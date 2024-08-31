Samsung Galaxy Quantum 5 piyasaya sürüldü

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Quantum 5 akıllı telefonunu duyurdu. Cihaz, bu yıl Mart ayında piyasaya sürülen Galaxy A55 modelinin özel bir versiyonu.

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Orijinal Galaxy A55'in aksine, yeni ürün daha yüksek bir güvenlik seviyesi sunuyor. Bu da ID Quantique şirketinin kuantum şifrelemeli özel bir modülü S2Q000 tarafından sağlanıyor. Bu çip, şifrelerin gücünü ve genel olarak veri koruma düzeyini önemli ölçüde artıran bir rastgele sayı üretme sürecini içeriyor.

Güney Kore'de satışa sunuldu

Teknik parametreler açısından Galaxy Quantum 5, Galaxy A55'ten çok da farklı değil. Exynos 1480 yonga setiyle gelen cihaz, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6,6 inçlik 120 Hertz Super AMOLED ekran ile donatılmış. Akıllı telefonun ön kamerası 32 MP, arka kamerası ise 50 MP, 12 MP ve 5 MP sensörlü üç modülden oluşuyor.

Tam Boyutta Gör 5000 mAh kapasiteli bir pil barındıran Samsung Galaxy Quantum 5, Güney Kore'de 465 dolar fiyatla satışa sunuldu. Cihazın diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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