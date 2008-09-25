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Pure (Pc, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

10 yıl
106,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Tozlu, topraklı ve çamurlu yollarda atvler ile hem yarışmaya hem de akrabotik hareketler yapmaya çıkıyoruz. Black Rock Studio tarafından hazırlanan Pure, bu senenin en keyifli yarış oyunlardan biri olmaya aday olarak karşımızda.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:2.0 GHz Intel® Pentium® 4 veya AMD® Athlon 2400+
Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM
Ekran Kartı:nVidia® GeForce® 6600 veya daha iyi, ATI® Radeon® X1300 veya daha iyi
Boş Alan: 5.5 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
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GuF 10 yıl
İnceleme için teşekkürler
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tunishop 10 yıl
Arkadaşlar hareket tuşları:
1,2,3
bunlar hareket ama genelde 1 tuşunu kullanın ;)
default ayarlara kontoller bölümünden ulaşabilirsiniz orada yazıyor zaten...
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Giorgi 10 yıl
Inceleme için teşekkürler, gerçekten muhteşem bir oyun, PC ye gelen türünün en başarılı oyunlardan biri! Fakat incelemenizde Freesteyle hareketlerinden Basic Trick harıç diğer 4 farklı hareketleri göremedik :) Gamepad ile oynayarak daha rahat kontrol sağlayarak hareketleri daha kolay şekilde yapabiliyoruz, ayrıca hareket yapmadan ileri yön tuçlara da basmamaız lazım ki farklı hareketler yaparak ilerde karaktere göre Special Trick yani Özel Hareket açılıp havada 6 saniye kalarak süper bir akrobatik hareketi yapabilelim. Birde havada hareket ile ne kadar çok kalırsak o Trick barımız o kadar hızlı dolmuş oluyor! ;) Ayrıca hareket öncesi iyi havada kalabilmek için Preload tuşunu basılı tutarak atlamamız lazım, hareket ise Pro Trick+ Sağ yön tuşu+Trick Tweak tuşunu basılı tutarak müthiş ''Bulutlar üzerinde koşma'' akrobatik hareketini yapabilmekteyiz ki bu sadece biri, her karaktere özel olan hareketler gerçekten çok fazla seçenek sunulması oyunun zevkini ve ömrünü uzatıyor! :) (1 Yarışta 1 karakterdeki olan tüm akrobatik hareketler yapmak imkansız çünkü gerçekten çok fazlalar!) ;)
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DarkPlayer00 10 yıl
İncemeel güzel olmuş..ATV leri severim
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StreamRolleR 10 yıl
ender özür dilerimde ARTİK KOLİNK O NE YAW :s
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hellmare 10 yıl
Güzel bir oyuna benziyor.Ama sürekli tekrarlardan oluşuyormuş gibi!!!
Eğer öyle ise sıkıcı olabilir...
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devcitybg 10 yıl
CALL OF DUTY 4 MODERN WARFRE'nin incelemsi olmasi lazim DH'da
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max975 10 yıl
oyun güzel ama pek bu tiplerde başarılı sayılmam.
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Basarrrr 10 yıl
daha video ile oyun incelem isleir turkiyede yeni yeni yapılıyor arkadaslar zamanla iyilesecek takdir etmek lazım

emege saygmız var tabiki

kolay gelsin
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fotifoti 10 yıl

oyun güzel , inceleme güzel ..
ama yeni arayüzü hiç sevmedim :/
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TolgaTanyeli 10 yıl
Oyun Güzel Oynamaya Değer Bir Oyun
Optimize Harika Olmuş Ön İnceleme Videosu Çok Başarılı Diğer Videolar Gibi Çok Teşekkür Ettik
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StubB 10 yıl
Süper bi inceleme daha ne diyelim
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Awesome 10 yıl
Bir iki şey eklemek istiyorum.

Ben oyunu Püyr diye okuyorum?Pur mu olacak acaba?


Bide bunu ilk defa söylüyorum ama By_e çok afedersin oyunu çok kötü oynamışsn.Koskaca incelemede 2 tane hareket yaptığını gördüm.Göya ben her rampada,her çıkıntıda hareket yapıyorum
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ScRyedd 10 yıl
By_e

Bir PM yolladım, eğer aldıysan cevap alabilirmiyim.
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Awesome 10 yıl
Çok güzel bir video inceleme



Çok sağlam bir oyun herkes oynamalı



edit:

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Jr.MaD 10 yıl
İnceleme için teşekkürler...
Bence çok güzel bi oyun Pure.Ama oynarken zorlanmıyo değilim...
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