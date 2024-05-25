Rusya ve Ukrayna savaşında Starlink cephesi

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Tam Boyutta Gör Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna’nın altyapılarını önceki saldırılarında hedefleyen Rusya’nın şimdi de ülkenin Starlink erişimini engelleyebildiği belirtiliyor. Bilindiği üzere Starlink, Elon Musk’ın şirketi SpaceX’e ait olan uydu tabanlı bir ağ. Ve Rusya’nın Ukrayna'nın Starlink servisini devre dışı bırakmak için yeni ve daha etkili yollar bulduğu bildiriliyor.

Rusya, Starlink’i hedef alıyor

Aktarılanlara göre Rusya, kritik anlarda iletişimi kesintiye uğratabiliyor ve bunun Ukrayna için büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Öte yandan Rusya'nın Elon Musk'ın uydu internet terminallerini nasıl bozduğu ise belirsiz.

Tam Boyutta Gör Starlink iletişimi Ukrayna için son derece önemli zira ülke, iletişim kurmak, istihbarat toplamak ve insansız hava araçlarıyla saldırılar yapmak için bu ağdan faydalanıyor. Ukraynalı askerler, Starlink hizmetinin kesintiye uğramasının hızlı iletişim kurma kabiliyetlerini engellediğini, bunun da onları gelen ya da devam eden Rus manevraları ya da saldırıları hakkında bilgi paylaşmak için kısa mesajlar göndermek zorunda bıraktığını söylüyor. Kesintilerin Ukrayna'nın kuzey cephesi boyunca tekrarlandığı ve genellikle Rus ilerlemeleriyle aynı zamana denk geldiği belirtiliyor.

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Rusya, savaşın başından beri Ukrayna’nın iletişimini bozmaya çalışıyor ancak ilk defa bu derece kapsamlı Starlink kesintileri yapabildiğini görüyoruz. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Federov, Rusya'nın son sinyal bozma girişiminde yeni ve daha gelişmiş bir teknoloji kullandığını söylüyor. Öte yandan Ukrayna’nın insansız hava aracı saldırıları öncesinde Starlink erişimini açması için Musk’a yaptığı başvuruların da her zaman yerine getirilmediği belirtiliyor. Ayrıca Rus ordusunun da Starlink'i kullandığına dair iddialar bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Şimdilik bu iddia, Musk veya taraflar tarafından doğrulanmış değil.

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Rusya, Ukrayna'nın Starlink erişimini engelleyebiliyor