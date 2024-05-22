Starlink, “Direct to Cell” ile ilk defa telefonlar arası videolu görüşme sağladı

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Tam Boyutta Gör Elon Musk’un uzay şirketi SpaceX’in uydu internet kolu olan Starlink, yörüngedeki uydu sayısını 6.000’in üzerine çıkarmış durumda. Şirket bir süredir de doğrudan hücresel bağlantı (DTC - direct to cell) özelliğine sahip uyduları fırlatıyor. DTC özellikli Starlink uyduları ile Musk, küresel ölçekte akıllı telefonlara uydu bağlantısı sunmayı amaçlıyor. Şimdi ise bu uydular üzerinden ilk defa görüntülü görüşme gerçekleştirildi.

Starlink Direct to Cell uyduları için bir ilk daha

SpaceX, 2022 yılından bu yana Starlink uydularını akıllı telefonlara getirmeye çalışıyor. Şirket bu yolda halihazırda T-Mobile ve diğer uluslararası operatörlerle ortaklık kurmuş durumda. Öte yandan mevcut testler T-Mobile ağlarıyla gerçekleştiriliyor. Kısa süre önce ise bu testlerde önemli bir kilometre taşına ulaşıldı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Musk’ın sahibi olduğu X’te kısa bir süre önce bir gönderi paylaştı. Yapılan paylaşımda üzerlerinde herhangi bir değişiklik yapılamamış iki telefon arasında X üzerinden ilk defa görüntülü görüşme gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ortaya çıkan video görüntüsünün kalitesi biraz düşük olsa da uyduların yüzlerce kilometre yukarıda olduğu düşünüldüğünde bu önemli bir başarı.

Tam Boyutta Gör Son bilgilere göre yörüngedeki Starlink DTC uydularının sayısı 38’e çıkmış durumda. Sayılar arttıkça görüntü kalitesinde iyileşme görülmesi muhtemel. Bununla birlikte geçtiğimiz mart ayında bu uydular ile bir Samsung telefon aracılığıyla 17Mb/s'lik maksimum indirme hızlarına ulaşılmıştı. SpaceX, hücresel Starlink hizmetini bu yılın sonlarına doğru T-Mobile müşterilerine sunmayı planlıyor. Bu sayede baz istasyonlarının olmadığı bölgelerde de mesaj, ses ve video iletişimi mümkün olacak. Öte yandan bunun için SpaceX’in ABD’de ilgili FCC onayını alması gerekiyor.

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