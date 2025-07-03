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    Galaxy S26 Ultra için hayal kırıklığı yaratan iddia: Aynı batarya ve ana kamerayla gelebilir

    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'nın selefiyle aynı batarya ve ana kamerayla geleceği iddia ediliyor.                             

    Galaxy S26 Ultra, aynı batarya ve ana kamerayla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra'da batarya kapasitesi artışı bekleyen kullanıcılar üzülecek gibi görünüyor. Galaxy Club'ın aktardığı bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra selefiyle aynı 5.000 mAh pil ile gelecek.

    Çinli akıllı telefon üreticileri birer birer silikon karbon pil teknolojisini telefonlarına entegere etmeye başladı. Daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu piller, aynı hacme daha yüksek kapasiteli pillerin yerleştirilmesine olanak tanıyor. Samsung ise henüz bu teknolojiye mesafeli yaklaşıyor.

    Koreli dev, ultra ince gövdeye sahip Galaxy S25 Edge modelinde geleneksel lityum iyon bataryaya yer verse de, enerji yoğunluğunu bir miktar arttırmıştı. Eğer Samsung, Galaxy S26 Ultra'da benzer bir pil kullanırsa daha ince bir telefonla karşılaşabiliriz.

    Ana kameranın da aynı kalması bekleniyor

    Diğer taraftan, Galaxy S26 Ultra'nın ana kamerasının da selefiyle aynı olacağı iddia ediliyor. Hatırlanılacağı üzere, Galaxy S25 Ultra 1/1.3" boyutunda ve 200 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanıyor. Hatta bu sensör S23 Ultra'dan beri yer alıyor. Samsung'un yeni modelinde bu sensörü kullanmaya devam edeceği belirtiliyor.

    Ancak, Galaxy S26 serisinin tanıtılmasına daha uzun bir süre olduğu için, şu aşamada bu iddiaların kesinlik kazanmadığını belirtelim.

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