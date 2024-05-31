Qatar Airways, uçaklarında ücretsiz Starlink Wi-Fi vermeye başladı

Starlink havayollarında yaygınlaşıyor
Havayolu şirketine göre, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde SpaceX'in Starlink çözümü tarafından etkinleştirilen ücretsiz WiFi hizmetleri sunan ilk havayolu şirketi olacak. Qatar Airways, yaptığı basın açıklamasında üç Boeing 777-300ER uçağının 2024 yılının 4. çeyreğine kadar binlerce Starlink uydusundan sinyal alabilecek donanımla donatılacağını söyledi.
İki yıl içinde modern filosunun tamamında Starlink donanımını getireceğini söyleten Qatar Airways, uçak başına saniyede 500 Megabit'e kadar ücretsiz ultra yüksek hızlı Wi-Fi sağlanacağını söylüyor. Firma, bu sayede yolcularının eğlence ve spor videolarının akışı, çevrimiçi oyunlar, zenginleştirilmiş web taraması ve çok daha fazlası gibi çeşitli internet tabanlı hizmetlere erişebileceklerini söylüyor.
Öte yandan Elon Musk’ın sahip olduğu SpaceX’in işlettiği Starlink karada, havada ve uzayda büyümeye devam ediyor. Halihazırda yörüngede dolaşan Starlink uydularının sayısı 6.000’i aşmış durumda. Bu sayı, yörüngedeki tüm uyduların yüzde 60’ı anlamına geliyor. Qatar Airways ise Starlink ile ortaklık kuran en büyük havayolu şirketi olma özelliğini taşıyor. Starlink daha önceleri Hawaiian Airlines, AirBaltic ve Air New Zealand gibi daha küçük havayolu şirketleri tarafından da benimsenmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.