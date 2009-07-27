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Samsung, Nvidia Tegra tabanlı akıllı telefon geliştiriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung, Nvidia Tegra tabanlı akıllı telefon geliştiriyor
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Herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde Eylül ayı gibi lanse edilmesi beklenen Microsoft'un yeni medya oynatıcısı Zune HD ile birlikte ilk defa hacimli üretime giren bir cihazda kullanılacak olan Nvidia Tegra platformu için çalışma içerisinde olan üreticilerden birisi de Güney Kore merkezli lider teknoloji üreticilerinden Samsung. ARM teknolojisiyle GeForce mimarisini bir araya getiren Tegra platformu ile düşük güç tüketimi ve yüksek 3D/Video performansı sunmayı ve taşınabilir cihazlarlarda performans çıtasını yukarı çekmeyi hedefleyen Nvidia bu hedef doğrultusunda akıllı telefon pazarını da gözüne kestirmiş durumda.

Computex 2009 fuarında Tegra platformunun kullanıldığı konsept aşamasındaki akıllı telefon örneklerini sergileyen Nvidia'nın ortak çalışma yaptığı isimlerden birisi de Samsung. Gelen bilgilere göre Samsung, Nvidia Tegra platformunu temel alan akıllı telefon çalışmalarına başlamış durumda. Henüz çok fazla bilgi olmasa da dokunmatik ekrana sahip olacağı söylenen yeni telefonda Windows Mobile veya Google Android platformuna yer verileceği ve telefonun 199$ (yurt dışı) seviyesinden çıkabileceği konuşuluyor. Sene sonuna doğru lanse edilmesi beklenen telefon hakkında şimdilik daha fazla bilgi bulunmuyor.


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Public_Enemy 10 yıl
obaaa, bu fiyata, samsung-tegra-android ha.. Hangi tel. alacagım sanırım belli oldu.
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dellino 10 yıl
Arkadaşlar cihaz tegra tabanlı olacak büyük ihtimalle de yüksek çözünürlüklü ve 4" e yakın bir ekranla gelecek ve o makina 199$ a satılacak !!!
199$ aynen Iphone de olduğu gibi anlaşmalı (taahhütlü) fiyatı olacaktır.
Avrupada Iphone 16Gb kontroatsız fiyatının 600€ kontratlı fiyatının da 199€ olması gibi.
Keşke 199€ ya verseler
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Mamiy 10 yıl
Fiaytı bencede ucuz geldi bakalım beklemedeyiz :)
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Vipracing 10 yıl
Nokia--Intel
Samsung--nVidia

Arada Androidde var.Bahis oynıyacak olsam Samsung'a oynarım.Zaten bu tipteki cpu ların dünyadaki en büyük üreticilerinden birisi.
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tanak 10 yıl
fiyatı ucuz degil mi?
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(@yberk) 10 yıl
güzel haber. en yakın zamanda modeli görürüz umarım
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