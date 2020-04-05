Türkiye'de toplam vaka sayısı 27069'a çıktı

Türkiye’nin bugünkü koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bugün 3135 yeni vaka, 73 yeni vefat bulunuyor.
Bugün 2065 test gerçekleşti ve toplam test sayısı 181445’e çıktı. Toplam vaka sayısı 27069, toplam vefat sayısı ise 574 oldu.İlginizi Çekebilir Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayısı: 4117
Ayrıca Bkz. "Koronavirüs hareketliliğimizi nasıl etkiledi? İşte Türkiye'nin "gönüllü karantina" bilançosu!"
Worldometers.info veritabanına göre toplam vaka sayısında 9, toplam vefat sayısında 12, toplam test sayısında 13. sırada yer alıyoruz.
Ülkemizde koronavirüs kaynaklı yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entube hasta sayısı 935, iyileşen hasta sayısı 1042’e çıktı. Düne göre 256 yeni hastanın iyileştiğini görüyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dışarı çıkabilen milyonlarca kişi virüsü taze tutuyor.