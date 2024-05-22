Starlink, “Direct to Cell” ile ilk defa telefonlar arası videolu görüşme sağladı

Starlink Direct to Cell uyduları için bir ilk daha
SpaceX, 2022 yılından bu yana Starlink uydularını akıllı telefonlara getirmeye çalışıyor. Şirket bu yolda halihazırda T-Mobile ve diğer uluslararası operatörlerle ortaklık kurmuş durumda. Öte yandan mevcut testler T-Mobile ağlarıyla gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce ise bu testlerde önemli bir kilometre taşına ulaşıldı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Musk’ın sahibi olduğu X’te kısa bir süre önce bir gönderi paylaştı. Yapılan paylaşımda üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamış iki telefon arasında X üzerinden ilk defa görüntülü görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ortaya çıkan video görüntüsünün kalitesi biraz düşük olsa da uyduların yüzlerce kilometre yukarıda olduğu düşünüldüğünde bu önemli bir başarı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.