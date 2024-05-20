Elon Musk'ın uydu interneti Starlink, Endonezya’da devreye girdi

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uydu kolu olan Starlink, Dünya'nın yörüngesindeki yaklaşık 10.000 uydunun yüzde 60’ını oluşturuyor. SpaceX, her ay yörüngeye yüzlerce yeni uydu fırlatmaya devam ederken kapsama alanına farklı ülkeler de eklemeyi sürdürüyor. Şimdi ise Elon Musk ve Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptıkları açıklamada Starlink’in Endonezya’da hizmete başladığını duyurdu.

Starlink, Endonezya’da

Starlink’in Endonezya erişimi genel olarak sağlık sektörüne yönelik olarak işletilecek. Elon Musk, yaptığı açıklamada Starlink hizmetinin Endonezya'ın ücra köşelerindeki milyonlarca kişiye internet erişimi sağlayacağını söyledi ve şunları ekledi: "Bağlanabilirliğin düşük olduğu yerlere bağlantı getirdiğim için çok heyecanlıyım. İnternete erişiminiz varsa her şeyi öğrenebilirsiniz."

Starlink, ikisi Bali'de ve biri Maluku'daki uzak Aru adasında olmak üzere Endonezya'daki üç sağlık merkezinde hizmete girmiş durumda. Starlink, artık Endonezya'da ticari olarak kullanılabilecek olsa da hükümet, ilk olarak hizmetlerini dış ve az gelişmiş bölgelere odaklayacak. Starlink, bir süre önce internet servis sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için Endonezya'dan gerekli izinleri almıştı.

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Böylelikle Endonezya, Starlink'in Güneydoğu Asya'da faaliyet göstereceği üçüncü ülke oldu. Malezya geçen yıl firmaya internet hizmetleri sağlaması için lisans vermiş, Filipin merkezli bir firma da 2022 yılında SpaceX ile bir anlaşma imzalamıştı.

Starlink, Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Tam Boyutta Gör Starlink’in Türkiye’ye gelmesi de bekleniyor. Gerekli adımlar geçtiğimiz aylarda bazı resmi adımlar atılmıştı. Starlink’in resmi internet sitesinde hizmetin Türkiye’ye 2024 yılında geleceği belirtiliyor. Ancak firmanın buradaki bilgileri değiştirebileceğini ve bunlar kesin olmadığını unutmamak gerek.

Starlink, halihazırda aylık 120 dolar abonelik ücreti ile satılıyor. Uydu internetini kullanabilmek için bir kereye mahsus olarak 599 dolarlık ekipmanı da satın almak gerekiyor. Uygun koşullar altında Starlink, 25 Mbps ile 150+Mbps hızları mümkün kılıyor. Gecikme süreleri ise 25ms ila 75ms arasında değişiyor.

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