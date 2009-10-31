Samsung üçüncü çeyrekte 30.2 milyar dolar gelir açıkladı

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Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. İlk yarısı küresel ekonomik krizin etkileri altında adeta kabus gibi geçen 2009 yılının ikinci yarısı ise Samsung adına oldukça verimli zira açıklanan resmi rakamlara göre Samsung, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18.5'lik artış ile 30.2 milyar dolar gelir açıklarken, net kazancı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat artarak 3.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Samsung'un yatırımcı ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Robert Yi yaptığı açıklamasında dikkat çekici bir operasyonel gelir elde ettiklerini ifade etti.

Samsung'un Cihaz Çözümleri Operasyonu sezonsal gelişmelere bağlı olarak bellek yongası ve LCD panel satışlarında artış yaşarken, Dijital Medya ve İletişim Teknolojileri operasyonun ise cep telefonu, düz ekran televizyonlar ve diğer tüm üst sınıfı elektronik cihazlarda pazar pozisyonunu geliştirdiği açıklandı. Üçüncü çeyrekte 148 milyon büyük ekran LCD panel satışı gerçekleştiren Samsung böylece bir önceki çeyreğe göre %15, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %26 büyüme yaşamayı başardı. Öte yandan 60.2 milyon telefon ve 7.73 milyon düz ekran TV satan firma, dördüncü çeyreğin de güçlü geçeceğini öngörüyor.

Samsung'dan yapılan açıklamada, yaklaşan tatil sezonunun satışlara olumlu yansıyacağı ve dördüncü çeyrek rakamlarını etkileyeceği belirtilirken, yerel para biriminin (Won) değer kazanması ve pazarlama masraflarının artmasından ötürü dördüncü çeyrek net kazancının bir önceki çeyreğe göre daha düşük olmasının beklendiğine dikkat çekildi.