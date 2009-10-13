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Röportaj: Firebal'ın Cebit Standındayız

10 yıl
37,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Firebal yetkililerinden hız aşırtma aksesuarları ve Cebit standı hakkında bilgi alıyoruz.

Cebit'deki ender donanım firmalarından biri de Firebal'dı. Firma ile yeni markaları Truvatek ve LC Power üzerine konuştuk.


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musider 7 yıl
Video oynatıcı kaynağında bir problem bulundu ve yeniden başlatıldı hep videoları izlerken bu hata ile karşılaşıyorum
1 Yanıt Yanıtla
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murat.nur 7 yıl
Ben Firefox ile açınca aynı yazılar çıkıyor ama Google Chroma ve Internet Explorer ile sorun yaşamıyorum. Bu tarayıcılarla denediniz mi?
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ZaPT!Y3 7 yıl musider
musider

Video oynatıcı kaynağında bir problem bulundu ve yeniden başlatıldı hep videoları izlerken bu hata ile karşılaşıyorum

Bende bir sorun oLmadı gayet net ve güzel şekilde açıLdı ◘
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Tensi 10 yıl
Fireball'in sitesi ozellikle gunduz saatlerinde acilmiyor. Yogunluktan diyecegim ama reportajdan durumun oyle olmdigi belli. Bir sayfanin acilmasi icin dakikalarca beklemekten ve defalarca denemekten ise baska firmalara bakarim. artik bu tur urunleri satan baska firmalarda var. Ustelik urun hakkinda bilgi istediginiz zaman geri donus olmuyor. Stakta yok gorunenen bir urun icin tekrar getirecekmisiniz diye mesaj attim geri donus olmadi. Satis yapmak istemiyorlar ise kendileri bilir.
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Gbanes374 10 yıl

Tensi

Fireball'in sitesi ozellikle gunduz saatlerinde acilmiyor. Yogunluktan diyecegim ama reportajdan durumun oyle olmdigi belli. Bir sayfanin acilmasi icin dakikalarca beklemekten ve defalarca denemekten ise baska firmalara bakarim. artik bu tur urunleri satan baska firmalarda var. Ustelik urun hakkinda bilgi istediginiz zaman geri donus olmuyor. Stakta yok gorunenen bir urun icin tekrar getirecekmisiniz diye mesaj attim geri donus olmadi. Satis yapmak istemiyorlar ise kendileri bilir.

Aynı ürünleri satan diğer siteler o ürünleri nereden temin ediyor zannediyorsunuz?

Ayrıca günün herhangi bir saatinde siteye giriş problemim hiç olmadı...
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V_VendettA 10 yıl

Tensi

Fireball'in sitesi ozellikle gunduz saatlerinde acilmiyor. Yogunluktan diyecegim ama reportajdan durumun oyle olmdigi belli. Bir sayfanin acilmasi icin dakikalarca beklemekten ve defalarca denemekten ise baska firmalara bakarim. artik bu tur urunleri satan baska firmalarda var. Ustelik urun hakkinda bilgi istediginiz zaman geri donus olmuyor. Stakta yok gorunenen bir urun icin tekrar getirecekmisiniz diye mesaj attim geri donus olmadi. Satis yapmak istemiyorlar ise kendileri bilir.


Ben bu dediklerinizin hiç biri ile bir kere dahi karşılaşmadım arayın sorun ne zaman geliyor eğer ki ciddi ve saygılıysanız onlar sizden daha saygılı ve ciddi bir şekilde ürünlerin tam olarak ne zaman geleceğini soyluyor...

Benim özel ricam üzerine sadece bir adet şu anda kullandığım boardu getirdiler,yanında işemcimi,sogutucumu,psu mu vs...

Tek kelimeyle kusuruz tek high end firmasıdır. Piyasada en çok güvendiğim şirket ve distrubutordur.(çizgi ile beraber)
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blackneuron 10 yıl

Tensi

Fireball'in sitesi ozellikle gunduz saatlerinde acilmiyor. Yogunluktan diyecegim ama reportajdan durumun oyle olmdigi belli. Bir sayfanin acilmasi icin dakikalarca beklemekten ve defalarca denemekten ise baska firmalara bakarim. artik bu tur urunleri satan baska firmalarda var. Ustelik urun hakkinda bilgi istediginiz zaman geri donus olmuyor. Stakta yok gorunenen bir urun icin tekrar getirecekmisiniz diye mesaj attim geri donus olmadi. Satis yapmak istemiyorlar ise kendileri bilir.


Her saat sitesi açılıyor 1 kere giremediğimi hatırlamıyorum geri dönüşte yapıyorlar ayrıca gayet saygılı sorunsuzlar.Tek sorunları ürün gamları ve bir türlü gelmeyen ürünleri, Bana 4 ay önce Sycthe Mugen 2 bir aya gelir dediler,hala yok ellerinde.Zaten bu ürünlere 10 vereblilen kişi 12 verir beklemeden yurt dışından alır.
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electrogod 10 yıl

Bencede soğuk bir röportaj olmuş. Mesut Bey sorduğu her soruda desteklemek istediğini belli etsede o arkadaş (iyi niyetinden şüphemiz yok)biraz ters tepmiş gibi hava yaratmış. Yeni bir teknolojiyi yada ürünü tanıtan firmanın "gerçek" de olsa böyle bir tutum içine girmemesi gerekir diye düşünüyorum...
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gitaryolcusu 10 yıl
yapan yapıo yaw :-)
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simplethinks 10 yıl
fireball ankaraya selamlar
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Fireball ürün gamını geliştirir umarım, thermalright'tan daha fazla ürün bekliyorum onlardan
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Gbanes374 10 yıl
Kral Sasuta
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Dağılın 10 yıl
Cebit'te ben niye yokum ki
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mehmet328 10 yıl
sıvı soğutma profösyönel kullanıcılar için gerekli yoksa normsl kullanıcı bu sistemi alıp uğraşması olanaksız
görünüm zevki ve sürüden ayrı olmanında tadı cabası extrem severler için.
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Proximity 10 yıl
Fireball iyi güzelde artık eskisi gibi değil.Ürün gamları iyice daralmış.Eskiden sattıkları birçok modifiye ürünleri firmada göremiyoruz.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sıvı soğutma çok saçma ve gereksiz..
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blacksnake03 10 yıl
atx kasaya ramleri single halde takmışlar

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StreamRolleR 10 yıl
IhtiyarDelikanli

sıvı soğutma çok saçma ve gereksiz..

Normal User için evet ama eXtreme sen o ayrı...

atx kasaya ramleri single halde takmışlar


Hayır Dual G.skill ram takılı
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sft67 10 yıl
Bence maliyeti azalınca sıvı soğutma daha çok yaygınlaşır. Birçok kullanıcı maliyet yüzünden yapamıyor buna bende dahil:( ama sıvı soğutmayı standart bilgisayar kullanıcılarından çok bilgisayarla daha çok ilgilenenler kullanacaklardır.tabi standart kullanıcı sürekli kullanıcı arasındaki fark illaki sıvı soğutmanın yaygınlaşmasına engel olacaktır.
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bc_ 10 yıl
Güzel olmuş.
Görmüştüm fuarda arkadaşları
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