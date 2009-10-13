Röportaj: Patriot Memory Türkiye'de

Dünyaca ünlü Patriot Memory'nin hız aşırtma bellekleri ve aksesuarları Türk bilgisayar kullanıcıları ile buluşuyor.
Birkaç farklı yanıt çıktı ama kimse işte bu getirdi yanıtını oluşturmadı bende...
Orijinalden alıntı: muhacir
forum.donanimhaber.com/... diyor ki:
Video oynatıcı kaynağında bir problem ve yeniden başlatıldı
bu hata ile karşılaşıyorum her videoda
aynen firefoxta bu hata ile karsialsiyorum bende. IE de izleyebildim.
codekleri kaldırıp tekrar kurun düzelir
En kısa zamanda incelemesinide yaparsınız umarım.