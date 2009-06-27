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Razer yeni kulaklığı Megaladon'u sonunda satışa sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Razer yeni kulaklığı Megaladon'u sonunda satışa sunuyor
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Oyunculara özel bilgisayar çevre birimleri hazırlayan Razer, kullanıcılar tarafından bir süredir merakla beklenen yeni kulaklık setini ay sonunda kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa geçtiğimiz yıl Ağustos ayında düzenlenen Oyun Kongresi'nde tanıtılan Megalodon isimli kulaklık özellikle entegre ses işlemcisi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Razer'ın Maelstrom isimli özel ses işlemcisi sayesinde, ses algoritmalarının standart ses motorlarına kıyasla %800'e varan oranda daha hızlı işlendiği kulaklık ile yüksek kalitede daha doyurucu ses alınabildiği belirtiliyor. 8 kanal çevresel ses desteği de sunan kulaklık sahip olduğu amfili mikrofonuyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Hassaslığı ve ses alma seviyesi kullanıcılar tarafından el ile veya otomatik olarak ayarlanbilen mikrofon sayesinde, kulaklığın özellikle çok katılımlı oyunlarda kullanıcılar daha internaktif bir oyun deneyimi sunacağı iddia ediliyor. Tasarımı da uzun süre oyun başında kalan kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Megalodon 30 Haziran'da satışa çıkıyor.

Razer Megalodon, Avrupa pazarında 149.99 Avro seviyesinden satışa sunulacak.

Razer yeni kulaklığı Megaladon'u sonunda satışa sunuyor
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Razer yeni kulaklığı Megaladon'u sonunda satışa sunuyor
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benben2009 10 yıl
valla ben bu gune kadar avronun başka bir para birimi oldugunu sanıyordum :D meger euro avro aynıymı$ :D neyse orenmiş oldk
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achfighter 10 yıl
çok gereksiz
o ses işlemci hızını ayarlayana kadar ilk önce bütün anakartlara glan koyup cat6 ile kablolasınlar o zaman online oyun için daha iyi olur
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benben2009 10 yıl
avro diyor euro demiyor
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teutara 10 yıl
beklenen performansı sunarsa 150euro yüksek sayılmaz.
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