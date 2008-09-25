Pure (Pc, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Haber Editörü
Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Tozlu, topraklı ve çamurlu yollarda atvler ile hem yarışmaya hem de akrabotik hareketler yapmaya çıkıyoruz. Black Rock Studio tarafından hazırlanan Pure, bu senenin en keyifli yarış oyunlardan biri olmaya aday olarak karşımızda.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:2.0 GHz Intel® Pentium® 4 veya AMD® Athlon 2400+
Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM
Ekran Kartı:nVidia® GeForce® 6600 veya daha iyi, ATI® Radeon® X1300 veya daha iyi
Boş Alan: 5.5 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
1,2,3
bunlar hareket ama genelde 1 tuşunu kullanın ;)
default ayarlara kontoller bölümünden ulaşabilirsiniz orada yazıyor zaten...
Eğer öyle ise sıkıcı olabilir...
emege saygmız var tabiki
kolay gelsin
oyun güzel , inceleme güzel ..
ama yeni arayüzü hiç sevmedim :/
Optimize Harika Olmuş Ön İnceleme Videosu Çok Başarılı Diğer Videolar Gibi Çok Teşekkür Ettik
Ben oyunu Püyr diye okuyorum?Pur mu olacak acaba?
Bide bunu ilk defa söylüyorum ama By_e çok afedersin oyunu çok kötü oynamışsn.Koskaca incelemede 2 tane hareket yaptığını gördüm.Göya ben her rampada,her çıkıntıda hareket yapıyorum
Bir PM yolladım, eğer aldıysan cevap alabilirmiyim.
Çok sağlam bir oyun herkes oynamalı
edit:
Bence çok güzel bi oyun Pure.Ama oynarken zorlanmıyo değilim...