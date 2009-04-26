PowerColor sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeline yönelik tasarım çalışmalarını kullanıcıların beğenisine sunan ilk üretici PowerColor oldu. Firma PCS+ serisi dahilinde hazırladığı ZEROtherm soğutuculu modellerin yanı sıra sıvı soğutmalı Radeon HD 4890 modelini de kullanıma sundu. Firmanın LCS (Liquid Cooling System) serisi dahilinde hazırladığı yeni ekran kartı, Bakır tabanlı su soğutma bloğu ile desteklenmiş durumda.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen PowerColor Radeon HD 4890 LCS'nin grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Bu noktada dikkat çekici olan detay ise 950MHz/4400MHzlik saat hızlarıyla ZEROtherm soğutuculu modellerin daha hızlı çalışması.

Kendi segmentinin pazara sunulan sıvı soğutmalı ilk örneği olan PowerColor'ın yeni ekran kartı Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. UVD 2 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart üzerinde iki adet DVI ve HDTV konnektörü bulunuyor. Sahip olduğu sıvı soğutma sayesinde hız aşırtma konusunda da iddialı olması beklenen PowerColor Radeon HD 4890 LCS'nin yurt dışında yaklaşık 290 Avro'luk fiyat seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.