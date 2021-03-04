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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda

    Redmi markası bugün merakla beklenen Redmi Note 10 serisinin örtüsünü kaldırdı. Üç akıllı telefon içeren serinin Pro modelleri Snapdragon 732G işlemci ve dört arka kamerayla geldi.
    04 Mart 2021, 13:01 (Güncellendi, 4 gün)
    7,4b
    3
    54
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    6

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda
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    Redmi markası, Hindistan'da yeni akıllı telefonlarını resmen tanıttı. Çinli şirket Redmi Note 10 serisi altında üç adet orta sınıf model duyurdu. Bu haberimizde Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max versiyonlarını mercek altına alıyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli"

    Her iki akıllı telefon da standart Redmi Note 10'a kıyasla daha gelişmiş özellikler sunuyor. Cihazlarda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.6 inç Süper AMOLED ekran var. Tasarımları aynı olan Pro modellerin parmak izi tarayıcısı ise yan tarafta.

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    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda
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    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'te dörtlü arka kamera sistemi yer alıyor. Fakat ana kamera çözünürlükleri farklı. Pro versiyonda 64 megapiksel, Pro Max'te ise 108 megapiksel kamera kullanılmış. Diğer üç kamera ise aynı: 8 megapiksel geniş açılı lens, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 5 megapiksel makro kamera.

    Snapdragon 732G ve 5.020 mAh pil

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max'in kalbinde Snapdragon 732G işlemciye yer verilmiş. Cihazlar 6/8 GB RAM ve 64/128GB depolama alanıyla sunuluyor. Her iki akıllı telefonda da 33W hızlı şarj özellikli 5.020 mAh'lik batarya mevcut. Kutudan şarj cihazının çıkıp çıkmadığı ise belli değil.

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda
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    Akıllı telefonların IP52 derecesi sayesinde toza ve neme karşı dayanıklı olduklarını belirtelim. Ayrıca stereo hoparlörler ve kızılötesi gibi artı tarafları var. Yazılım tarafında ise bizi Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü karşılıyor. Pro modellerinin donanım konfigürasyonuna göre değişen fiyat etiketleri şu şekilde:

    Redmi Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max karşınızda
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    Redmi Note 10 Pro:

    • 6 GB + 64 GB - 220 dolar
    • 6 GB + 128 GB - 233 dolar
    • 8 GB + 128 GB - 260 dolar

    Redmi Note 10 Pro Max:

    • 6 GB + 64 GB - 260 dolar
    • 6 GB + 128 GB - 275 dolar
    • 8 GB + 128 GB - 300 dolar


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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    C cem_23 (Cem Bahar) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyatlarda gelirse düşünüyorum bende açıkçası. Sonunda AMOLED'e geçebildiler. Sanıyorum sadece en tepe model (redmi note 10 pro max) de Super AMOLED panel var. Diğer alt modellerde AMOLED kullanılmış sadece. Eğer ülkemize gelirse, redmi note 10 pro max' in 8/128 versiyonunu düşünüyorum. Beni düşündüren detay NFC olmaması. Bu zamanda neden NFC koymazsın ki? Önceki modellerde de böyle çıkıntılık yaptılar. Resmen soğutuyolar telefondan.

    Diğer bir konuda güncelleme olayı. Samsung orta segmente bile 3 yıl android güncellemesi + 4 yıl boyunda güvenlik güncellemeleri sözü verdi. Xiaomi de ise android 9 la çıkan redmi note 8 serisi bile android 11 i alamıyor. Sadece 1 yıl android güncellemesi mi olur? Samsung' un orta segmentini de bekleyip karar vereceğim. Piyasanın kızışması açısından Xiaomi çok güzel bir cihaz çıkarmış. Poco X3 almayı düşününler biraz beklesin derim.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) cem_23
    Note8 A11 alacak. Hazirandan sonra... (yanlış bilmiyorsam)
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    marslan1999 (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    X3'ten uygun fiyatlı gözüküyor. Daha düşük fiyata gelirse bir sonraki telefonum iPhone olacak dememe rağmen Note 10 pro 6/128 modelini ciddi olarak düşünürüm. gerçi Max modelinin farkını da tam olarak anlamadım, haberde kaçırdığım bir şey yoksa sadece ana kamera farklı gözüküyor.
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) marslan1999
    Turkiye'de isimlendirme soyle olacak;
    Redmi Note 10 = Redmi Note 10
    Redmi Note 10 Pro = Redmi Note 10S
    Redmi Note 10 Pro Max = Redmi Note 10 Pro

