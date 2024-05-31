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    Qatar Airways, uçaklarında ücretsiz Starlink Wi-Fi vermeye başladı

    SpaceX’in Starlink uydu interneti havayollarında yaygınlaşıyor. Qatar Airways, MENA bölgesinde uçaklarında ücretsiz Starlink Wi-Fi hizmeti sunan ilk havayolu şirketi oldu.
    Qatar Airways, uçaklarında ücretsiz Starlink Wi-Fi sunuyor Tam Boyutta Gör
    Qatar Airways, 2024 yılının 4. çeyreğinde Boeing 777-300ER uçaklarında Starlink WiFi hizmetlerini başlatacağını ve bu hizmeti ilk etapta üç uçak tipine ekleyeceğini duyurdu. Havayolu, iki yıl içinde tüm modern uçak filosunu Starlink internet bağlantısı ile yükselteceğini de duyurdu. Aynı zamanda Qatar Airways, Starlink’i benimseyen MENA bölgesindeki ilk havayolu şirketi oldu.

    Havayolu şirketine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde SpaceX'in Starlink çözümü tarafından etkinleştirilen ücretsiz WiFi hizmetleri sunan ilk havayolu şirketi olacak. Qatar Airways, yaptığı basın açıklamasında üç Boeing 777-300ER uçağının 2024 yılının 4. çeyreğine kadar binlerce Starlink uydusundan sinyal alabilecek donanımla donatılacağını söyledi.

    İki yıl içinde modern filosunun tamamında Starlink donanımını getireceğini söyleten Qatar Airways, uçak başına saniyede 500 Megabit'e kadar ücretsiz ultra yüksek hızlı Wi-Fi sağlanacağını söylüyor. Firma, bu sayede yolcularının eğlence ve spor videolarının akışı, çevrimiçi oyunlar, zenginleştirilmiş web taraması ve çok daha fazlası gibi çeşitli internet tabanlı hizmetlere erişebileceklerini söylüyor.

    Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in işlettiği Starlink karada, havada ve uzayda büyümeye devam ediyor. Halihazırda yörüngede dolaşan Starlink uydularının sayısı 6.000’i aşmış durumda. Bu sayı, yörüngedeki tüm uyduların yüzde 60’ı anlamına geliyor. Qatar Airways ise Starlink ile ortaklık kuran en büyük havayolu şirketi olma özelliğini taşıyor. Starlink daha önceleri Hawaiian Airlines, AirBaltic ve Air New Zealand gibi daha küçük havayolu şirketleri tarafından da benimsenmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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