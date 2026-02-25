Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Türkiye fiyatı açıklandı

Samsung Galaxy S26 Ultra Fiyatı
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512 GB: 121.999 Türk Lirası
- Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB: 139.999 Türk Lirası
Samsung Galaxy S26+ (Galaxy S26 Plus) Fiyatı
- Samsung Galaxy S26+ 12GB/256 GB: 82.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S26 Fiyatı
- Samsung Galaxy S26 12/256 GB: 70.499 Türk Lirası
Samsung Galaxy S26 serisi kampanya
Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+ ve S26 modellerinde kısa süreliğine 512 GB sepette 256 GB fiyatına kampanyası bulunuyor. Ayrıca 51.999 TL'den başlayan değişim kampanyası ve birlikte alımlarda %30'a varan indirim sunuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
827 Kişi Okuyor (521 Üye, 306 Misafir) 39 Masaüstü 788 Mobil
1128 kez okundu.
20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Samsung, Türkiye Haberleri ve