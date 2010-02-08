Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Michael Jackson temalı taşınabilir depolama sürücüsü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,9b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung'dan Michael Jackson temalı taşınabilir depolama sürücüsü
Tam Boyutta Gör

Yaklaşık bir ay kadar önce Kingston tarafından Michael Jakcson temalı yeni bir USB belleğin hazırlandığını sizler ile paylaşmıştık. Michael Jackson için hazırlanan ve onun daha önce hiç bir yerde görmedğimiz sahne görüntülerini içeren THIS IS IT yapımını içeren USB bellekten sonra benzer bir adım da Samsung'dan geldi ve firma Michael Jackson temalı taşınabilir diskini duyurdu.

S2 serisi altında hazırlanan 500GB kapasiteli taşınabilir depolama sürücüsü benzer şekilde Michael Jackson' THIS IS IT filmini beraberinde sunuyor. Kral'a saygı olarak hazırlanan yeni sürücünün diğer özellikleri arasında ise veri yedekleme için Auto Backup ve içerik güvenliği için SecretZone gibi teknolojilerin yer aldığını görüyoruz.

Samsung tarafından Avrupa satışına 22 Şubat'ta başlanacak 500GB kapasiteli S2 sürücüsünün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Samsung'dan Michael Jackson temalı taşınabilir depolama sürücüsü
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chamicals2 9 yıl
adamın bir sürü borcu var bırakında onları kapatsın hayranları. michael la ve onun ürünlerini çıkaran firmalara laf söyletmem.Bunu bile eleştiriyorsunuzya ne yapsalar eleştirirsiniz yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***@rmour*** 9 yıl
Mal varlığı borçlarının kaç katı bilinmiyor. Ama bunu eleştirmelerini gerçekten anlmadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 9 yıl
Adamın üstünden hala para kazanmaya çalışıyorlar samsungu bu konuda eleştiriyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 9 yıl
Bâri Micheal Jackson'ın hatrına diski 7200 RPM yapsaydınız

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvanha 9 yıl
Ölülerin üzerinden para kazanan bu insan(cık)lar.Kendilerinin hiç ölmeyeceklerini zannede dursunlar.İnsan eliyle kurulan bin tane sistemi yan yana getirsen yinede insanlığa mutluluk getirmez.Hepsinin sonu aynı...Bu sistem kimleri yutmadıki jimi, curt,Layne...ve bizler ,bizler içinde hazırda bekliyor bir fırsat kolluyor....bundan sonra No Samsung , No Kingston ve diğerleri....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 9 yıl
Bâri Micheal Jackson'ın hatrına diski 7200 RPM yapsaydınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 9 yıl
adam öldü ya boş bırakmayın herşeyden para kazanın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
adamı sağ iken rahat bırakmadınız bari oldukten sonra rahat verin be.adamın herseyini paraya donusturmek zorundamısınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***@rmour*** 9 yıl
Haberi tam zamanında yapmışsın. Teşekkürler. Güzel tasarım. Harici HDD almayı düşünüyordum. Bunu beklesem çok şey kaçırmamış olurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim