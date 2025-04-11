Razer, PC oyuncuları için uzaktan oynama platformunu kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Razer, PC oyunlarını doğrudan akıllı telefon, tablet ve Windows taşınabilir cihazlarına aktarmalarına olanak tanıyan Razer PC Remote Play’i kullanıma sundu. Razer PC Remote Play uygulaması App Store ve Google Play'den indirilebiliyor ve Windows 11, iOS 18 ve Android 14 yüklü cihazlarla uyumlu. Ayrıca Razer Kishi ve iOS veya Android cihazlarla çalışan tüm mobil oyun kumandalarını destekliyor.

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Razer PC Remote Play özellikleri

Moonlight streaming istemcisi üzerine inşa edilen Razer PC Remote Play, oyunları sabit en boy oranları ve yenileme hızlarıyla sınırlamak yerine, cihazın maksimum çözünürlüğü ve yenileme hızına göre otomatik olarak optimize ediyor. Daha iyi grafikler ve düşük gecikme sağlayan AV1 video codec kullanıyor. Kullanıcılar, PC oyunlarına doğrudan mobil cihazlarından göz atabiliyor, ayarlarını yapabiliyor ve başlatabiliyor. Ayrıca kontrolleri özelleştirebiliyor, oyunlarının kaydını alıp paylaşabiliyor.

Razer PC Remote Play, Steam, Epic Games, PC Game Pass gibi hizmetlerle uyumlu. Uzaktan oynama için PC’ye Razer Cortex game launcher, mobil cihaza Razer Nexus game launcher ile birlikte Razer PC Remote Play uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.

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Razer PC Remote Play resmen kullanıma sunuldu