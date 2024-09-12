Samsung, sektörün ilk 9. Nesil QLC V-NAND belleğinde seri üretime başladı

9. nesil QLC V-NAND yapay zeka için önemli
Samsung, geçtiğimiz nisan ayında üç seviyeli hücre (Triple-level cell, TLC) 9. nesil V-NAND’in üretimine başlamasının ardından sadece dört ay sonra, QLC versiyonunun seri üretimine geçmeyi başardı. Samsung, QLC V-NAND sayesinde yapay zeka için gelişmiş SSD çözümleri sağlayacak. Firma, kurumsal SSD pazarının yapay zeka sayesinde hızla büyüdüğünü belirtiyor.
Ayrıca, Designed Mold teknolojisi ile hücrelerin çalışma hatları arasındaki mesafeler ayarlanarak, katmanlar arası tutarlılığın sağlandığı belirtiliyor. Bu sayede Samsung, veri saklama performansını yüzde 20 oranında iyileştirmeyi ve dolayısıyla güvenilirliği artırdığını söylüyor. Son olarak Samsung’un Predictive Program teknolojisi ise hücre durumu değişikliklerini önceden tahmin ederek gereksiz işlemleri en aza indiriyor. Bu yenilik, yazma performansını iki katına çıkarırken, veri giriş/çıkış hızını yüzde 60 oranında artırıyor. Ayrıca, Düşük Güç Tasarımı (Low-Power Design) sayesinde veri okuma ve yazma sırasında enerji tüketimi sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 50 oranında azaltıldığı belirtiliyor.
Samsung, QLC 9. nesil V-NAND’i tüketici ürünleri, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve bulut hizmeti sağlayıcılarına yönelik sunucular gibi çeşitli alanlarda kullanmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.