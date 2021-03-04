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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bugün Redmi Note 10 serisi cihazlarını tanıttı. İşte serinin temel modeli olan Redmi Note 10'un özellikleri ve fiyatı.
    04 Mart 2021, 12:51 (Güncellendi, 4 gün)
    7,5b
    1
    78
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    15

    Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli
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    Beklendiği gibi Xiaomi bugün, Redmi Note 10 serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Seri üç cihaz içeriyor: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max. Akıllı telefonlar Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon yonga seti, 33W hızlı şarj , dörtlü kamera ve daha fazlasına sahipler.

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    Redmi Note 10, merkezde 3,54 mm delikli FHD+ çözünürlüğe (2400 x 1080 piksel) sahip 6,43 inç Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Bu ekran 60 Hz yenileme hızı, 1100 nit maksimum parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 4.500.000:1 kontrast oranı, Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama birimi ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti üzerine inşa edilmiş.

    Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli
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    Pro modellerinden farklı olarak Redmi Note 10'un arka paneli polikarbonattan yapılmış, ancak aynı kamera dizisi tasarımına sahip. Dört kameralı arka ünitede 48MP ana sensör (Sony IMX582), 8MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 2MP sahne derinliği sensörü bulunuyor. Selfie ve görüntülü aramalar için ise Redmi Note 10, 13 MP'lik ön kamera ile donatılmış.

    Bütçe dostu fiyatla geliyor

    Çift SIM, 4G, VoLTE, VoWiFi, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve GNSS'yi (GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou) ise cihazın diğer özellikleri arasında. Redmi Note 10 ayrıca ivmeölçer, 360 derece ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü ve jiroskop gibi gerekli tüm sensörlere de sahip.

    Redmi Note 10 tanıtıldı: Serinin uygun fiyatlı modeli
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    Akıllı telefon, çift stereo hoparlör, iki mikrofon, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar), IR verici, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü, 5000 mAh pil ile geliyor. Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz 33 W hızlı şarj desteğine de sahip.

    Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak Redmi Note 10'un 4/64GB modeli 165 dolardan, 6/128GB varyantı ise 192 dolardan satılacak. Cihazların 16 Mart'ta satışa sunulacağı açıklandı.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yeter la her hafta yeni bir xiaomi telefon. Samsung u da gectiler. fiyatlar zaten ucuk, ayni fiyat araliginda 10 tane xiaomi tel var ne alacagimizi sasiriyoruz
    Yanıtla +51
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    Bloodin 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle muhteşem başarılı olmuş. 165 dolara Super Amoled ekran, 5000 mah batarya, 33 watt şarj desteği, stereo hoparlör, IMX582 sensörlü kamera, SD678 işlemci, LPDDR4X ram, gorilla glass ekran, UFS 2.2 depolama... Bakın bu özellikler sadece 165 dolara! Şu anda kağıt üzerinde bu fiyatlarda yakın bir rakibi bile yok cihazın...
    Kesinlikle muhteşem başarılı olmuş. 165 dolara Super Amoled ekran, 5000 mah batarya, 33 watt şarj desteği, stereo hoparlör, IMX582 sensörlü kamera, SD678 işlem...
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    Yanıtla +23
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    rasterx 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence başarılı bir konfigürasyon.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    astegon (astegon CF) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cihazlar iyi güzel hoş ama proximity sorunlarını umarım çözmüşlerdir.
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    meeb (m. b.) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) astegon
    redmi note 6 ve note 9 , 9s te biz sorun görmedik.Note7 de bir ara oldu sonra düzeltildi diye hatırlıyorum.
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    erco35coast (ERCAN ÖNDER) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    çinden amerikaya geliyor, gümrüğü, vergisi, kargosu vb. her türlü masrafı dahil son fiyatı 1250tl ye 4gb/64gb lık versiyonunu alıyorlar. Tl ye çevirsek bile ucuz...
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun telefon aramıyoruz, uygun fiyatlı telefon arıyoruz. İşte bu.
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    BorazanPower (Emre Borazan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İstediği kadar bütçe dostu olsun, Türkiye'de en az 3000 Tl ye satarlar, o da kampanyalarlara falan. Redmi'nin bütçe dostluğu 1.5 yıl önce gelen 200 dolar üstü vergisiyle bitti. 2019'un sonunda 1600 tl'ye aldığım note 8 olmuş 2500 - 2600 TL, bu da gelir 3 bin olur, o kadar para da redmi' ye verilmez maalesef.
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    meeb (m. b.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BorazanPower
    alternatiflere bakmak lazım.Rakiplerinden çok daha uzun pil ömrü, üzerine daha büyük ekran ,irda vs. avantajları her zaman öne çıkarıyor redmi modellerini.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    offf hemen note9 proyu not10proalfaultramax ile değiştirmem lazım
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    Şekilsiniz ya (Anıl Feşel) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zırt pırt telefon çıkaracaklarına stabilite üzerine çalışsalar daha iyi olur. Ben mi note 10 kullanıcısıyım yıl olmuş 2021 fotoğraf paylaşırsın görüntü çamur gibi, bildirimler kafasına göre bazen geliyor bazen gelmiyor.. 4 sene samsung note 5 kullandım bir kez bildirim gelmemesi falan bir sorun hatırlamıyorum.
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    Fortune 4 2 gün ( Mesaj Silindi ) Şekilsiniz ya
    ac gözlülükten oluyor hep.. kendini kanıtlamıs düzgün markalar varken, üç beş çer çöp özellik icin, gidip çakma çin telefonları alıyorlar.. les cihaz oldugunu bile bile fanboyu oluyorlar..
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    meeb (m. b.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Şekilsiniz ya
    o konuda çok haklısınız ancak model sayısı arttıkça android ekosisteminde bu çok kolay olmuyor malasef.Bir diğer konu özellik arttıkça malasef belli bir stabilite kayması kaçınılmaz olarak oluyor her elektronik cihazda.Bakıyorum hala Android ile ios karşılaştırılıyor.İnanın ios ta android kadar gelişmiş olsa android ten beter olur.Halen en temel özellikler yok android te olan.Zaten Apple bunu farketti eskisi kadar özellik katmıyor ios a.Yoksa işletim sistemi şişip kasma donmalar olacak bunu biliyorlar.Ayrıca gelişmiş özellik donanım gerektiriyor.Her android telefonun donanımı yetirince yeterli olmadığı için Android kasıyor kelimesi yapıştı kaldı .
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    MaDMaxiBo 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gorilla glass 3 çok kötü sanki !
    mi note 10 da gg 5 kullanmışlar o bile bir keçe köşesinin üstüne düşünce köşe ufalanmış resmen. kavisli ekran olunca sanırım daha çabuk kırılıyorlar ama gg 5 bile o kadar çabuk giderken gg3 çok zayıf kalmaz mı?
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    A AdminX. (AdminX ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler bende a71 var ve durumum sürekli telefon almaya müsait değil (min 5 yıl 😔) elimdeki cihaz o kadar seneyi kurtarır mı? (sağlamlık anlamında söylemiyorum donanım ve yazılım anlamında söylüyorum)
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    Şeref60 (Şeref Berber) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Acep yurt dışı kayıtsızlar nekadar olur
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    S simpsontr (Ahmet Arslan) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @Fortune 4 velete bak ya engellemiş bi de nxdnsmzmmsms
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    swat882 (Swat882 ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) simpsontr
    100 km uzaktan 15 yaşının altında olduğun belli oluyor.

    Sanal dünyada da olsan saygı duymayı öğrenmelisin kardeşim.
    Yanıtla +3
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    xiaomi, redmi note 10 ve
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