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    Samsung, sektörün ilk 9. Nesil QLC V-NAND belleğinde seri üretime başladı

    Samsung, yapay zeka için bellek üretiminde gazı açıyor. Firma, sektörün ilk TLC 9. nesil V-NAND belleklerinde üretimi sürdürürken şimdi de sektörün ilk QLC 9. Nesil V-NAND üretimine başladı.
    Samsung, sektörün ilk 9. Nesil QLC V-NAND seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, gelişmiş bellek teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmeye devam ediyor. Firma 1 terabit (Tb) kapasiteli dört seviyeli hücre (Quad-level cell, QLC) 9. nesil V-NAND belleklerin seri üretimine başladığını duyurdu. Bu hamle, özellikle yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş yüksek kapasiteli ve yüksek performanslı bellek çözümleri sunmayı hedefliyor.

    9. nesil QLC V-NAND yapay zeka için önemli

    Samsung, geçtiğimiz nisan ayında üç seviyeli hücre (Triple-level cell, TLC) 9. nesil V-NAND’in üretimine başlamasının ardından sadece dört ay sonra, QLC versiyonunun seri üretimine geçmeyi başardı. Samsung, QLC V-NAND sayesinde yapay zeka için gelişmiş SSD çözümleri sağlayacak. Firma, kurumsal SSD pazarının yapay zeka sayesinde hızla büyüdüğünü belirtiyor.

    Samsung, sektörün ilk 9. Nesil QLC V-NAND seri üretimine başladı Tam Boyutta Gör
    Samsung’un 9. nesil QLC V-NAND’i, bir dizi yenilikçi teknoloji ile donatılmış durumda. Bu yeni nesil belleklerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, sektörün en yüksek katman sayısına sahip çift yığın yapısının kullanılması. Samsung’un özel Channel Hole Etching teknolojisi sayesinde, hücre alanları ve çevresel devreler optimize edilerek önceki nesle kıyasla yüzde 86 oranında daha yüksek bit yoğunluğu elde edilmiş durumda.

    Ayrıca, Designed Mold teknolojisi ile hücrelerin çalışma hatları arasındaki mesafeler ayarlanarak, katmanlar arası tutarlılığın sağlandığı belirtiliyor. Bu sayede Samsung, veri saklama performansını yüzde 20 oranında iyileştirmeyi ve dolayısıyla güvenilirliği artırdığını söylüyor. Son olarak Samsung’un Predictive Program teknolojisi ise hücre durumu değişikliklerini önceden tahmin ederek gereksiz işlemleri en aza indiriyor. Bu yenilik, yazma performansını iki katına çıkarırken, veri giriş/çıkış hızını yüzde 60 oranında artırıyor. Ayrıca, Düşük Güç Tasarımı (Low-Power Design) sayesinde veri okuma ve yazma sırasında enerji tüketimi sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 50 oranında azaltıldığı belirtiliyor.

    Samsung, QLC 9. nesil V-NAND’i tüketici ürünleri, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve bulut hizmeti sağlayıcılarına yönelik sunucular gibi çeşitli alanlarda kullanmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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