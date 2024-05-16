Google, yapay zeka modeli Gemini Nano'yu Chrome 126'ya entegre edecek

Geçen yıl sadece Pixel 8 serisi telefonlarda sunulan Gemini Nano'nun Chrome tarayıcısında çalışacak şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Chrome 126'da kullanıcılar Gemini Nano'yu ürün yorumları, sosyal medya gönderileri ve diğer metin türlerini oluşturmak için kullanabilecekler. Yapay zeka web üzerinde metin girilebilecek her yerde yazım yardımı sağlayabilecek.
Geliştiricilere de yarayacak
Gemini Nano'nun en önemli özelliği, cihazda yerel olarak çalışabilmesi. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha güvenli bir veri işlemeye olanak tanıyor. Bu arada rakip Microsoft Edge'deki Copilot teknolojisinin bulut üzerinden çalıştığını hatırlatalım.
Gemini'nin geliştiricilere de faydası olacak. Geliştiriciler, Chrome DevTools üzerinden hata ayıklama ve uygulama optimizasyonu için yapay zekadan faydalanabilecekler. Hatta söz konusu hatalara ilişkin açıklamalar ve bunların nasıl düzeltileceğine dair öneri almaları da mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.