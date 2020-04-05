PTT ücretsiz maske dağıtacak [Güncelleme]

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İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda toplu ulaşım araçlarının maskesiz kullanılması yasaklanmıştı. Maske eksiği bulunan vatandaşlar için ücretsiz maske imkanı sunuldu.

Ücretsiz maske

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında PTT aracılığıyla haftada 1 paket içerisinde 5 maske sağlanacak. Maskeler maske.epttavm.com adresi üzerinden başvuru yapılarak edinebilecek.

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Aile fertlerine de maske almak isteyen kişilerin form doldurması istenecek. Formlara eklenen adres bilgilerinin doğruluğundan emin olunması istenirken kargo ücreti alınmayacak. Son olarak yeni kararın 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyleri kapsamadığını belirtelim.

GÜNCELLEME

maske.epttavm.com'da yayınlanan duyuruya göre başvurular e-devlet üzerinden alınmaya devam edilecek.

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https://www.yenisafak.com/koronavirus/pttden-ucretsiz-maske-nasil-alinir-epttavm-ucretsiz-maske-alma-formu-3533185

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