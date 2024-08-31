Samsung Galaxy Quantum 5 piyasaya sürüldü

Orijinal Galaxy A55'in aksine, yeni ürün daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunuyor. Bu da ID Quantique şirketinin kuantum şifrelemeli özel bir modülü S2Q000 tarafından sağlanıyor. Bu çip, şifrelerin gücünü ve genel olarak veri koruma düzeyini önemli ölçüde artıran bir rastgele sayı üretme sürecini içeriyor.
Güney Kore'de satışa sunuldu
Teknik parametreler açısından Galaxy Quantum 5, Galaxy A55'ten çok da farklı değil. Exynos 1480 yonga setiyle gelen cihaz, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,6 inçlik 120 Hertz Super AMOLED ekran ile donatılmış. Akıllı telefonun ön kamerası 32 MP, arka kamerası ise 50 MP, 12 MP ve 5 MP sensörlü üç modülden oluşuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.