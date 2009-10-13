Röportaj: Firebal'ın Cebit Standındayız

Cebit'deki ender donanım firmalarından biri de Firebal'dı. Firma ile yeni markaları Truvatek ve LC Power üzerine konuştuk.
musider Video oynatıcı kaynağında bir problem bulundu ve yeniden başlatıldı hep videoları izlerken bu hata ile karşılaşıyorum
Tensi Fireball'in sitesi ozellikle gunduz saatlerinde acilmiyor. Yogunluktan diyecegim ama reportajdan durumun oyle olmdigi belli. Bir sayfanin acilmasi icin dakikalarca beklemekten ve defalarca denemekten ise baska firmalara bakarim. artik bu tur urunleri satan baska firmalarda var. Ustelik urun hakkinda bilgi istediginiz zaman geri donus olmuyor. Stakta yok gorunenen bir urun icin tekrar getirecekmisiniz diye mesaj attim geri donus olmadi. Satis yapmak istemiyorlar ise kendileri bilir.
IhtiyarDelikanli sıvı soğutma çok saçma ve gereksiz..
atx kasaya ramleri single halde takmışlar
Bende bir sorun oLmadı gayet net ve güzel şekilde açıLdı ◘
Aynı ürünleri satan diğer siteler o ürünleri nereden temin ediyor zannediyorsunuz?
Ayrıca günün herhangi bir saatinde siteye giriş problemim hiç olmadı...
Ben bu dediklerinizin hiç biri ile bir kere dahi karşılaşmadım arayın sorun ne zaman geliyor eğer ki ciddi ve saygılıysanız onlar sizden daha saygılı ve ciddi bir şekilde ürünlerin tam olarak ne zaman geleceğini soyluyor...
Benim özel ricam üzerine sadece bir adet şu anda kullandığım boardu getirdiler,yanında işemcimi,sogutucumu,psu mu vs...
Tek kelimeyle kusuruz tek high end firmasıdır. Piyasada en çok güvendiğim şirket ve distrubutordur.(çizgi ile beraber)
Her saat sitesi açılıyor 1 kere giremediğimi hatırlamıyorum geri dönüşte yapıyorlar ayrıca gayet saygılı sorunsuzlar.Tek sorunları ürün gamları ve bir türlü gelmeyen ürünleri, Bana 4 ay önce Sycthe Mugen 2 bir aya gelir dediler,hala yok ellerinde.Zaten bu ürünlere 10 vereblilen kişi 12 verir beklemeden yurt dışından alır.
Bencede soğuk bir röportaj olmuş. Mesut Bey sorduğu her soruda desteklemek istediğini belli etsede o arkadaş (iyi niyetinden şüphemiz yok)biraz ters tepmiş gibi hava yaratmış. Yeni bir teknolojiyi yada ürünü tanıtan firmanın "gerçek" de olsa böyle bir tutum içine girmemesi gerekir diye düşünüyorum...
görünüm zevki ve sürüden ayrı olmanında tadı cabası extrem severler için.
Normal User için evet ama eXtreme sen o ayrı...
Hayır Dual G.skill ram takılı