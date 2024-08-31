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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Quantum 5 piyasaya sürüldü

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy Quantum 5'i satışa sundu.                                                            
    Samsung Galaxy Quantum 5 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Quantum 5 akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy A55 modelinin özel bir versiyonu.

    Orijinal Galaxy A55'in aksine, yeni ürün daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunuyor. Bu da ID Quantique şirketinin kuantum şifrelemeli özel bir modülü S2Q000 tarafından sağlanıyor. Bu çip, şifrelerin gücünü ve genel olarak veri koruma düzeyini önemli ölçüde artıran bir rastgele sayı üretme sürecini içeriyor.

    Güney Kore'de satışa sunuldu

    Teknik parametreler açısından Galaxy Quantum 5, Galaxy A55'ten çok da farklı değil. Exynos 1480 yonga setiyle gelen cihaz, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,6 inçlik 120 Hertz Super AMOLED ekran ile donatılmış. Akıllı telefonun ön kamerası 32 MP, arka kamerası ise 50 MP, 12 MP ve 5 MP sensörlü üç modülden oluşuyor.

    Samsung Galaxy Quantum 5 piyasaya sürüldü Tam Boyutta Gör
    5000 mAh kapasiteli bir pil barındıran Samsung Galaxy Quantum 5, Güney Kore'de 465 dolar fiyatla satışa sunuldu. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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