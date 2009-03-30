Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör

Bu videomuzda Samsung'un HDTV, Monitör karışımı yeni modeli T260HD'yi inceliyoruz. Eğer yeni bir monitör arıyorsanız bu videoyu izlemeden karar vermeyin!
Bu arada gömlek yakıyor.
26'' sanki biraz büyük[>:] gibi
Hiçbişeyi tam yapamaz bu ürün.
Fiyat olarakda çok çok iyi piyasada 1000 lira civarı.Özelliği bakımından da üzerine biraz daha bişey eklenipde şunu alayım diyebilecek üründe VIEWSONIC VX2835WM 28" 5ms var 800-850 lira cıvarında.Bana ilk başta monitör özelliği lazımdı bu modellerde Tv de olması cabası.
28" ViewSOnic mi yoksa 26" Samsung mu ne dersiniz?
verebilirim. Bu CRt monitörlerde görülen bir özelliktir.Eğer büyük ekran düşünüseniz,26" VX2640W WIDE 3MS SIYAH GRI HDMI DVI FULL HD başarılı bir örnektir.
samsung modelin avantajı fazlaca cihazın bağlanabilmesidir. ps3 deseniz pc den de oynayabilir insan, diğer artısı tv direkt izlenebilmesi. Tv kartı
masrafından sizi kurtarıyor. Su an piyasadaki LCD monitörler fiyatları uygun modellerdir. Eizo marka full hd, oyunculara yönelik modeller var ama bildiğiniz gibi çok pahalı.