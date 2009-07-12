QNAP yazılım güncellemesiyle NAS serisine yeni özellikler ekliyor

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Ağ depolama sistemlerinde (NAS) sektörün öncü isimlerinden birisi olan QNAP, Turbo NAS serisi depolama sistemleri için hazırladığı yeni yazılım güncellemesini yayımladı. Firma tarafından ilk defa Computex 2009 fuarında tanıtılan ve ağ depolama sistemlerinin hem daha kolay hem de daha efektif kullanılabilmesi için hazırlanan 3.1 sürüm numaralı güncelleme ile birlikte gelen AJAX tabanlı yeni kullanıcı ara birimi Internet Explorer, Firefox, Safari ve Chrome gibi farklı internet tarayıcılarıyla kullanılabiliyor

Ayrıca yapılan yeni güncelleme sayesinde ağ üzerinden iSCSI genişlemesi ile toplamda 8 sanal diskin kullanılabileceği belirtiliyor. Öte yandan QNAP'ın özel teknolojilerinden birisi olarak tanımlanan RAID Recovery özelliği ile aktif olmayan RAID, 1, 5 veya 6 kurulumları kurtarılabiliyor. Ayrıca yeni yazılım güncellemesi ile birlikte ağ depolama çözümlerinin UPnP, EXT4 ve SNMP gibi farklı servis ve teknolojiler için gelişmiş destek sunulabildiğinin de altı çiziliyor.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulan 3.1 sürüm numaralı yeni yazılım güncellmesini buradan indirilebilirsiniz.

