Samsung, küresel telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Canalys’in raporuna göre Samsung, 2024 2. çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında %18 payla liderliği ele aldı. Tabloda Samsung’un ezeli rakibi Apple’ın pazar payının %16 olduğu görülüyor. Geçen yılın aynı dönemin kıyasla, Samsung ile Apple arasındaki fark biraz daha azaldı.

Apple, Çin’de en çok satanlar sıralamasında ilk 5’e giremedi 2 gün önce eklendi

Samsung %18, Apple %16 pazar payına sahip

Samsung’un akıllı telefon satışlarının artmasındaki en büyük nedenlerden biri Galaxy AI. Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesiyle Galaxy AI’ı daha da geliştirdi ve One UI 7 ile büyük tasarım değişiklikleri getireceği söyleniyor.

Çinli üreticilere baktığımızda Xiaomi %15 pazar payıyla üçüncü sırada. Ardından %9 pazar payıyla Vivo geliyor.

Xiaomi, Vivo ve Transsion sırasıyla %15, %9 ve %9'luk pazar paylarıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer aldı. Tecno ve Infinix telefonların üreticisi Transsion ise %9 pazar payına sahip.

Peki, toplamda kaç adet telefon satışı gerçekleşti? Veriler, tüm markaların Nisan 2024 - Haziran 2024 arasında toplamda 288 milyon akıllı telefon sattığını gösteriyor. Bir önceki çeyreğe kıyasla %12’lik artış söz konusu.

Samsung'un yakında zamanda Türkiye’de de satışa sunduğu Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 katlanır telefonlarla pazar payını daha da artırması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.