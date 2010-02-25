Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Raidmax'in fonksiyonel kasası Smilodon video inceleme

9 yıl
76,6b
1
Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Raidmax'in kurulum esnasında sağladığı kolaylıklarla rakiplerinden ayrılan fonksiyonel kasası Smilodon test masamızda.

Raidmax'in kurulum esnasında sağladığı kolaylıklarla rakiplerinden ayrılan fonksiyonel kasası Smilodon test masamızda. Bakalım Raidmax Smilodon sahip olduğu fonksiyonlar kadar, performans konusunda da başarılı mı?


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VLCplayer 7 yıl
sitenin alt yapısı çökük daha ne olsun. forum sayfalarına girerken bir kelimeyi dahi bulmak için 30-50 sn harcıyor, buluyor yada site bakımda diyor,
anlamak mümkün değil, bu kadar ziyaretçisi olan popüler bir site nasıl oluyorda hatalarla dolu olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
caziii 7 yıl
Valla bu kasa bende var beyler hıc memnun degılım hem ses olsun hem ısık olssun bır sure sonra cok rahatsız ediyorr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
berbat bir kasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BrutaL1tY 9 yıl
Kasa, anakart montaj konusunda ve sıkıntı yaşandığında müdehale durumlarında faydalı bir yapıya sahip.Armor+ kullanmaktayım.Nekadar da büyük olsa montajlarda zorlanıyor insan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
Bir kasaya kaç kere bileşen monte ediliyorki senede? Yeni bir sistem bile olsa, sistemi toplarsın ve birdaha 2-3 sene ellemezsin. Ekran kartı değiştirirsin, ram takviyesi yaparsın vs. ama anakart montajının avantajı, soğutma ve gürültü kunusu ile kıyaslıandığında bir ehemmiyet teşkil etmiyor bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6Clas 9 yıl
Kullandım 5 para etmez bir kasa kabloları bile saklayamıyorsunuz almayın arkadaşlar önermiyorum 250 ye alıp 100 e zor sattım ön açılıp kapanan kapağı hemen kırılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sadece Sürücü 9 yıl
%100 reklam için yapılmış bir inceleme. anasayfada gösteriyor zaten bunu ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
İncelemede Raidmax'ın bu ürünü övülmüyorki. Aksine,gürültülü ve sıcak olduğu ifade ediliyor. Ama tabi Raidmax'ın adının geçmesi bile reklam sayılır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benbekirya 9 yıl
Aynen Ruhsuz arkadasa katılıyorum Xclia A380 kasayı incelerseniz sevinirim bende bu kasayı almayı dusunuyorum inceleyinde öyle alıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Me[S]uT 9 yıl
Bölüm sonu canavarı reklamlarından ne zaman kurtulucaz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CriticalWave 9 yıl

Click271

Bölüm sonu canavarı reklamlarından ne zaman kurtulucaz ?



harbi ha ezberledik reklamıda artık
. bari tıklayınca geçsin reklamı. ve mozilla firefox kullanıyorum tam ekran izlerken erkranı küçültünce alt daki süre ,tam ekran yapma barı yok oluyor dahada gelmıor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CriticalWave 9 yıl
ayda yılda yapılan montaj için gereksiz bir kasa...soğutma rezalet gürültüde cabası , eski ve ürünleri incelemeye almazsanız iyi olacak.

eski ürün inceleyeceksenizde Haf 932 gibi nceleyin daha iyi olur ve biraz daha fazla inceleme istiyoruz..[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saintroyo 9 yıl
4-5 senelik kasaymış bu ya ben de yeni kasa gibi yorum yaptım uzun uzun.

gereksiz bir inceleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hrstcrt 9 yıl
mesut hocam guzel incelemissinizde cok kalitesiz duruyor hele o yesil ne oyle :S kapagi acarken kapak bukuluo videoda :D bn kesinlikle boyle bi kasa almam sizde zaten belliki sadece tasarimini begenmissiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim