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    PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme]

    Yeni alınan kararla vatandaşlara ücretsiz maske sağlanacak. Maskelerin dağıtımını ise PTT üstlenecek.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme]
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    İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının maskesiz kullanılması yasaklanmıştı. Maske eksiği bulunan vatandaşlar için ücretsiz maske imkanı sunuldu.

    Ücretsiz maske

    Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında PTT aracılığıyla haftada 1 paket içerisinde 5 maske sağlanacak.  Maskeler maske.epttavm.com adresi üzerinden başvuru yapılarak edinebilecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar E-Devlet’ten ücretsiz maske siparişi başladı

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı"

    Aile fertlerine de maske almak isteyen kişilerin form doldurması istenecek. Formlara eklenen adres bilgilerinin doğruluğundan emin olunması istenirken kargo ücreti alınmayacak. Son olarak yeni kararın 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyleri kapsamadığını belirtelim.

    GÜNCELLEME

    maske.epttavm.com'da yayınlanan duyuruya göre başvurular e-devlet üzerinden alınmaya devam edilecek.

     

    PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme]
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    https://www.yenisafak.com/koronavirus/pttden-ucretsiz-maske-nasil-alinir-epttavm-ucretsiz-maske-alma-formu-3533185 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    cand. 3 gün
    Siteyi lise 2.sınıf web tasarımı öğrencileri hazırlamış herhalde sipariş ver butonu bile çalışmıyor bari insan bi hata mesajı koyar
    1 Yanıt Yanıtla +31
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    unununium (Gökhan Gökmen) 2 gün cand.
    Bende 1 dakika sonra olumlu yanıt verdi muhtemelen yoğunluktan dolayı iyi şekilde çalışmıyor
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    Galatas4ray (ENVER A.) 3 gün
    Yahu bu devletin her işimi düzensiz olur akıl alır gibi değil bunlar ne yapmak istiyor böyle sistemmi olur.Bir anda herkes yüklenecek site çökecek bunu akıl edemiyorlarmı.Evimiz belli herşeyimiz devlette var getir evimize dagıt ne saçma sapan iş böyle.
    Yahu bu devletin her işimi düzensiz olur akıl alır gibi değil bunlar ne yapmak istiyor böyle sistemmi olur.Bir anda herkes yüklenecek site çökecek bunu akıl e...
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    2 Yanıt Yanıtla +22
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    nick bırakmamışsınız lan 2 gün Galatas4ray
    akıl ediyorlar fakat milyon dolarlık serverlar için devlet bütçe ayırmıyor.
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    venomboy_85 1 gün Galatas4ray
    Ne güzel akıl ya evimiz belli vs. )
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    tahir40 (Tahir ) 3 gün




    Siparişi geçtim bakalım.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (57) Yorum Yaz Forumda Gör
    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    uygulama çok güzel de. ben istedim gelmedi bana bir türlü
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    x15 1 gün
    Sırf muhalefet yapacağım diye zorlama yorumlar yapmayın.Çok sırıtıyor.



    Bu hizmete ancak şapka çıkartılır.
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    venomboy_85 1 gün
    Sosyal devletin gerekliliği olanları yapan herkese minnettarız. Şikayet edenler particilik yapanlar lütfen forumu terkedin. Bu dönemde çekilmiyorsunuz
    Yanıtla +1
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    dark_prince60 (dark prince) 2 gün
    İBB, İzmir menşeli bir firmadan "Dezenfektan" alımı yaptı.

    Litresi 73 ₺'den 15 bin litre dezenfektan alımına 1 milyon 100 bin ₺'ye alım yapıyor.

    Biz ÜMRANİYE BELEDİYESİ olarak İstanbul Gürpınar İMKB meslek lisesinden litresi 15 ₺'den 4000 lt alarak 60.000 ₺ ödüyoruz.

    (Yavuz Selim Tuncer - Ak Parti İBB Meclis Üyesi)

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
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    dark_prince60 (dark prince) 2 gün
    Bu Devleti 10 TL'lik SMS için dilencilikle suçlayanlar;
    5 TL'lik maske için Ptt'nin internet sitesini çökerttiler...

    bilin bakalim bunlar kim ??
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    dark_prince60 (dark prince) 2 gün
    Arkadaşlar Fransa içişleri bakanının ;

    "Yalvarıyorum elinde maske olan herkes getirip devlete versin, sağlık çalışanlarımıza yetiştiremiyoruz!"

    diye açıklama yaptığı aynı gün ;

    "stoklarımız herkese yeter, Kimse vatandaşıma maskeyi parayla satamaz, biz ücretsiz ulaştıracağız"

    diyen ve sadece 3 kuruşluk maske değil, muayene, test, yoğun bakım ve tedavi dahil tamamını ücretsiz hizmet veren bir liderimiz var binlerle Şükürler olsun 🇹🇷👏👏
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    sdelta 11 sa. dark_prince60
    Kaynak yok, bir şey yok. İnternete baktım, sahte haber. Tam bir trollsün! Millet birde gönderiyi beğenmiş. Böyle yalan dolanla, sahte haber yaratmakla daha da çok kaybediyorsunuz.
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    eren1can 2 gün yeni yorumcu
    site çökmüş e devlet üzeri sipariş verilecek artık diye biliyorum ben
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Arkadaşım bak blokladım seni bu sana son cevabın. Yeter artık bir lafı da anlayın düşün yakamdan.
    Kardeşim bu virusten 14 gün hastanede yattı. Şu an evde iyileşmesini tamamlama sürecinde virusten kurtuldu çok şükür
    14 gün daha evde kalacak tedbir için.

    Hastaneye girdiğinde 3 aydır işsiz olduğu için şu an sigortası olmadığı halde ne para ne pul sordular, tedavi ettiler elini kolunu salladı çıktı dışarı. Hastaneyi de söyleyeyim Bezmialem Üni.hastanesi.
    Bilmediğiniz şeyler hakkında abuk subuk sallayıp durmayın. Koronavirus tedavisi için 1 lira bile ödemiyorsun hangi hastane olursa olsun. Ücret talep eden varsa hemen devlete şikayet edin. Biliyoruzki konuşuyoruz ya. Tövbe estağfurullah.
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    cihanneyman 2 gün yeni yorumcu
    amaç ürün fiyatlarını düşürmek galiba
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    huntedman (ahmet yılmaz) 2 gün
    Bu işte bir terslik var diye düşünmüştüm.
    Algı algı algı.
    Fakat algı ile bir şey olmuyor.
    Bekleyelim bakalım ne olacak.
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