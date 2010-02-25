Raidmax'in fonksiyonel kasası Smilodon video inceleme

Raidmax'in kurulum esnasında sağladığı kolaylıklarla rakiplerinden ayrılan fonksiyonel kasası Smilodon test masamızda.

Raidmax'in kurulum esnasında sağladığı kolaylıklarla rakiplerinden ayrılan fonksiyonel kasası Smilodon test masamızda. Bakalım Raidmax Smilodon sahip olduğu fonksiyonlar kadar, performans konusunda da başarılı mı?