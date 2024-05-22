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    Anlık Bildirim

    Starlink, “Direct to Cell” ile ilk defa telefonlar arası videolu görüşme sağladı

    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin Direct to Cell altyapısını kullanan Starlink uyduları aracılığıyla ilk defa akıllı telefonlar arasında videolu görüşme gerçekleştirildi.
    Starlink, “Direct to Cell” ile ilk defa görüntülü görüşme sağladı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’un uzay şirketi SpaceX’in uydu internet kolu olan Starlink, yörüngedeki uydu sayısını 6.000’in üzerine çıkarmış durumda. Şirket bir süredir de doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliğine sahip uyduları fırlatıyor. DTC özellikli Starlink uyduları ile Musk, küresel ölçekte akıllı telefonlara uydu bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Şimdi ise bu uydular üzerinden ilk defa görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

    SpaceX, 2022 yılından bu yana Starlink uydularını akıllı telefonlara getirmeye çalışıyor. Şirket bu yolda halihazırda T-Mobile ve diğer uluslararası operatörlerle ortaklık kurmuş durumda. Öte yandan mevcut testler T-Mobile ağlarıyla gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce ise bu testlerde önemli bir kilometre taşına ulaşıldı.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Musk’ın sahibi olduğu X’te kısa bir süre önce bir gönderi paylaştı. Yapılan paylaşımda üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamış iki telefon arasında X üzerinden ilk defa görüntülü görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ortaya çıkan video görüntüsünün kalitesi biraz düşük olsa da uyduların yüzlerce kilometre yukarıda olduğu düşünüldüğünde bu önemli bir başarı.

    Starlink, “Direct to Cell” ile ilk defa görüntülü görüşme sağladı Tam Boyutta Gör
    Son bilgilere göre yörüngedeki Starlink DTC uydularının sayısı 38’e çıkmış durumda. Sayılar arttıkça görüntü kalitesinde iyileşme görülmesi muhtemel. Bununla birlikte geçtiğimiz mart ayında bu uydular ile bir Samsung telefon aracılığıyla 17Mb/s'lik maksimum indirme hızlarına ulaşılmıştı. SpaceX, hücresel Starlink hizmetini bu yılın sonlarına doğru T-Mobile müşterilerine sunmayı planlıyor. Bu sayede baz istasyonlarının olmadığı bölgelerde de mesaj, ses ve video iletişimi mümkün olacak. Öte yandan bunun için SpaceX’in ABD’de ilgili FCC onayını alması gerekiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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