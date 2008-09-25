Pure (Pc, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu

Platform:PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Tozlu, topraklı ve çamurlu yollarda atvler ile hem yarışmaya hem de akrabotik hareketler yapmaya çıkıyoruz. Black Rock Studio tarafından hazırlanan Pure, bu senenin en keyifli yarış oyunlardan biri olmaya aday olarak karşımızda.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:2.0 GHz Intel® Pentium® 4 veya AMD® Athlon 2400+

Ram: 1 GB RAM,Vista için 2 GB RAM

Ekran Kartı:nVidia® GeForce® 6600 veya daha iyi, ATI® Radeon® X1300 veya daha iyi

Boş Alan: 5.5 GB disk alanı

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