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    Redmi Note 10, Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max tanıtıldı - Fiyatı ve özellikleri!

    1
    05 Mart 2021, 21:37
    7,4b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda bugün tanıtılan Redmi Note 10 serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan bu cihazların Türkiye'de çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.

    Bu videoda bugün tanıtılan Redmı Note 10 serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Fiyatı ve özellikleriyle öne çıkan bu cihazların Türkiye'de çok kişi tarafından tercih edileceğini düşünüyorum.

    NOT: Bu video Hindistan lansmanı sonrası çekilmiştir.

    Redmi Note 10 hakkında daha fazla bilgi: TIKLAYINIZ

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max hakkında daha fazla bilgi: TIKLAYINIZ



    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Videoları Erdi'den bekliyoruz ama artık işler böyle yürümüyor demek ki.
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    dugers (syt dgr) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Global lansmanı çıktı. Pro ve pro max hindistan pazarı için isimlendirme. Globalde ( Türkiye de içinde) redmi note 10, 10S ve 10 pro şeklinde isimlendirme var. Ayrıca globalde cihazlar işlemci ekran vb. üzerine çok farklılaşıyor. Mesela 10S modelinde Mediatek G95 varken, 10 pro da ise Sd732 var. Keşke global lansmanı izleyip ona göre haber yapılsaydı.
    Ayrıca haberi okuyunca yeni bir haber olmuyor. Daha önce vardı aynı haber bildiğin almış okumuşsun haberi.

    Yetiş Erdi, DH durumu çok vahim.
    Global lansmanı çıktı. Pro ve pro max hindistan pazarı için isimlendirme. Globalde ( Türkiye de içinde) redmi note 10, 10S ve 10 pro şeklinde isimlendirme var. ...
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    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    onlylegend (only legend) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman gelir Türkiye ye belli mi ?
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    S sub182 (su ben) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hindistan versiyonu cihazlardan bize ne? global cihazlarin tanitimi yapildi ama koskoca dh de esamesi okunmuyor onlarin..israrla `max` tan bahsetmeye devam edin siz..hintlilere faydasi olur belki..
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    surfer 1 gün ( Mesaj Silindi )
    kamera yamuk duruyor. gözüm acayip takıldı :) ben mi çok takıntılıyım acaba :)
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    dugers (syt dgr) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Global lansmanı çıktı. Pro ve pro max hindistan pazarı için isimlendirme. Globalde ( Türkiye de içinde) redmi note 10, 10S ve 10 pro şeklinde isimlendirme var. Ayrıca globalde cihazlar işlemci ekran vb. üzerine çok farklılaşıyor. Mesela 10S modelinde Mediatek G95 varken, 10 pro da ise Sd732 var. Keşke global lansmanı izleyip ona göre haber yapılsaydı.
    Ayrıca haberi okuyunca yeni bir haber olmuyor. Daha önce vardı aynı haber bildiğin almış okumuşsun haberi.

    Yetiş Erdi, DH durumu çok vahim.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    enesdegirmenci (Enes DEGİRMENCİ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) dugers
    Bu video Hindistan lansmanı sonrası çekildi ve oluşturuldu. Ancak video yayına geç girdi.

    İyi seyirler
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) dugers
    Teşekkürler, kafamdaki soruların cevabını teknoloji sitesinin değil de ordaki bir üyenin vermesi de trajikomik..
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    mczaga 2 gün ( Mesaj Silindi )
    165 dolar ne kadar 'a olur Tr'de?
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    etkinus (T.E. U.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) mczaga
    2799 dan girer, girdiği gününü akşamı 2699 olur. 1 ay sonra 2499.
    1 Yanıt Yanıtla
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    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Videoları Erdi'den bekliyoruz ama artık işler böyle yürümüyor demek ki.
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş lansman videosunu izlemeden mi video çekiyorsunuz orda söylediler şarj aleti kutuya dahil diye sen belli değil diyorsun
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    enesdegirmenci (Enes DEGİRMENCİ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) fyilmaz
    Merhaba, videoyu çekerken bu kısım daha netleşmemişti :)
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    Onurhan61 (Onurhan Keskin) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Enes bey merhaba, bir sorum olacak size.
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