Mikrofon seçerken dikkat edilmesi gerekenler! - Rode X mikrofon ailesine yakından bakıyoruz

Rode X mikrofonların performansında, donanımsal ve yazılımsal kabiliyetlerine yakından bakarken diğer yandan da mikrofon seçiminizi etkileyebilecek faktörleri konuştuk.

Rode markası uzun yıllardır ses ekipmanları dünyası denince ilk akla gelenlerden bir tanesi. Özellikle mikrofon modelleriyle amatörden profesyonele her seviyede ihtiyaç için farklı modellere sahip olan Rode, şimdiyse Rode X ismiyle tarihinde ilk kez bir alt marka oluşturdu.

Bu alt markanın hedef kitlesiyse özellikle son yıllarda içerik üreticisi sayısının fazlasıyla arttığı yayıncılık dünyası. XCM-50 ve XDM-100 adında iki mikrofon modeliyle çıkış yapan Rode X ailesinde, XCM-50 condenser, XDM-100 ise dinamik tipte bir mikrofon. Peki diyebilirsiniz ki condenser ya da dinamik olunca ne fark oluyor? Mikrofon dünyasında farklı kayıt ihtiyaçları için farklı hassasiyet profillerine sahip mikrofonlar var. Örneğin bir orkestranın aynı ortamda canlı bir şekilde kaydedilmesiyle bir vokal sanatçısının vokal kabininde ses kaydının yapılması farklı işler. Aynı şekilde yayın yaparken canlı olarak sesinizi izleyicilerinizle buluşturmakta bambaşka bir olay. Peki neden farklılar?

Çünkü bu örneklerden birinde aynı ortamdan birden fazla ses birbirine karışmadan kaydedilirken, birinde tamamen yalıtılmış bir ortamda ses kaydediliyor. Son örnek olan yayıncılık dünyasındaysa vokal kaydına benzer bir durum olsa da etrafta, sesi mikrofona yansıyabilecek klavye ve fare gibi donanımlar var. Ayrıca her yayıncının odası stüdyo kabini gibi bir yalıtıma sahip olmayabilir. İşte bu kullanım alanı farklılıkları da farklı mikrofon ihtiyaçlarını doğuruyor. Rode X ailesinde de bu durum ön görülerek iki farklı model belirlenmiş.

Condenser mikrofonlar ortamdaki bütün sesleri olabildiğince net bir şekilde almaya odaklandığı için yalıtımlı ortamlarda oldukça iyi bir performans sergilerler. Dinamik mikrofonlar ise yakınındaki seslere odaklandığı için çevre seslerini absorbe etme konusunda condenser mikrofonlara göre daha başarılıdır. Tam bu aşamada şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim. Madem dinamik mikrofon çevre sesleri daha az alıyor, o zaman neden yayıncılar için condenser mikrofon üretmişler?

İşte burada da yazılım desteği devreye giriyor. Donanımsal olarak mikrofonlar birbirinden farklı olsa da yazılım desteğiyle birlikte bu farkları kapatabilmek mümkün. Rode X ailesi, beraberinde Unify isimli bir yazılımla birlikte geliyor. Bu yazılım arayüzünden yayın, dinleme, kayıt gibi farklı ihtiyaçlara göre bir çok profil oluşturabilir, bu profiller arasında anlık geçişler yapabilir ve ses kaydına dair bütün özelleştirmeleri yapabilirsiniz. Bu özelliklerden biri olan Noise Gate sayesinde istediğiniz bir ses seviyesinin altındaki seslerin kayda gitmemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede klavye ve fare seslerini minimuma indirirerek condenser mikrofonunuzla da yayınlarınıza, içeriklerinize sesinizi temiz bir şekilde aktarabiliyorsunuz.

Her iki mikrofon da benzer kutu içeriklerine sahip. Her iki kutuda da ortak olanlar, bir ucu erkek bir ucu dişi 3 metrelik 3.5mm ses kablosu ve yine 3 metrelik, iki ucu da tip c olan yassı formdaki bağlantı kablosu. XCM-50 beraberinde mikrofonu masanızda kullanmanıza olanak tanıyan bir stand gelirken, XDM-100 ise isteye bağlı bir pop filtre ve shock mount ünitesiyle birlikte geliyor. Eğer XDM-100 modelini almayı planlıyorsanız beraberinde bir de mikrofon kolu almanızı tavsiye ederim. Bu sayede masanızda istediğiniz şekilde konumlandırmanız çok daha kolay hale geliyor. XDM-100, tek başına 700 gram ağırlığında olduğu için beraberinde bir ayak veya kol çıkmıyor. Nasıl ki üst seviye bir masaüstü işlemci aldığınızda ona uygun soğutma alacağınızı düşünerek içine stok bir soğutucu konmuyorsa burada da XDM-100 alan mikrofon ayağını alır diye düşünerek herhangi bir aparay koymamışlar. Kaliteli bir mikrofon kolunun ortalama bir podcast mikrofonu kadar fiyatlara ulaşabildiğini düşünürsek mikrofon beraberinde herhangi bir stand verilmemiş olmasını gayet normal karşılayabiliriz.

Performans olarak her iki mikrofon da oldukça başarılı. Zaten belli bir kalite seviyesinin üzerindeler. Profesyonel kullanım da dahil her türde kayıt ve seslendirme ihtiyacına cevap verebilecek türdeki Rode X ailesinin performans testlerini bu inceleme yazısının hemen üzerinde yer alan video içerisinde bulabilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.