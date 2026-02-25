Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Türkiye fiyatı açıklandı

    Samsung Galaxy S26 Ultra Türkiye fiyatı açıklandı. Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ ve serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Galaxy S26 fiyatları!

    Samsung Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Samsung bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini tanıttı. Lansmanın hemen ardından telefonlar Türkiye'de satışa sunuldu. Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları ve ön sipariş kampanyaları belli oldu.

    Samsung Galaxy S26 Ultra Fiyatı

    • Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/512 GB: 121.999 Türk Lirası
    • Samsung Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB: 139.999 Türk Lirası

    Samsung Galaxy S26+ (Galaxy S26 Plus) Fiyatı

    • Samsung Galaxy S26+ 12GB/256 GB: 82.499 Türk Lirası

    Samsung Galaxy S26 Fiyatı

    • Samsung Galaxy S26 12/256 GB: 70.499 Türk Lirası

    Samsung Galaxy S26 serisi kampanya

    Samsung Galaxy S26 Ultra, S26+ ve S26 modellerinde kısa süreliğine 512 GB sepette 256 GB fiyatına kampanyası bulunuyor. Ayrıca 51.999 TL'den başlayan değişim kampanyası ve birlikte alımlarda %30'a varan indirim sunuluyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Mehmetser1571 +36 pirincislat +26 Surface Area +24 Muhammed Taha Türk +21 OverDxse +18 Seto-Kaiba +15 mystiery_ +15 ferrum650 +14 Torlak Kemal +14 Galatas4ray +14
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    827 Kişi Okuyor (521 Üye, 306 Misafir) 39 Masaüstü 788 Mobil
    strato026, crypto81, kaplans007 ve 423 üye daha okuyor
    K
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1128 kez okundu.
    20 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, Türkiye Haberleri ve
    7 etiket daha Samsung Galaxy Unpacked telefon fiyatları Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili115,5b
    Instagram Sayfası54,8b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 farklı antibiyotik arası kaç saat olmalı akıllı lens taktıranların yorumları kadınlar kulübü adksotth service nedir viagra reçetesiz alınır mı opel astra motor arıza lambası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum