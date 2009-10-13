Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Röportaj: Patriot Memory Türkiye'de

10 yıl
58,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyaca ünlü Patriot Memory'nin hız aşırtma bellekleri ve aksesuarları Türk bilgisayar kullanıcıları ile buluşuyor.

Dünyaca ünlü Patriot Memory'nin hız aşırtma bellekleri ve aksesuarları Türk bilgisayar kullanıcıları ile buluşuyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
prement0203 7 yıl
deneyen oldu ama markasız ram ler kadar bile tutulmadı..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yawuz158 10 yıl
Garanti Konusunda Ramlerde Yapılmak Gibi Bir Şey Söz Konusu Değildir.Patriot Ramin Ana Distribitörü Gumen Bilgisayardır Dijital Trend ve Arena Gibi Firmalar Ana Dağıtıcıdır.Ürün Distribitör Firma Tarafından Çekilir Ana Dağıtıcılara ve Bayilere Verilir Onlarda Son Kullanıcı İçin Satışa Sunarlar Şuanda Stoklarında Olan Firmalar Dijital Trend-Kadıköy Yazıcıoğlu 3.Kat Vizyon Bilgisayar-Yazıcıoğlu İş hanı girişinde Exa-Vatana Gönderilen Ürünler Direk Satıldığı İçin Stoklar Hemen Eriyor Bayide Yoksa Ana dağıtıcıya sorun ana dağıtıcıda yoksa distriböre sorun mutlaka vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 10 yıl
Bende de video oynatici kaynaginda problem bulundu ve yeniden baslatildi mesaji 5 saniyede bir geliyor. Sinir oldum :) Videoya bakmiycam kardesim , mecbur muyum ! Niye bizi mecbur ediyorsunuz video izlemeye :) kaldi ki izlesek de izleyemiyoruz... izlemiyorum ama 30 kere video bozuk mesaji aliyorum... oldum olasi bu internette video olayina isinamadim zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
solidblue 10 yıl
Dostlar Patriot Ramleri Türkiyede görmek güzel de. Getiren firma kimdir yok mu bilen ?

Birkaç farklı yanıt çıktı ama kimse işte bu getirdi yanıtını oluşturmadı bende...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
semihmurat 10 yıl
standına gittim 3 tane dandik italyan forması getirmişler çekiliş yapıyorlar güya standın üstüne çıkan görevli bez torba atıyor kapışan kapışana bayalığı görünce hemen kaçtım oradan böyle tanıtım yapana firma 100.000 mhz ram yaps almam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
hayırlısı iyi remdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capucino 10 yıl
Arena, Index, Penta, Armada gibi uzun süredir sektörde olmayan bir firma ile giderse, burada dikiş tutturması zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
capucino 10 yıl
Kim getirecek ürünü? Distribütörü önemli, bozulunca elimizde kalacak ise neye yarar kalitesi vs... OCZ ve Kingston bence çok daha kaliteli ve senelerdir Türkiyede satılıyor, kendini ispatlamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zuubuu 10 yıl
Distribütörü Dijital Trend. Yıllardır CORSAIR distribütörü olan firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tavana03 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: muhacir
forum.donanimhaber.com/... diyor ki:
Video oynatıcı kaynağında bir problem ve yeniden başlatıldı
bu hata ile karşılaşıyorum her videoda
aynen firefoxta bu hata ile karsialsiyorum bende. IE de izleyebildim.
codekleri kaldırıp tekrar kurun düzelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 10 yıl
Made in China!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom88 10 yıl
İnçeleme güzel olmuş bide standda duran eleman 2 lafı üst üstte getirip çümle kurabilse dahada iyi olaçakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
laserion 10 yıl
Mesut Bey güzel bir röportaj olmuş Teşekkürler. 100$ sıvı soğutmalı bir CPU soğutucu için gerçekten çok iyi bir fiyat. Kullanışlı ve sadece fan güç kablosundan çektiği enerji ile işini görebiliyor olması çok iyi umarım performans konusunda da iyidir o zaman tam bir F/P ürünü olacaktır.
En kısa zamanda incelemesinide yaparsınız umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 10 yıl
su soğutucu çok güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:14
ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme
8b izlenme · 2 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,2b izlenme · 18 sa. yeni video
02:55
ASUS'dan Mavi Mağara Router "Blue Cave" ön inceleme
23,7b izlenme · 2 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
1,3b izlenme · 4 sa. yeni video
06:54
E3: Battlefield V'de yeni ne var? Almaya değer mi?
21,8b izlenme · 11 ay
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
2,9b izlenme · 1 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
09:00
Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin
15b izlenme · 2 yıl
05:44
AMD Ryzen 3000 için fansız anakart geldi | Gigabyte X570 Aorus Xtreme
2,8b izlenme · 19 sa. yeni video
02:26
En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme
47,7b izlenme · 2 yıl
02:18
Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme
7,3b izlenme · 2 yıl
03:13
Gigabyte bellek kitinden çalışmayan modül çıkıyor: Özel nedeni var !
28,3b izlenme · 11 ay
05:13
Bu bellekler uçuyor: Performans canavarı DDR4 RAM'ler
46,8b izlenme · 2 yıl
02:44
G.Skill'den efsane bellekler: 5066MHz'de çalışıyor
23,4b izlenme · 11 ay
56:08
2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı
10,2b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim