Samsung, Nvidia Tegra tabanlı akıllı telefon geliştiriyor

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Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Eylül ayı gibi lanse edilmesi beklenen Microsoft'un yeni medya oynatıcısı Zune HD ile birlikte ilk defa hacimli üretime giren bir cihazda kullanılacak olan Nvidia Tegra platformu için çalışma içerisinde olan üreticilerden birisi de Güney Kore merkezli lider teknoloji üreticilerinden Samsung. ARM teknolojisiyle GeForce mimarisini bir araya getiren Tegra platformu ile düşük güç tüketimi ve yüksek 3D/Video performansı sunmayı ve taşınabilir cihazlarlarda performans çıtasını yukarı çekmeyi hedefleyen Nvidia bu hedef doğrultusunda akıllı telefon pazarını da gözüne kestirmiş durumda.

Computex 2009 fuarında Tegra platformunun kullanıldığı konsept aşamasındaki akıllı telefon örneklerini sergileyen Nvidia'nın ortak çalışma yaptığı isimlerden birisi de Samsung. Gelen bilgilere göre Samsung, Nvidia Tegra platformunu temel alan akıllı telefon çalışmalarına başlamış durumda. Henüz çok fazla bilgi olmasa da dokunmatik ekrana sahip olacağı söylenen yeni telefonda Windows Mobile veya Google Android platformuna yer verileceği ve telefonun 199$ (yurt dışı) seviyesinden çıkabileceği konuşuluyor. Sene sonuna doğru lanse edilmesi beklenen telefon hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.