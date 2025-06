Son 25 yılın en iyi 100 filmi sinemacıların oylarıyla belirlendi

Tam Boyutta Gör Amerika'nın en prestijli yayınlarından olan The New York Times, bu hafta ilgi çekici bir liste yayınladı. 21. yüzyılın en iyi 100 filminin sıralandığı bu liste, sinema dünyasından 500'den kişinin oylarıyla belirlendi. En iyi filmleri seçen bu 500 küsur kişinin içinde oyuncular, yönetmenler, yapımcılar gibi sektörün farklı alanlarından isimler yer alıyor.

Son 25 yılın en iyi filmlerinin belirlendiği bu listede ilk sırayı Güney Kore yapımı Parasite aldı. Bong Joon-ho'nun filmi, çıktığı yıl En İyi Film Oscarı'nı kazanarak İngilizce olmayan filmler için tarihi bir başarıya imza atmıştı. Aradan geçen altı yıl filmin kıymetinden hiçbir şey götürmemiş gibi görünüyor. Çünkü Parasite'ın geride bıraktığı filmler arasında There Will Be Blood, Mulholland Drive, No Country for Old Men gibi modern klasikler yer alıyor.

Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 3 gün önce eklendi

The New York Times, Son 25 Yılın En İyi 100 Filmini Seçti

100 filmlik bu listede Türkiye'den herhangi bir yapımın olmaması dikkat çekiyor. Daha önce benzer listelerde karşımıza çıkan Bir Zamanlar Anadolu'da ve Uzak gibi filmler bu kez ilk 100'e giremedi. Tabii bu tarz listelerde kimlerden liste istendiği de belirleyici oluyor. The New York Times'ın "21. Yüzyılın En İyi Filmleri" listesinde ilk 10 şöyle sıralandı:

1. Parasite (Bong Joon Ho)

2. Mulholland Drive (David Lynch)

3. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson)

4. In the Mood For Love (Wong Kar Wai)

5. Moonlight (Barry Jenkins)

6. No Country For Old Men (Joel & Ethan Coen)

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry)

8. Get Out (Jordan Peele)

9. Spirited Away (Hayao Miyazaki)

10. The Social Network (David Fincher)

11. Mad Max: Fury Road (George Miller)

12. The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

13. Children of Men (Alfonso Cuaron)

14. Inglourious Basterds (Quentin Tarantino)

15. City of God (Fernando Mereilles)

16. Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee)

17. Brokeback Mountain (Ang Lee)

18. Y Tu Mama Tambien (Alfonso Cuaron)

19. Zodiac (David Fincher)

20. The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese)

21. The Royal Tenenbaums (Wes Anderson)

22. The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson)

23. Boyhood (Richard Linklater)

24. Her (Spike Jonze)

25. Phantom Thread (Paul Thomas Anderson)

26. Anatomy of a Fall (Justine Triet)

27. Adaptation (Spike Jonze)

28. The Dark Knight (Christopher Nolan)

29. Arrival (Denis Villeneuve)

30. Lost in Translation (Sofia Coppola)

31. The Departed (Martin Scorsese)

32. Bridesmaids (Paul Feig)

33. A Separation (Asghar Farhadi)

34. WALL-E Andrew Stanton)

35. A Prophet (Jacques Audiard)

36. A Serious Man (Joel & Ethan Coen)

37. Call Me By Your Name (Luca Guadagnino)

38. Portrait of A Lady on Fire (Celine Sciamma)

39. Lady Bird (Greta Gerwig)

40. Yi Yi (Edward Yang)

41. Amelie (Jean-Pierre Jeunet)

42. The Master (Paul Thomas Anderson)

43. Oldboy (Park Chan Wook)

44. Once Upon A Time in Hollywood (Quentin Tarantino)

45. Moneyball (Bennett Miller)

46. ROMA (Alfonso Cuaron)

47. Almost Famous (Cameron Crowe)

48. The Lives of Others (Florian Donnersmarck)

49. Before Sunset (Richard Linklater)

50. Up! (Pete Docter)

51. 12 Years A Slave (Steve McQueen)

52. The Favourite (Yorgos Lanthimos)

53. Borat (Larry Charles)

54. Pan’s Labyrinth (Guillermo Del Toro)

55. Inception (Christopher Nolan)

56. Punch-Drunk Love (Paul Thomas Anderson)

57. Best in Show (Christopher Guest)

58. Uncut Gems (Josh and Benny Safdie)

59. Toni Erdmann (Maren Ade)

60. Whiplash (Damien Chazelle)

61. Kill Bill Vol. 1 (Quentin Tarantino)

62. Memento (Christopher Nolan)

63. Little Miss Sunshine (Dayton & Faris)

64. Gone Girl (David Fincher)

65. Oppenheimer (Christopher Nolan)

66. Spotlight (Tom McCarthy)

67. TAR (Todd Field)

68. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow)

69. Under The Skin (Jonathan Glazer)

70. Let The Right One In (Tomas Alfredson)

71. Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh)

72. Carol (Todd Haynes)

73. Ratatouille (Brad Bird)

74. The Florida Project (Sean Baker)

75. Amour (Michael Haneke)

76. O Brother Where Art Thou (Joel & Ethan Coen)

77. Everything Everywhere All At Once (The Daniels)

78. Aftersun (Charlotte Wells)

79. Tree of Life (Terrence Malick)

80. Volver (Pedro Almodovar)

81. Black Swan (Darren Aronofsky)

82. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer)

83. Inside Llewyn Davis (Joel & Ethan Coen)

84. Melancholia (Lars Von Trier)

85. Anchorman (Adam McKay)

86. Past Lives (Celine Song)

87. The Fellowship of the Ring (Peter Jackson)

88. The Gleaners and I (Agnes Varda)

89. Interstellar (Christopher Nolan)

90. Frances Ha (Noah Baumbach)

91. Fish Tank (Andrea Arnold)

92. Gladiator (Ridley Scott)

93. Michael Clayton (Tony Gilroy)

94. Minority Report (Steven Spielberg)

95. The Worst Person in the World (Joachim Trier)

96. Black Panther (Ryan Coogler)

97. Gravity (Alfonso Cuaron)

98. Grizzly Man (Werner Herzog)

99. Memories of A Murder (Bong Joon-ho)

100. Superbad (Greg Motolla)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Son 25 yılın en iyi 100 filmi seçildi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: