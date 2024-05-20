Elon Musk'ın uydu interneti Starlink, Endonezya’da devreye girdi

Starlink, Endonezya’da
Starlink’in Endonezya erişimi genel olarak sağlık sektörüne yönelik olarak işletilecek. Elon Musk, yaptığı açıklamada Starlink hizmetinin Endonezya'ın ücra köşelerindeki milyonlarca kişiye internet erişimi sağlayacağını söyledi ve şunları ekledi: "Bağlanabilirliğin düşük olduğu yerlere bağlantı getirdiğim için çok heyecanlıyım. İnternete erişiminiz varsa her şeyi öğrenebilirsiniz."
Starlink, ikisi Bali'de ve biri Maluku'daki uzak Aru adasında olmak üzere Endonezya'daki üç sağlık merkezinde hizmete girmiş durumda. Starlink, artık Endonezya'da ticari olarak kullanılabilecek olsa da hükümet, ilk olarak hizmetlerini dış ve az gelişmiş bölgelere odaklayacak. Starlink, bir süre önce internet servis sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek için Endonezya'dan gerekli izinleri almıştı.
Böylelikle Endonezya, Starlink'in Güneydoğu Asya'da faaliyet göstereceği üçüncü ülke oldu. Malezya geçen yıl firmaya internet hizmetleri sağlaması için lisans vermiş, Filipin merkezli bir firma da 2022 yılında SpaceX ile bir anlaşma imzalamıştı.
Starlink, Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Starlink, halihazırda aylık 120 dolar abonelik ücreti ile satılıyor. Uydu internetini kullanabilmek için bir kereye mahsus olarak 599 dolarlık ekipmanı da satın almak gerekiyor. Uygun koşullar altında Starlink, 25 Mbps ile 150+Mbps hızları mümkün kılıyor. Gecikme süreleri ise 25ms ila 75ms arasında değişiyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/musk-arrives-indonesias-bali-planned-starlink-launch-2024-05-19/ https://www.starlink.com/map Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.