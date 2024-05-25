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    Anlık Bildirim

    Rusya ve Ukrayna savaşında Starlink cephesi

    Elon Musk’ın SpaceX firmasına ait olan Starlink uyduları Ukrayna tarafından kullanılabiliyor. Rusya'nın ise Ukrayna'nın Starlink'e erişimini istediği zaman engelleyebileceği bildiriliyor.
    Rusya, Ukrayna'nın Starlink erişimini engelleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna’nın altyapılarını önceki saldırılarında hedefleyen Rusya’nın şimdi de ülkenin Starlink erişimini engelleyebildiği belirtiliyor. Bilindiği üzere Starlink, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait olan uydu tabanlı bir ağ. Ve Rusya’nın Ukrayna'nın Starlink servisini devre dışı bırakmak için yeni ve daha etkili yollar bulduğu bildiriliyor.

    Aktarılanlara göre Rusya, kritik anlarda iletişimi kesintiye uğratabiliyor ve bunun Ukrayna için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Öte yandan Rusya'nın Elon Musk'ın uydu internet terminallerini nasıl bozduğu ise belirsiz.

    Rusya, Ukrayna'nın Starlink erişimini engelleyebiliyor Tam Boyutta Gör
    Starlink iletişimi Ukrayna için son derece önemli zira ülke, iletişim kurmak, istihbarat toplamak ve insansız hava araçlarıyla saldırılar yapmak için bu ağdan faydalanıyor. Ukraynalı askerler, Starlink hizmetinin kesintiye uğramasının hızlı iletişim kurma kabiliyetlerini engellediğini, bunun da onları gelen ya da devam eden Rus manevraları ya da saldırıları hakkında bilgi paylaşmak için kısa mesajlar göndermek zorunda bıraktığını söylüyor. Kesintilerin Ukrayna'nın kuzey cephesi boyunca tekrarlandığı ve genellikle Rus ilerlemeleriyle aynı zamana denk geldiği belirtiliyor.

    Rusya, savaşın başından beri Ukrayna’nın iletişimini bozmaya çalışıyor ancak ilk defa bu derece kapsamlı Starlink kesintileri yapabildiğini görüyoruz. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Federov, Rusya'nın son sinyal bozma girişiminde yeni ve daha gelişmiş bir teknoloji kullandığını söylüyor. Öte yandan Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları öncesinde Starlink erişimini açması için Musk’a yaptığı başvuruların da her zaman yerine getirilmediği belirtiliyor. Ayrıca Rus ordusunun da Starlink'i kullandığına dair iddialar bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Şimdilik bu iddia, Musk veya taraflar tarafından doğrulanmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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