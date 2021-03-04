Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda

Redmi markası, Hindistan'da yeni akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Çinli şirket Redmi Note 10 serisi altında üç adet orta sınıf model duyurdu. Bu haberimizde Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max versiyonlarını mercek altına alıyoruz.
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Her iki akıllı telefon da standart Redmi Note 10'a kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Cihazlarda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.6 inç Süper AMOLED ekran var. Tasarımları aynı olan Pro modellerin parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.İlginizi Çekebilir MIUI 12.5 duyuruldu: Daha akıcı ve daha hızlı
Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'te dörtlü arka kamera sistemi yer alıyor. Fakat ana kamera çözünürlükleri farklı. Pro versiyonda 64 megapiksel, Pro Max'te ise 108 megapiksel kamera kullanılmış. Diğer üç kamera ise aynı: 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 5 megapiksel makro kamera.
Snapdragon 732G ve 5.020 mAh pil
Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'in kalbinde Snapdragon 732G işlemciye yer verilmiş. Cihazlar 6/8 GB RAM ve 64/128GB depolama alanıyla sunuluyor. Her iki akıllı telefonda da 33W hızlı şarj özellikli 5.020 mAh'lik batarya mevcut. Kutudan şarj cihazının çıkıp çıkmadığı ise belli değil.
Akıllı telefonların IP52 derecesi sayesinde toza ve neme karşı dayanıklı olduklarını belirtelim. Ayrıca stereo hoparlörler ve kızılötesi gibi artı tarafları var. Yazılım tarafında ise bizi Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü karşılıyor. Pro modellerinin donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:
Redmi Note 10 Pro:
- 6 GB + 64 GB - 220 dolar
- 6 GB + 128 GB - 233 dolar
- 8 GB + 128 GB - 260 dolar
Redmi Note 10 Pro Max:
- 6 GB + 64 GB - 260 dolar
- 6 GB + 128 GB - 275 dolar
- 8 GB + 128 GB - 300 dolar
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Diğer bir konuda güncelleme olayı. Samsung orta segmente bile 3 yıl android güncellemesi + 4 yıl boyunda güvenlik güncellemeleri sözü verdi. Xiaomi de ise android 9 la çıkan redmi note 8 serisi bile android 11 i alamıyor. Sadece 1 yıl android güncellemesi mi olur? Samsung' un orta segmentini de bekleyip karar vereceğim. Piyasanın kızışması açısından Xiaomi çok güzel bir cihaz çıkarmış. Poco X3 almayı düşününler biraz beklesin derim.
Redmi Note 10 = Redmi Note 10
Redmi Note 10 Pro = Redmi Note 10S
Redmi Note 10 Pro Max = Redmi Note 10 Pro
Hindistan ve Avrupa pazarlarinda farkli isimlendirme kullaniliyor. Bende aileme 3 tane Redmi Note 10 Pro 128GB almayi dusunuyorum. Bir tane iPhone veya Samsung alacagima, tum ailemin telefonunu yenilerim. Fiyatina gore cok iyi telefon, yok yok neredeyse.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_10_pro-10662.php
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