Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri!

Bu videoda bugün tanıtılan Redmi Note 10 serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan bu cihazların Türkiye'de çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.

Bu videoda bugün tanıtılan Redmı Note 10 serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan bu cihazların Türkiye'de çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.

NOT: Bu video Hindistan lansmanı sonrası çekilmiştir.

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Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max hakkında daha fazla bilgi: TIKLAYINIZ