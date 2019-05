Samsung'dan Michael Jackson temalı taşınabilir depolama sürücüsü

Tam Boyutta Gör

Yaklaşık bir ay kadar önce Kingston tarafından Michael Jakcson temalı yeni bir USB belleğin hazırlandığını sizler ile paylaşmıştık. Michael Jackson için hazırlanan ve onun daha önce hiç bir yerde görmedğimiz sahne görüntülerini içeren THIS IS IT yapımını içeren USB bellekten sonra benzer bir adım da Samsung'dan geldi ve firma Michael Jackson temalı taşınabilir diskini duyurdu.

S2 serisi altında hazırlanan 500GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüsü benzer şekilde Michael Jackson' THIS IS IT filmini beraberinde sunuyor. Kral'a saygı olarak hazırlanan yeni sürücünün diğer özellikleri arasında ise veri yedekleme için Auto Backup ve içerik güvenliği için SecretZone gibi teknolojilerin yer aldığını görüyoruz.

Samsung tarafından Avrupa satışına 22 Şubat'ta başlanacak 500GB kapasiteli S2 sürücüsünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Tam Boyutta Gör