Google, yapay zeka modeli Gemini Nano'yu Chrome 126'ya entegre edecek

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Arama devi Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2024 geliştirici konferansını gerçekleştirmişti. Yapay zeka alanındaki en son ilerlemelerini gözler önüne seren şirket, metin oluşturma gibi görevleri yerine getirebilen yapay zeka modeli Gemini Nano'yu Chrome 126 sürümü itibarıyla tarayıcısına entegre edecek.

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Geçen yıl sadece Pixel 8 serisi telefonlarda sunulan Gemini Nano'nun Chrome tarayıcısında çalışacak şekilde optimize edildiği belirtiliyor. Chrome 126'da kullanıcılar Gemini Nano'yu ürün yorumları, sosyal medya gönderileri ve diğer metin türlerini oluşturmak için kullanabilecekler. Yapay zeka web üzerinde metin girilebilecek her yerde yazım yardımı sağlayabilecek.

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Geliştiricilere de yarayacak

Gemini Nano'nun en önemli özelliği, cihazda yerel olarak çalışabilmesi. Bu sayede hem daha hızlı hem de daha güvenli bir veri işlemeye olanak tanıyor. Bu arada rakip Microsoft Edge'deki Copilot teknolojisinin bulut üzerinden çalıştığını hatırlatalım.

Gemini'nin geliştiricilere de faydası olacak. Geliştiriciler, Chrome DevTools üzerinden hata ayıklama ve uygulama optimizasyonu için yapay zekadan faydalanabilecekler. Hatta söz konusu hatalara ilişkin açıklamalar ve bunların nasıl düzeltileceğine dair öneri almaları da mümkün olacak.

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