimi... Altyazi icin tesekkurler. Guzel calisma olmus lakin bu Tayvanlilari cok da abartmamak lazim, arkadas biraz fazla germis yalniz kendini, asianlar ile iletisim kurarken ben de ayni moda giriyordum, umarim yiyecek birseyler bulabilmistir arkadasimiz, calismalarindan dolayi tebrik ediyorum.
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napolyon94 8 yıl
ssadsadadaad
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JrMaster 8 yıl
Kadınlar hakkın şurdan cıksınlar burdan cıksınlar diyen arkadaşlar ne kadar örümcek beyinli yapıda olduklarını gösteriyorlar ...
Evet NumberOne Türkiye ve bizi cok seviyorlar :D umarım bu sevgi daimi kalır...
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H.E.B Sup 8 yıl
Overclock yapan kadın hoşuma gitti evlenebilirim


Her akşam overclock yaparız zaaaa

-Karıcım ln2 yi getir fazı bağla hadi ama
-Emre bugün ln2 yi ben dökücem hep pis işleri bana bırakıyosun.
-Tabiki senimi kırcam canım
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DH Misafiri 8 yıl
AMD den 580 ne karşı atak bekliyoruz yakında sistem toplayacagım ve suan sadece beklemedeyim ekran kartı için her gün bak bak :D bekle zor oluyor ati almak istiyorum kısacası :) bir AMD seveni olarak tmm bir takım olsun :D haberler güzel ama canlıı sıcagı sıcagına belirtilmiş kaynakları görme taraftarıyım bu arada kısa bir sorum var phenom 2 955 3200mhz işlemci için max performans alabilecegim ram ne olmalıdır ddr3 düşük zamanlara sayip ve hız olarak işlemci ile misal 1333 1600mhz örnegin ve marka takviyesi birde overclokda şişmemesi dilegi ile yardımcı olurmusunuz lütfen saygılar sevler asus taraftarıyım anakart için 790 li yada 785 li bir kart düşünüyorum
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Eşref_37 8 yıl
AMD hakında çok idalı konuşmuş.
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Seko92 8 yıl
Konuyla alakası yok ama röportajı izleyince aklıma şu geldi: Bu bayan Powercolor firmasının ilgili bölümünün dünyadan sorumlu direktörü ve emin olun ki bu ingilizcesiyle iş başvurusu yapsa onu Türkiye'de işe almazlar. Bu, neden dünyada bu seviyede teknolojilerde sözümüz olmadığı sorusunun cevaplarından birisidir ? Bu vesileyle insanları ancak yabancı dil seviyesine bakarak değerlendirebilen insan kaynakları departmanlarımıza sevgilerimi sunuyorum.
Not : İşsiz falan değilim, aksine Türkiye'nin en büyük firmalarından birinde çalışıyorum.
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