Razer, PC oyuncuları için uzaktan oynama platformunu kullanıma sundu

Razer PC Remote Play özellikleri
Moonlight streaming istemcisi üzerine inşa edilen Razer PC Remote Play, oyunları sabit en boy oranları ve yenileme hızlarıyla sınırlamak yerine, cihazın maksimum çözünürlüğü ve yenileme hızına göre otomatik olarak optimize ediyor. Daha iyi grafikler ve düşük gecikme sağlayan AV1 video codec kullanıyor. Kullanıcılar, PC oyunlarına doğrudan mobil cihazlarından göz atabiliyor, ayarlarını yapabiliyor ve başlatabiliyor. Ayrıca kontrolleri özelleştirebiliyor, oyunlarının kaydını alıp paylaşabiliyor.
Razer PC Remote Play, Steam, Epic Games, PC Game Pass gibi hizmetlerle uyumlu. Uzaktan oynama için PC’ye Razer Cortex game launcher, mobil cihaza Razer Nexus game launcher ile birlikte Razer PC Remote Play uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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