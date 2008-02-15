S3, DirectX 10.1 desteği sunan yeni nesil grafik işlemci ailesini duyurdu

90'lı yılların efsanevi grafik kartı üreticisi S3, özellikle fiyatlandırma noktasında yapılan stratejik hatalar, uygulanan bazı yanlış politikalar ve donanım dünyasında yaşanan gelişmelere ayak uyduramama gibi nedenlerden ötürü rakipleri ATi ile Nvidia'nın gerisinde kalarak unutulur olmuş, devamında ise pek çok badire atlatarak VIA bünyesine katılmıştı. Yakın dönemde Chrome S25 ve S27 serisi ile harici ekran kartı pazarına yeniden giriş yapan firma açıkçası beklenen etkiyi yaratma konusunda sıkıntılar yaşamış ve devamında ise derin bir sessizliğe bürünmüştü. Fakat firma ve müdavimleri adına beklenen gelişme bugün yaşandı ve S3 Grafik, yeni nesil Chrome 400 serisi grafik işlemci ailesini bugün resmen duyurdu.

2000'li yıllara Savage serisi grafik işlemcisi ailesiyle merhabe diyen S3, malesef başarılı olamamış ve ATi ile Nvidia'nın gerisinde kalmıştı. Zira o dönemde Rage serisi ile ATi yavaş yavaş kendini göstermeye başlarken Nvidia ise TNT 2 serisi ve devamında gelen endüstrinin grafik işlem birimine sahip ilk grafik çözümü olan GeForce ailesi ile adeta gövde gösterisi yapıyordu. Tabi Matrox'u da unutmamak gerek. 90'lı yılların sonu ve 2000li yılların hemen başında Nvidia'nın en önemli rakiplerinden biri olan Matrox her ne kadar 3B yarışında Nvidia ile rekabete girişmiş olsa bile özellikle 2B konusundaki müthiş başarısı ile farklı bir hedef kitlesine hitap eder olmuştu.

Zamanında Virge serisi grafik kartları ile elde edilen önemli başarının devam ettirilememesi, pazara sunulan yeni grafik çözümlerinin ise bekleneni verememesi dolayısı ile finansal olarak ta zor duruma giren S3 fırtınalı bir dönemin ardından VIA çatısı altına girmiş devamında ise daha çok VIA'nın dahili grafik işlemcili yonga seti çözümlerine yönelik ürünler üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. Yakın zamanda Chrome S25 ve S27 serisi grafik işlemcileri ile yeniden sahneye çıkan S3, iddialı performans/watt pozisyonu ve MultiChrome adı verilen çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan teknolojisiyle ilgi uyandırır gibi olsa da yine istediğini alamamış ve bahsettiğimiz gibi yeniden derin bir sessizliğe bürünmüştü. Bugün ise hem S3 hemde zamanında Virge serisi ekran kartlarına ilgi duyan firma müdavimleri için önemli bir gün. Zira uzun bir hazırlık sürecinin ardından S3, Chrome 400 adını verdiği yeni nesil grafik işlemcilerini duyurdu. Nvidia'nın güncel grafik işlemcileri gibi 65nm üretim teknolojisiyle üretilen S3'ün yeni nesil grafik işlemcileri firma tarafından özellikle performans/watt ve çoklu ortam yetenekleri ile ön plana çıkarılmaya çalışılacak gibi görünüyor. Unified shader mimarisini temel alan Chrome 400 serisi grafik işlemcilerin S3 tarafından açıklanan detaylarına gelin birlikte bakalım.

Belirttiğimiz gibi 65nm üretim teknolojisi ile üretilen Chrome 400 serisi, DirectX 10.1 desteği ile geliyor. Şu an için sadece ATi'nin HD 3000 serisi grafik kartlarıyla desteklenen ve Windows Vista için hazırlanan Hizmet Paketi 1 ile resmi olarak kullanıma sunulacak olan DirectX 10.1'e yönelik olarak destek veren ikinci firma da S3 olacak. Sizin de bildiğiniz üzere Nvidia'nın kısa vadeli planları arasında DirectX 10.1'e yönelik destek açıkçası pek görülmüyor. Zira firmanın 9. jenerasyon GeForce ailesinin ilk temsilcisi olan ve 21 Şubat'ta lanse edilmesi beklenen GeForce 9600GT de malesef DirectX 10.1 desteğiyle gelmiyor. Tabi Chrome 400 serisi grafik işlemcilerin detayları DirectX 10.1 / Shader Model 4.1 desteğiyle sınırlı değil.AMD'nin 7 serisi, Nvidia'nın 700 serisi ve Intel'in X38 yonga setleri ile desteklenmeye başlayan PCIe 2.0 standardı konusunda da S3 rakiplerinden geri kalmıyor. Ekran kartları için daha fazla bant genişliği ve güç sağlayabilen PCIe 2.0 noktasında S3'ün Chrome 400 serisiyle destek sunabiliyor olması firmanın yeni nesil teknolojilerin takipçisi olduğunu ortaya koyması açısından da son derece önemli. Programlanabilir birleşik shader mimarisini kullanan grafik işlemciler ChromotionHD 2.0 adı verilen özel bir grafik motoruna da sahipler. ATi'nin UVD ve Nvidia'nın PureVideo HD teknolojisine yanıt olarak geliştirilen bu teknoloji sayesinde Chrome 400 serisi grafik işlemciler H.264, MPEG-2, MPEG-4, VC-1, WMV-HD, ve AVS gibi yüksek tanımlı video formatlarına yönelik olarak donanımsal destek sağlayabiliyorlar.

