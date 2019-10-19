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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Razer’ın ilk iş istasyonu modeli 4 bin dolar ile beklenenden daha ucuza geldi

    Razer Blade 15 Studio Edition, firmanın en üst seviye bilgisayarı ve iş istasyonu olarak karşımıza çıkmıştı. Bu cihaz için fiyat ve özellikleri açıklayan Razer, sektöre örnek olacak bir etiket koydu.
    10 dk.
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    18
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    En üst seviye Razer Blade 15 Studio Edition fiyatlandırmasını açıklayan Razer, beklentilerin üzerinde bir donanımı görece uygun bir fiyata sunuyor. 16GB VRAM’li Nvidia Quadro RTX 5000 grafik kartı ve 32GB DDR4-2667MHz RAM, 1TB M.2 NVMe SSD ve 15,6 inç OLED 4K dokunmatik ekranla geliyor. Tüm bu paketi 4 bin dolara sunan Razer, standart Razer Blade 15 Advanced modeline kıyasla 700 dolar daha pahalı. 3300 dolara satılan modelin grafik kartı hafızası, RAM ve depolaması ise diğer modelin sadece yarısı kadar.

    4 bin dolar konuyla bağlantısı ileri seviyede olmayan kişiler için her ne kadar fazla görünse de, işin profesyonelleri bilgisayarlara bu miktarda para dökmekten hiçbir şekilde rahatsızlık duymuyor. Bunun yanında, 700 dolar farkla bu kadar büyük bir performans artışı elde etmek, herkesin kabul edeceği bir değişim olacaktır.

    Studio Edition ve Advanced model arasında her ne kadar donanımsal farklar olsa da port durumu değişmiyor: 1 Thunderbolt 3, USB Type-A 3.2 Gen 2, DisplayPort, HDMI 2.0b portları ve UHS-III destekli SD kart okuyucu. Bu kart okuyucu 624 MB/s hızlarına ulaşabilse de henüz hiçbir kamera üreticisi bu kartları destekleyen bir cihaz piyasaya sürmedi.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty Mobile | Teçhizat geliştirmeleri ve bol çekişmeli maçlar"

    Blade 15 Studio Edition, saf donanım gücünün yanı sıra Nvidia’nın RTX Studio programına dahil 17 laptoptan biri olarak yer alıyor. Bu cihazlar, hem Quadro hem de GeForce grafiklere sahip olsalar da özel sürücüler sayesinde hız yerine güvenilirlik öncelikli olarak çalışıyorlar. Bu 17 laptop arasında fiyatı bilinen pek cihaz yer almıyor, bu sebeple Razer, diğerlerine iyi bir örnek olarak yolu açmış durumda. 



    https://www.razer.com/gaming-laptops/razer-blade/shop?irclickid=2QbwMbSWGxyJWn10M-0V7wD0Uknz1DXuc1pRwE0&irgwc=1&utm_medium=affiliate#rtx5000--oled-60hz-9thgen--1tb-mercury Yorum Yaz
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