QNAP, Turbo NAS serisinde "hepsi bir arada" XDove posta sunucusu desteğine başladı

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Son dönemin öne çıkan donanımlarından biri de kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama sistemleri. Bilgisayarlar arası veri paylaşımını daha hızlı ve efektif hale getirmesiyle farklı boy ve ölçekteki kurumların bilgi ve içerik havuzu kurabilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerinde pazarının önde gelen oyuncularından biri de ürünleri ülkemiz pazarında da satılan QNAP.

QNAP yaptığı açıklamayla XDove isimli çok fonksiyonlu posta sunucusunun Turbo NAS serisi altında kullanıma sunulan TS-109/ 209/ 409/ 509/ 639 kod adlı ağ depolama sistemleri için hazırladığını duyurdu. Özellikle kurumsal kullanıcılar için gerçekleştirilen bu adım ile Linux tabanlı NAS sistemlerinde kendi posta sunucularını kurabilmelerine olanak tanıdığını bildiriliyor.

WEB tabanlı QPKG paketiyle kullanıcılar Turbo NAS serisi ağ depolama sistemlerini SMTP, POP3 ve IMAP gibi servislerin sunulabilmesine ek olarak çoklu snal domain ve hesap yaratılabilmesine ayrıca kişisel klasör, adres defteri, takvim ve aynı posta sunucusuna bağlı kullanıcılar arasında gerçek zamanlı sohbet gibi fonksiyonlarla genişletine AJAX Webmail desteği de sunuyor.

Programlı yedekleme ve posta kutularının geri yüklenebilmesi gibi özelliklerin de sağladığı XDove desteği ile gelen bazı temel özellikler şu şekilde;

ESMTP/ESMTPS sunucusu

POP3/POP3S sunucusu

IMAP sunucusu

Finger sunucusu

Çoklu sanal domainler

Uzaktan yönetim

Spam'e karşı IP ve adres tabanlı SMTP koruması

Özellik konusunda oldukça uzun bir lsiteye sahip olan XDove desteğinin detayları hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.