Samsung Galaxy Z Flip 7 FE hayal kırıklığı yaşatabilir: Sadece isim değişikliği mi?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE sadece isim değişikliği mi?
Yeni sızıntılar Samsung Galaxy Z Flip 7 FE modelinin temel özelliklerini ortaya çıkarırken önemli bir benzerliğe de dikkat çekiyor. İddialara göre Galaxy Z Flip 7 FE modelinde 3.4 inçlik dış ekran, 6.7 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 50MP ana kamera, 4000mAh batarya yer alacak.
Bu özellikler aslında Samsung Galaxy Z Flip 6 ile hemen hemen aynı. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Flip 6 modelinin FE etiketli bir kopyası ile karşı karşıya kalabiliriz. Elbette bu noktada fiyatlandırma daha belirgin bir unsur olacak.
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