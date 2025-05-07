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    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE hayal kırıklığı yaşatabilir: Sadece isim değişikliği mi?

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE katlanabilir akıllı telefon modeli, maliyetleri arttırmamak adına donanım tarafında bir değişiklik yapmamayı tercih edebilir.         

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarına geri sayım devam ederken, gelen son sızıntılar Samsung Galaxy Z Flip 7 FE modelini bekleyenlerin heveslerini biraz kursakta bırakabilir. 

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE sadece isim değişikliği mi?

    Yeni sızıntılar Samsung Galaxy Z Flip 7 FE modelinin temel özelliklerini ortaya çıkarırken önemli bir benzerliğe de dikkat çekiyor. İddialara göre Galaxy Z Flip 7 FE modelinde 3.4 inçlik dış ekran, 6.7 inçlik iç ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, 50MP ana kamera, 4000mAh batarya yer alacak. 

    Bu özellikler aslında Samsung Galaxy Z Flip 6 ile hemen hemen aynı. Henüz resmi olarak doğrulanmamış olsa da Flip 6 modelinin FE etiketli bir kopyası ile karşı karşıya kalabiliriz. Elbette bu noktada fiyatlandırma daha belirgin bir unsur olacak. 
     

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