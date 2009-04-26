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PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeline yönelik tasarım çalışmalarını kullanıcıların beğenisine sunan ilk üretici PowerColor oldu. Firma PCS+ serisi dahilinde hazırladığı ZEROtherm soğutuculu modellerin yanı sıra sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini de kullanıma sundu. Firmanın LCS (Liquid Cooling System) serisi dahilinde hazırladığı yeni ekran kartı, Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile desteklenmiş durumda.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen PowerColor Radeon HD 4890 LCS'nin grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Bu noktada dikkat çekici olan detay ise 950MHz/4400MHzlik saat hızlarıyla ZEROtherm soğutuculu modellerin daha hızlı çalışması.

Kendi segmentinin pazara sunulan sıvı soğutmalı ilk örneği olan PowerColor'ın yeni ekran kartı Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. UVD 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor. Sahip olduğu sıvı soğutma sayesinde hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen PowerColor Radeon HD 4890 LCS'nin yurt dışında yaklaşık 290 Avro'luk fiyat seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.


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iso614300 10 yıl
4890 serisi gereksiz mi oldu ne???
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hardware wizard 10 yıl
bu kart türkiyeye ne zaman gelir acaba bılgisi olan varmı almak istiyorumda :D
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Aeris 10 yıl
Bende de o anakarttan var ama daha 2 tane ekran kartını yan yana takmış değilim :P
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sertacaygun 10 yıl
MSI K9A2 Platinum'da 4 yollu Crossfire yapmak için birebir. Yoksa dipdibe olacak ve en alttaki kart hariç hiç birisi hava almayacak.
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yc#1 10 yıl
Soğutması bizden, hıaşırtması sizden demek istemişler.
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husNUKE 10 yıl
zerotherm daha iyi soğutuyorsa, su soğutmaya boşuna para vermeye gerek yok. Tabi oc değerlerini görmek lazım
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TiesTorN 10 yıl
Böyle saçmalık olmaz, su soğutmalı model diye koyacaksın, saat hızı hava soğutmadan daha düşük olacak...
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huxi20 10 yıl
950/4400 değil 900/4000 hızlara sahip. 950/4400 hıza sahip zerotherm marka hava soğutmalar var onlar dikkat çekiyor diyor. bunar işin zevkli kısmını kullanıcıya bırakmışlar sanırım:)
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` quaD. 10 yıl
950MHz/4400MHz

Fena DeğiL..
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_999_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: BaRo55

950MHz/4400MHz

Fena DeğiL..


ZEROtherm soğutuculu modellerin (hava) hızı o. sıvı soğutma 900/4000 mhz.
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By MuRaT 10 yıl

Orjinalden alıntı: BaRo55

950MHz/4400MHz

Fena DeğiL..

Oc ile Yükseltilir bellek ve gpu
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