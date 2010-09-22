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PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum!

8 yıl
99,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.

PS Move, Türkçe Ps3 oyunları ve Playstation dünyasındaki şok edici gelişmelerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız bu röportajı kaçırmayın.


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TidusFF 8 yıl
Sony'ye helal olsun microsofta ayip yunanistan gibi batmabin esiginde bir ulkeye resmi satis yapip bizde yapmadigi icin:/
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cehennem23 8 yıl
Bu sorum Mesut Bey'e . Mesut Bey neden biraz daha göz boyamaktan çok daha kaliteli sorular sormuyorsunuz. Mesela ben xbox 360 kinect almak istiyorum ve kararsızım ona kinect için bir savunma yapmasını sağlayabilirdiniz. Ayrıca ps3 jailbreak usb ile müdahale edilebiliyor bunun için ne düşündüğünü sorabilirdiniz.Ayıp size.
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CyberExplorer 8 yıl
Video izlemek istemeyenler için detayları özet halde video altına yazı olarak ekleyebilirsiniz.
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CeFurkan 8 yıl
benim geliştirdiğim Türkçe oyunun incelemesini daha kimse yapmadı

bakalım yapanların oldugu gunu gorebilecekmiyiz




pokemoncraft.com/...
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white_tiger 8 yıl
gereksiz bir teknoloji çok meraklı olanlar alır ve 1 hafta oynayıp kaldırırlar bence
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white_tiger 8 yıl
Sen kendin türkçe konuşmuyorsun oyunlar türkçe mi çıkarıcaksın devoloper diyorsun
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Karayell 8 yıl
Türkiye için çok güzel bir haber..
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Sammy... 8 yıl
Tr yi bukadar 2. planda tutmanın amacı ne bunu anlamadım. Oyun yapıyolar alt yazı bile yok ya türkçe için kaldıki türkçe menü ve sesler. Adamlar sonradan akıllanmışlar türkiye diye bir yer war ve ordada oyun severler bayagı bi varmış mış mış. Zaten ne olursa en son türkiyeye geliyo..
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kontraktil 8 yıl
129 lira bana fazla geldi. 99 lira idealdi, neden artırdılar acaba? gerçi arkadaş gowda olduğu gibi diyor ama gow 99dan satılmıştı çoğu yerde.galiba o sony shopları baz alarak değerlendiriyor.sanırım Türkçe oyunları yine EW, MM gibi yerlerden 99 liraya alabiliriz gibime geliyor..
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sadtneverdie 8 yıl
kinect(natal) e karşı bunu mu yaptın sony? ps3 ü ilk aylarında alıp 2 ay doğru düzgün oynamayıp geri verdim. şimdiye akdar da pişman olduğum nadir an vardır. 100-150 liraya oyun almıyorum. hesap makinesiyle ps3 kıranları da tebrik ediyorum.

bu arada devletle oyun firmalarının ne alakası var? devlet mi açacak oyun firmasını? memlekette yetişmiş eleman neredeyse yok. bu işi yapanlarda para kazanamıyor. bu ülkede oyun sektörü vs gelişmez. sen yetişmiş elemana yeni mezun mimar maaşı verirsen(alabilene) o adam bu işlerle uğraşmaz.
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chamicals2 8 yıl
Pes 20112'de türkçe oldu ps3 sayesinde.Ps3'ün kırılamaması tr'de oyun pazarının potansiyeli'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdi keşke devletimiz bunu görse de tr oyun firmaları olsa :)
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