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QNAP, Turbo NAS serisinde "hepsi bir arada" XDove posta sunucusu desteğine başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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QNAP, Turbo NAS serisinde
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Son dönemin öne çıkan donanımlarından biri de kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sistemleri. Bilgisayarlar arası veri paylaşımını daha hızlı ve efektif hale getirmesiyle farklı boy ve ölçekteki kurumların bilgi ve içerik havuzu kurabilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerinde pazarının önde gelen oyuncularından biri de ürünleri ülkemiz pazarında da satılan QNAP.

QNAP yaptığı açıklamayla XDove isimli çok fonksiyonlu posta sunucusunun Turbo NAS serisi altında kullanıma sunulan TS-109/ 209/ 409/ 509/ 639 kod adlı ağ depolama sistemleri için hazırladığını duyurdu. Özellikle kurumsal kullanıcılar için gerçekleştirilen bu adım ile Linux tabanlı NAS sistemlerinde kendi posta sunucularını kurabilmelerine olanak tanıdığını bildiriliyor.

WEB tabanlı QPKG paketiyle kullanıcılar Turbo NAS serisi ağ depolama sistemlerini SMTP, POP3 ve IMAP gibi servislerin sunulabilmesine ek olarak çoklu snal domain ve hesap yaratılabilmesine ayrıca kişisel klasör, adres defteri, takvim ve aynı posta sunucusuna bağlı kullanıcılar arasında gerçek zamanlı sohbet gibi fonksiyonlarla genişletine AJAX Webmail desteği de sunuyor.

Programlı yedekleme ve posta kutularının geri yüklenebilmesi gibi özelliklerin de sağladığı XDove desteği ile gelen bazı temel özellikler şu şekilde;

  • ESMTP/ESMTPS sunucusu
  • POP3/POP3S sunucusu
  • IMAP sunucusu
  • Finger sunucusu
  • Çoklu sanal domainler
  • Uzaktan yönetim
  • Spam'e karşı IP ve adres tabanlı SMTP koruması

Özellik konusunda oldukça uzun bir lsiteye sahip olan XDove desteğinin detayları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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godvon 10 yıl
Evet emule için de uygulama var, süper bir cihaz...
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max975 10 yıl
vay be ne kadar çoğaldılar.
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Cem 10 yıl
Bunlarda torrent için uygulama var ama emule için varmı. Sitesinde birşeylar yazıyordu ama başka yerde ise olamdıgını duydum. Gerçekten varsa tam istediğim gibi.
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