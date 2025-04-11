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    Anlık Bildirim

    Razer, PC oyuncuları için uzaktan oynama platformunu kullanıma sundu

    Razer PC Remote Play kullanıma sunuldu. Razer'ın uzaktan oynama platformu, bulut oyun çözümlerine kıyasla daha düşük gecikme ve daha yüksek kalitede grafikler sunuyor.
    Razer PC Remote Play indir Tam Boyutta Gör
    Razer, PC oyunlarını doğrudan akıllı telefon, tablet ve Windows taşınabilir cihazlarına aktarmalarına olanak tanıyan Razer PC Remote Play’i kullanıma sundu. Razer PC Remote Play uygulaması App Store ve Google Play'den indirilebiliyor ve Windows 11, iOS 18 ve Android 14 yüklü cihazlarla  uyumlu. Ayrıca Razer Kishi ve iOS veya Android cihazlarla çalışan tüm mobil oyun kumandalarını destekliyor.

    Razer PC Remote Play özellikleri

    Moonlight streaming istemcisi üzerine inşa edilen Razer PC Remote Play, oyunları sabit en boy oranları ve yenileme hızlarıyla sınırlamak yerine, cihazın maksimum çözünürlüğü ve yenileme hızına göre otomatik olarak optimize ediyor. Daha iyi grafikler ve düşük gecikme sağlayan AV1 video codec kullanıyor. Kullanıcılar, PC oyunlarına doğrudan mobil cihazlarından göz atabiliyor, ayarlarını yapabiliyor ve başlatabiliyor. Ayrıca kontrolleri özelleştirebiliyor, oyunlarının kaydını alıp paylaşabiliyor.

    Razer PC Remote Play, Steam, Epic Games, PC Game Pass gibi hizmetlerle uyumlu. Uzaktan oynama için PC’ye Razer Cortex game launcher, mobil cihaza Razer Nexus game launcher ile birlikte Razer PC Remote Play uygulamasının yüklenmesi gerekiyor.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 45 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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