64-bit bellek veri yoluna sahip olan Chrome 400 serisi doğal olarak Nvidia'nın GeForce 8400/9400 serisine ATi'nin ise HD 2400 ve HD 3400 serisine rakip olacak gibi gözüküyor. PowerWise adı verilen özel teknoloji sayesinde güç tüketimi ve performans arasında optimal denge kurulması hedeflenirken watt başına düşen performans değerlendirmesinde son derece iddialı olduğu ifade edilen yeni grafik işlemcilerin dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere HTPC olarak bilinen çoklu ortam bilgisayarlarında da yer edinebileceği ifade ediliyor. S3'ün yeni nesil grafik işlemcileri Blu Ray ve HD DVD gibi HD formatlarına desteğin yanı sıra bağlanırlık özellikleri açısından da öne çıkıyorlar.

S3 Grafik'in resmi açıklamasına göre, Chrome 400 serisi piyasada var olan yeni nesil tüm görüntü arabirimlerine tam destek sunabiliyor. DVI, VGA ve HDTV desteğinin yanı sıra yeni grafik işlemciler tek kablo üzerinden yüksek çözünürlüklü veri aktarmına olanak tanıyan HDMI ve DisplayPort gibi görüntü arabirimleriyle de uyumlular. S3'ün yeni grafik işlemcileriyle ilgili dikkat çeken bir diğer nokta ise AcceleRAM adı verilen özel bellek teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde sistem belleğinin bir kısmı Chrome 400 serisi grafik işlemcilerinin kullanımına atanabiliyor. Üstelik ekran kartının dahili belleği ve sistem belleği arasındaki haberleşmede PCIe arabirimi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Multichrome teknolojisi sayesinde SLI ve Crossfire gibi çoklu ekran kartı kullanımına da olan tanıyan grafik işlemciler masaüstü ve dizüstü platformunda var olan sistemlerin beklentileri doğrultusunda gelişmiş güç yönetim teknolojisine de sahipler. Chrome 400 serisi gpu'lar dinamik saat hızı kontrolü yapabiliyor ki bu güç tüketimi açısından son derece önemli bir özellik. Ayrıca bekleme (idle) durumunda uygulama birimlerinin kapatılabilir olması da enerji tasarrufu açısından önemli bir detay olarak ifade ediliyor. Entegre ısı sensörüne de sahip olan grafik işlemciler için ek olarak desteklenen PCIe ASPM teknolojisi sayesinde güç tüketiminin minimize edilmesinin amaçlandığını da belirtelim. Peki S3, yeni nesil Chrome 400 serisi grafik işlemcileriyle neler yapabilir?

S3, Chrome 400 serisi ile dikkat çekecek gibi gözüküyor. 65nm üretim teknolojisinin yanı sıra DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekleri ile öne çıkan yeni nesil grafik işlemciler bahsedildiği gibi watt başına düşen performans noktasında da iddialı olabilirse oyun odaklı sistem olmasa bile bazı dizüstü bilgisayarlarda ve enerji verimliliğini de esas alan HTPC'ler kendine yer bulabilir. Çünkü Chrome 400 serisi ChromotionHD 2.0 teknolojisi sayesinde Nvidia'nın destek vermekte sıkıntı yaşadığı VC-1 formatı da başta olmak üzere güncel HD formatlarının neredeyse tamamına yönelik olarak donanımsal hızlandırma sağlayabiliyor. Chrome 400 serisi grafik işlemcilerin bu ay sonu itibariyle kullanıma hazır olması bekleniyor.

http://www.s3graphics.com/en/products/chrome_400/