    Hindistan ve Avrupa pazarlarinda farkli isimlendirme kullaniliyor. Bende aileme 3 tane Redmi Note 10 Pro 128GB almayi dusunuyorum. Bir tane iPhone veya Samsung alacagima, tum ailemin telefonunu yenilerim. Fiyatina gore cok iyi telefon, yok yok neredeyse.
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    Kayrabey (Kayra Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Galiba bölgelsel olarak Nfc olacak.
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) Kayrabey
    Gecenki seride sadece Pro modelinde NFC vardi, yine oyle olacak sanirim. Note 10 ve Note 10S(Hindistan'da Note 10 Pro) modellerinde olmayacak, Note 10 Pro(Hindistan adi Note 10 Pro Max) modelinde olacak. Oyle duruyor suanlik.
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    K Krone 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pro 8/128 modeli en alınası model olmuş. 260 dolar vallahi bedava yabancıya. Kağıt üzerinde de iyi cihazlar ama bir nfc eksik.
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) Krone
    Bize gelecek Note 10 Pro modelinde NFC olacaktir. Bu tablodaki Note 10 Pro modeli bizde Note 10S adiyla satilacak. Note 10 Pro Max isimli model Note 10 Pro olarak satilacak.
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    D DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gsmarena da pro modeli için bölgesel bağlı nfc olabilir diyor
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    TearsForFears 3 gün ( Mesaj Silindi )
    220 dolar bizde 4500 lira olur boşa ümitlenmeyin. Geçen senelerde Samsung tr ye özel fiyatlandırma yapıyordu. Şuan durum ne bilmiyorum ama hala öyleyse Samsung varken xiaomi alınmaz.
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    Fortune 4 3 gün ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    poco x3 çöpünü almayıp note 10 pro'yu beklesinler.. 4000 olacağını sanmıyorum 4000'den falan çıkabilir ama sonra 3500 - 3600 gibi olacaktır..
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    Kayrabey (Kayra Bey) 3 gün ( Mesaj Silindi ) TearsForFears
    O hiç belli olmaz. 229€ olan Poxo x3 3bin'e geldi.
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pro da Nfc var görünüyor ülkeye göre farklılık gösterebilir diyor.

    https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_10_pro-10662.php
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    AC@DC (mehmet sarı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Üç ay önce iyki poco X3 almışım redmi note10 fos çıktı
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) AC@DC
    Neresi fos cikti, senin LCD ekranli telefonunundan kat kat daha iyi :) Stereo hoparlor var, Super Amoled ekran var, SD732G islemci var, 33W hizli sarj var. Bu fiyata adamlar ne yapsin daha? Mi 11 ozellikleri mi bekliyorsun?
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    man utd (Bryan Woodoo) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) AC@DC
    Özellikleri daha iyi daha ince ve en önemlisi x3 TAKOZUNDAN 30 gr daha hafif.
    Kendini kandırmaya devam
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    fyilmaz (F. Yılmaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde "Kutudan şarj cihazının çıkıp çıkmadığı ise belli değil." demiş ama lansman videosunu izledim orda söylüyor kutuda şarj aleti dahil diye.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Note serisini giderek daha çirkin yapmaya yemin etmişler. O kamera tasarımı ne öyle?
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    M msatic 2 gün ( Mesaj Silindi ) hasan.sonus
    Bence o yuvarlak halkali seker gorunumlu kameralardan daha iyi dostum. Cok ayar oluyorum o yuvarlak tasarimlara sahsen.
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    7424 kez okundu.
    21 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    redmi note 10 pro, Redmi Note 10 Pro max ve
    2 etiket daha lansman Mobil Teknolojiler
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