Qatar Airways, uçaklarında ücretsiz Starlink Wi-Fi vermeye başladı

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Tam Boyutta Gör Qatar Airways, 2024 yılının 4. çeyreğinde Boeing 777-300ER uçaklarında Starlink WiFi hizmetlerini başlatacağını ve bu hizmeti ilk etapta üç uçak tipine ekleyeceğini duyurdu. Havayolu, iki yıl içinde tüm modern uçak filosunu Starlink internet bağlantısı ile yükselteceğini de duyurdu. Aynı zamanda Qatar Airways, Starlink’i benimseyen MENA bölgesindeki ilk havayolu şirketi oldu.

Starlink havayollarında yaygınlaşıyor

Havayolu şirketine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde SpaceX'in Starlink çözümü tarafından etkinleştirilen ücretsiz WiFi hizmetleri sunan ilk havayolu şirketi olacak. Qatar Airways, yaptığı basın açıklamasında üç Boeing 777-300ER uçağının 2024 yılının 4. çeyreğine kadar binlerce Starlink uydusundan sinyal alabilecek donanımla donatılacağını söyledi.

İki yıl içinde modern filosunun tamamında Starlink donanımını getireceğini söyleten Qatar Airways, uçak başına saniyede 500 Megabit'e kadar ücretsiz ultra yüksek hızlı Wi-Fi sağlanacağını söylüyor. Firma, bu sayede yolcularının eğlence ve spor videolarının akışı, çevrimiçi oyunlar, zenginleştirilmiş web taraması ve çok daha fazlası gibi çeşitli internet tabanlı hizmetlere erişebileceklerini söylüyor.

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Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in işlettiği Starlink karada, havada ve uzayda büyümeye devam ediyor. Halihazırda yörüngede dolaşan Starlink uydularının sayısı 6.000’i aşmış durumda. Bu sayı, yörüngedeki tüm uyduların yüzde 60’ı anlamına geliyor. Qatar Airways ise Starlink ile ortaklık kuran en büyük havayolu şirketi olma özelliğini taşıyor. Starlink daha önceleri Hawaiian Airlines, AirBaltic ve Air New Zealand gibi daha küçük havayolu şirketleri tarafından da benimsenmişti.

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