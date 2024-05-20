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    Elon Musk'ın uydu interneti Starlink, Endonezya’da devreye girdi

    Elon Musk liderliğindeki SpaceX firmasının uydu internet hizmeti Endonezya’da devreye girdi. Starlink, Endonezya’da sağlık sektörüne yönelik olarak kullanılacak.
    Elon Musk'ın uydu interneti Starlink, Endonezya’da devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın SpaceX şirketinin uydu kolu olan Starlink, Dünya'nın yörüngesindeki yaklaşık 10.000 uydunun yüzde 60’ını oluşturuyor. SpaceX, her ay yörüngeye yüzlerce yeni uydu fırlatmaya devam ederken kapsama alanına farklı ülkeler de eklemeyi sürdürüyor. Şimdi ise Elon Musk ve Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptıkları açıklamada Starlink’in Endonezya’da hizmete başladığını duyurdu.

    Starlink’in Endonezya erişimi genel olarak sağlık sektörüne yönelik olarak işletilecek. Elon Musk, yaptığı açıklamada Starlink hizmetinin Endonezya'ın ücra köşelerindeki milyonlarca kişiye internet erişimi sağlayacağını söyledi ve şunları ekledi: "Bağlanabilirliğin düşük olduğu yerlere bağlantı getirdiğim için çok heyecanlıyım. İnternete erişiminiz varsa her şeyi öğrenebilirsiniz."

    Starlink, ikisi Bali'de ve biri Maluku'daki uzak Aru adasında olmak üzere Endonezya'daki üç sağlık merkezinde hizmete girmiş durumda. Starlink, artık Endonezya'da ticari olarak kullanılabilecek olsa da hükümet, ilk olarak hizmetlerini dış ve az gelişmiş bölgelere odaklayacak. Starlink, bir süre önce internet servis sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için Endonezya'dan gerekli izinleri almıştı.

    Böylelikle Endonezya, Starlink'in Güneydoğu Asya'da faaliyet göstereceği üçüncü ülke oldu. Malezya geçen yıl firmaya internet hizmetleri sağlaması için lisans vermiş, Filipin merkezli bir firma da 2022 yılında SpaceX ile bir anlaşma imzalamıştı.

    Elon Musk'ın uydu interneti Starlink, Endonezya’da devreye girdi Tam Boyutta Gör
    Starlink’in Türkiye’ye gelmesi de bekleniyor. Gerekli adımlar geçtiğimiz aylarda bazı resmi adımlar atılmıştı. Starlink’in resmi internet sitesinde hizmetin Türkiye’ye 2024 yılında geleceği belirtiliyor. Ancak firmanın buradaki bilgileri değiştirebileceğini ve bunlar kesin olmadığını unutmamak gerek.

    Starlink, halihazırda aylık 120 dolar abonelik ücreti ile satılıyor. Uydu internetini kullanabilmek için bir kereye mahsus olarak 599 dolarlık ekipmanı da satın almak gerekiyor. Uygun koşullar altında Starlink, 25 Mbps ile 150+Mbps hızları mümkün kılıyor. Gecikme süreleri ise 25ms ila 75ms arasında değişiyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/musk-arrives-indonesias-bali-planned-starlink-launch-2024-05-19/ https://www.starlink.com/map
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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