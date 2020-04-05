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    Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı

    Türkiye'nin 5 Nisan 2020 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre bugün 3135 yeni vaka 73 yeni vefat bulunuyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı
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    Türkiye’nin bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bugün 3135 yeni vaka, 73 yeni vefat bulunuyor.

    Bugün 2065 test gerçekleşti ve toplam test sayısı 181445’e çıktı. Toplam vaka sayısı 27069, toplam vefat sayısı ise 574 oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!"

    Worldometers.info veritabanına göre toplam vaka sayısında 9, toplam vefat sayısında 12, toplam test sayısında 13. sırada yer alıyoruz.

    Ülkemizde koronavirüs kaynaklı yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entube hasta sayısı 935, iyileşen hasta sayısı 1042’e çıktı. Düne göre 256 yeni hastanın iyileştiğini görüyoruz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 3 gün en beğenilen
    tam karantina olmadan zaman kaybı oluyor.
    Dışarı çıkabilen milyonlarca kişi virüsü taze tutuyor.
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    Hedef2020 3 gün
    Test sayısı çok iyi. Ama sokağa çıkma yasagı gelmeliydi.
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    dışarı çıkma yasagı gelse herkes evinde kalır bari salgın yayılmaz herkes dışarda şuan
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    speedy_gonzaless (Hakan Cur) 2 gün
    Dışarı çıkmak yasak olsun önemli işlerde çalışanlar hariç en doğrusu faydalosı bu olur
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    dünya çok zor bir dönemden geçiyor devlet büyükleri ellerinden geleni yapıyorlar ancak iş bizlerde bitiyor LÜTFEN evde kalın
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    cidden çok zor bir duruma doğru gidiyor lütfe evde kalın
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    gun (Gün Oksay) 3 gün Mutlak.Sıfır
    Daha 18 ay var aşılanmana şimdiden moralini bozma.
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    hhuctas (H. Ü.) 3 gün
    İspanya 6 italya 8 binde karantina uygulamaya başlamış. Biz 27.000 hala karantina yok. Allah yardımcımız olsun.
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    gun (Gün Oksay) 3 gün hhuctas
    Bizde vaka sayısı tespit edilebiliyor. Bu sayede etrafını tarayıp karantinaya gönderdiğimiz için vakalar deli hız ile artmıyor.



    Onlarda edilemiyordu. Bizim yaptığımız hazırlığı onlar yapamadılar. Onlar 8 bin ölçtüğünde 80 bin çoktan olmuştu.



    Ben bu şekilde aşıya kadar idare edebilirsek büyük başarı olacağını düşünüyorum.
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    shpynx 3 gün
    "Türkiye'nin 5 Mart 2020 koronavirüs tablosu paylaşıldı."
    "Türkiye'nin 5 Nisan 2020 koronavirüs tablosu paylaşıldı."
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    huntedman (ahmet yılmaz) 3 gün
    Bir şöyle düşünsek,
    diyelimki bu ve buna ilave başka virüslerde çıktı ortaya.
    Çözüm bulma süresininde bir kaç yıl olacağını varsayalım.

    Ne olacak insanlar hep evde mi oturacak?
    Şimdiki gibi sokağa çıkan çıkacak mı?
    ......?
    ......?
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    gun (Gün Oksay) 3 gün huntedman
    Sağlık sistemini çökertmemek için dışarı çıkmıyoruz böylece ilerde yakalanırsak ki yakalanacağız bence en azından bize bakabilecek bir sağlık sistemi olacak yolda düşüp ölmeyeceğiz.
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    harville 3 gün
    Sokağa çıkma yasağında olan 35 milyon insan var.geriye 50 milyon kalıyo.hadi işe gitmeyenlerde 25 milyon de.25 milyon kişi hala çalışıyo ve dışarı çıkmak zorunda.komple yasak gelmesi şart.
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    sarıkanaryam (Emre ) 3 gün harville
    Evet komple yasak gerekiyorki, vakalar azalsin. Virus dursun.

    Fakat sunu unutmayin. Calismasi gereken insanlar var. saglik sektoru veya benim gibi ilac sektorunde calisip, virus icin ilac gelistirmeye calisanlar.

    Bu yuzden illaki cikanlar yine olmak zorunda.

    Tipki gida sektorunde calisanlar gibi.

    Ekmek yapsinlarki evimizde ac kalmayalim.

    Tabi cikanlar bakanlik tarafindan ellerinde belge ile cikacaklar.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    malifural (muhammed ali fural) 3 gün
    hadi bu dalgayı atlattık diyelim dünyanın iki yarım küresinde ve bütün devletlerinde görülüyor 2. 3. 5. 20. dalgalarda olacak aşısı bulunmazsa veya grip gibi tekrar tekrar yakalanma riski olursa 10 yıl sonra 60 yaş üstü insan dünyada kalmayacak
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    kayamtky 3 gün malifural
    Sayıları az da olsa Dünya da gençler de ölmeye başladı. Virüsü asıl bulaştıran gençler, ve acayip rahatlar.
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    4250 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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