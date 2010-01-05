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QNAP, Atom 2 işlemcili ağ depolama sistemlerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP, Atom 2 işlemcili ağ depolama sistemlerini tanıttı
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Ağ depolama sistemleri üreticisi QNAP, Atom 2 platformunu (Pine Trail) kullandığı yeni nesil NAS modellerini duyurdu. Hazırladığı çözümler ülkemiz pazarında da satılan QNAP, TS-259 Pro, TS-459 Pro, TS-659 Pro ve TS-859 Pro kod adlarını taşıyan dört yeni model hazırlarken, tamamında 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan entegre grafik özellikli Atom D510 işlemcisine (1.66GHz) yer verdi.

Modeline göre 2, 4, 6 ve 8 sürücüyü destekleyebilen yeni NAS sistemleri, 2.5-inç veya 3.5-inç boyutunda SATA sürücülerle kullanılabiliyorlar. RAID 0, 1, 5, 6, 5+ gibi farklı sabit disk kurulumlarına olanak tanıyan yeni nesil ağ depolama sistemleri, Windows, Mac, Linux ve UNIX platformlarıyla dosya paylaşımı gerçekleştirebilen sistemler, VMware vSphere4 (ESX 4.0) uyumluluğuna da sahip.

Çift Gigabit Ethernet, çift eSATA ve beş adet USB portuna sahip olan yeni sistemler, 3.2 sürüm numaralı QNAP yönetim yazılımıyla geliyorlar. Ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen Atom 2 tabanlı ağ depolama sistemlerinin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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naten 9 yıl
Bizde piyasaya çıkış tarihi nedir? Bilgisi olan var mı?
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siriusblack2051 9 yıl
bu ürünler tam olarak ne ise yararlar acaba?
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Evren 9 yıl
Ufak işletmelerde gayet guzel depolama alanı olarak hizmet verebilir.
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sahafiec 9 yıl
güzel ve kullanışlı bir ürün.
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TELESCOPE 9 yıl
paylaşım için teşekkürler,Ufak işletmelerde gayet guzel depolama alanı olarak hizmet verebilir.bu yoruma aynen katılıyorum,
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