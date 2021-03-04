Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda

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Redmi markası, Hindistan'da yeni akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Çinli şirket Redmi Note 10 serisi altında üç adet orta sınıf model duyurdu. Bu haberimizde Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max versiyonlarını mercek altına alıyoruz.

Ayrıca Bkz. "Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli"

Her iki akıllı telefon da standart Redmi Note 10'a kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Cihazlarda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.6 inç Süper AMOLED ekran var. Tasarımları aynı olan Pro modellerin parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.

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Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'te dörtlü arka kamera sistemi yer alıyor. Fakat ana kamera çözünürlükleri farklı. Pro versiyonda 64 megapiksel, Pro Max'te ise 108 megapiksel kamera kullanılmış. Diğer üç kamera ise aynı: 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 5 megapiksel makro kamera.

Snapdragon 732G ve 5.020 mAh pil

Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'in kalbinde Snapdragon 732G işlemciye yer verilmiş. Cihazlar 6/8 GB RAM ve 64/128GB depolama alanıyla sunuluyor. Her iki akıllı telefonda da 33W hızlı şarj özellikli 5.020 mAh'lik batarya mevcut. Kutudan şarj cihazının çıkıp çıkmadığı ise belli değil.

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Akıllı telefonların IP52 derecesi sayesinde toza ve neme karşı dayanıklı olduklarını belirtelim. Ayrıca stereo hoparlörler ve kızılötesi gibi artı tarafları var. Yazılım tarafında ise bizi Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü karşılıyor. Pro modellerinin donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:

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Redmi Note 10 Pro:

6 GB + 64 GB - 220 dolar

6 GB + 128 GB - 233 dolar

8 GB + 128 GB - 260 dolar

Redmi Note 10 Pro Max:

6 GB + 64 GB - 260 dolar

6 GB + 128 GB - 275 dolar

8 GB + 128 GB - 300 dolar

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