PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum!

PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.

PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.