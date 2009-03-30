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Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör

10 yıl
125,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Samsung'dan yer sorunu olanlara Full HD çözüm!

Bu videomuzda Samsung'un HDTV, Monitör karışımı yeni modeli T260HD'yi inceliyoruz. Eğer yeni bir monitör arıyorsanız bu videoyu izlemeden karar vermeyin!


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talh4wk 9 yıl
t serisi ve p serisi güzel inceleme için teşekkğrler p2250 öneririm herkese ben 2233bw kullansamda :)
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talh4wk 9 yıl
t serisi ve p serisi güzel inceleme için teşekkğrler p2250 öneririm herkese ben 2233bw kullansamda :)
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asaltek 9 yıl
Mesut Çevik kardeş; incelemelerin seneler geçtikçe iyice oturaklı hale geldi, profesyonel tv kanalı tadında yapıyorsun artık videoları, ilk çalışmalarına göre fark oldukça belli oluyor. Seni tv de de görmek isteriz ama, senin kıymetini pek analayacaklarını sanmam, o ayrı tabi. başarılarının devamını bekliyoruz, izliyoruz...
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Master_Evil 9 yıl
inceleme için teşekkürler
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burkanor 9 yıl
genelde bu tip konularda servis olarak çok yetersizler bide oyalama taktikleri yokmu ürünü verirsin hiç bişe yapmadan gönderirler bişeyi yok diye insanı zivanadan çıkarırlar genelde çogu firma böyledir bu tip olaylarda bireysel ugraşmak yerine tüketici mahkemelerine başvurmakta herzaman fayda var ki böyle firmaların hakkından ancak böyle gelinir eger herkez tüketi mahkemesine verse bidaha butür sorunları kimse yaşamaz hatta samsung firmasınada şikayet mailleri atarak dispirütör firmaların at oynatmasını engelleyebilirsiniz ki bence bunu yapın ki bidakine kimsenin sıkıntı çekmesini engellemiş olursunuz....:d
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Mrtk2 9 yıl
güzel inceleme.fakat 16:10 ve onun girisleri arkasında oldugundan duvara koyarsan takması ckarması biraz zor.
Bu arada gömlek yakıyor.
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MavéRicK_09 9 yıl
Samsung 19'' HD, LCD kullanıyorum memnunum.
26'' sanki biraz büyük[>:] gibi
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icg 9 yıl
Hd tv kartları yaygınaşınca pek işlevsel olmayacak bir ürün gibi duruyor, yine de analog/dijital tuner olması güzel.
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toysoLdier(V) 10 yıl
çok güzel sallamışsın mczaga, peki ürünü kullandın mı hiç. Ben de yerimden bi halta yaramaz bu demeyi bilirim... Lütfen her gördüğümüze çamur atmayalım, klasmanının en iyilerinden biridir T260HD
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mczaga 10 yıl
TN panel üstüne 16:10 olması Bu üründe Film izlenmeyi güçleştirecektir Hepsinin bi kombosunu yapmışlar
Hiçbişeyi tam yapamaz bu ürün.
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TwEeN 10 yıl
Arkadaşlar 600 lira bu ürünü alacam şimdi millet okadar yazmış etmiş.
Fiyat olarakda çok çok iyi piyasada 1000 lira civarı.Özelliği bakımından da üzerine biraz daha bişey eklenipde şunu alayım diyebilecek üründe VIEWSONIC VX2835WM 28" 5ms var 800-850 lira cıvarında.Bana ilk başta monitör özelliği lazımdı bu modellerde Tv de olması cabası.
28" ViewSOnic mi yoksa 26" Samsung mu ne dersiniz?
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ASTURIAS 10 yıl
Yan,üst ve alt taraftan bakıdığında görüntüsü bozulmayan bir monitör örnek wiewsonic'i
verebilirim. Bu CRt monitörlerde görülen bir özelliktir.Eğer büyük ekran düşünüseniz,26" VX2640W WIDE 3MS SIYAH GRI HDMI DVI FULL HD başarılı bir örnektir.
samsung modelin avantajı fazlaca cihazın bağlanabilmesidir. ps3 deseniz pc den de oynayabilir insan, diğer artısı tv direkt izlenebilmesi. Tv kartı
masrafından sizi kurtarıyor. Su an piyasadaki LCD monitörler fiyatları uygun modellerdir. Eizo marka full hd, oyunculara yönelik modeller var ama bildiğiniz gibi çok pahalı.
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