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Samsung üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıkladı
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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarısı küresel ekonomik krizin etkileri altında adeta kabus gibi geçen 2009 yılının ikinci yarısı ise Samsung adına oldukça verimli zira açıklanan resmi rakamlara göre Samsung, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18.5'lik artış ile 30.2 milyar dolar gelir açıklarken, net kazancı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Samsung'un yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yi yaptığı açıklamasında dikkat çekici bir operasyonel gelir elde ettiklerini ifade etti.

Samsung'un Cihaz Çözümleri Operasyonu sezonsal gelişmelere bağlı olarak bellek yongası ve LCD panel satışlarında artış yaşarken, Dijital Medya ve İletişim Teknolojileri operasyonun ise cep telefonu, düz ekran televizyonlar ve diğer tüm üst sınıfı elektronik cihazlarda pazar pozisyonunu geliştirdiği açıklandı. Üçüncü çeyrekte 148 milyon büyük ekran LCD panel satışı gerçekleştiren Samsung böylece bir önceki çeyreğe göre %15, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %26 büyüme yaşamayı başardı. Öte yandan 60.2 milyon telefon ve 7.73 milyon düz ekran TV satan firma, dördüncü çeyreğin de güçlü geçeceğini öngörüyor.

Samsung'dan yapılan açıklamada, yaklaşan tatil sezonunun satışlara olumlu yansıyacağı ve dördüncü çeyrek rakamlarını etkileyeceği belirtilirken, yerel para biriminin (Won) değer kazanması ve pazarlama masraflarının artmasından ötürü dördüncü çeyrek net kazancının bir önceki çeyreğe göre daha düşük olmasının beklendiğine dikkat çekildi.


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DarkPlayer00 10 yıl
kaliteli ürün çıkartanlar nasılda belli oluyor


SAMSUNG
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1.1.1.1 10 yıl
hak etti
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buraoca2 10 yıl
Samsung'un Birçok sektörde yer alıpta böyle bir başarıya imza atması, gerçekten takdir edilmesi gereken bir durum... Tebrikler Samsung...
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demircibu 10 yıl
büyük firma çokda patenti var yatırım yapan argesi çok büyük firma sony gibi oldular..
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gerbay 10 yıl
hocam servis olaylarındaki bekletme olayı ülkemizdekileren kaynaklanıyor, kore de ki samsung dan değil...
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Trecc11 10 yıl
sağlam marka..

daha çok kazanırlarda bence
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@nano@ 10 yıl
adamlar bizim ülkede üretilenden çok çeşitte malzeme üretiyor telefon beyaz eşya televizvon araba işlemci bellek modülü vb.. saymakla bitmez denizcilik inşaat söylemiyorum bile
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carloska 10 yıl
o kadar zenginler ama yeni aldığım ve arızalanan samsung e250 telefonum 3 haftadır serviste anakart bekliyor... sanırım böle para kazanıyorlar..
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NemesisR3 10 yıl
en saygı duyduğum ve beğendiğim şirketlerden birisi, hem kaliteli hemde uygun fiyatlı ürünleri var.
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sertacaygun 10 yıl
Bunun yanında beyaz eşya, denizcilik, inşaat gibi sektörleri de var adamların ve bu konuda da başarılı olduklarını düşünüyorum. Helâl olsun...
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cssbaycelebi 10 yıl
samsungun ceosu ne kadar maaş alıyor acaba.
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bilgehan_de 10 yıl
Samsung Global Lider..Çoğu alanda da birinci...Bütün departmanlar da da bence başarılı...Bir beyaz eşya da bile....Bence 3.1 milyar doları fazlasıyla hakediyor...
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spaydix 10 yıl
vay vay vay ne kar be samsung hertürlü sektörde birinciliğe oynuyor görünüşe göre
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Confusion 10 yıl
3.1 milyar dolar net gelir
firma olmaktan çıkmış devlet olmuş resmen

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