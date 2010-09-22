PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum!

Genel Yayın Yönetmeni
PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.
PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.
Paylaş Tweetle
bakalım yapanların oldugu gunu gorebilecekmiyiz
pokemoncraft.com/...
bu arada devletle oyun firmalarının ne alakası var? devlet mi açacak oyun firmasını? memlekette yetişmiş eleman neredeyse yok. bu işi yapanlarda para kazanamıyor. bu ülkede oyun sektörü vs gelişmez. sen yetişmiş elemana yeni mezun mimar maaşı verirsen(alabilene) o adam bu işlerle uğraşmaz.