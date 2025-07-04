Samsung'un ABD'deki 44 milyar dolarlık çip fabrikasının açılışı ertelendi: Sebep talep eksikliği

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Tam Boyutta Gör Samsung’un ABD’nin Texas eyaletindeki Taylor şehrinde inşa ettiği yarı iletken fabrikasının açılışı, müşteri bulma konusundaki zorluklar nedeniyle ertelendi. Nikkei Asia’ya konuşan kaynaklar, Güney Koreli devin fabrikaya üretim ekipmanlarını getirerek çalıştırmaya hazır hale gelse bile, yeterli talep olmadığı için üretime başlayamadığını belirtiyor. Ayrıca, fabrikanın ilk planlanan üretim teknolojisi olan 4nm süreci artık pazar talepleriyle uyuşmuyor.

Samsung, Taylor fabrikasının inşaatına 2022 yılında 17 milyar dolarlık yatırımla başlamıştı. 2024’te bu yatırım miktarını 44 milyar dolara çıkararak, ek bir ileri seviye fabrika ve Ar-Ge merkezi kurma kararı aldı. Bu hamle, geçen yıl Aralık ayında çok sayıda gecikme ve aksaklığa rağmen tamamlanan 6,6 milyar dolarlık bir CHIPS Yasası sübvansiyonuyla destekleniyor.

Ana müteahhit Samsung C&T, inşaatın ilerlediğini ve Mart 2024 itibariyle projenin %92’sinin tamamlandığını açıkladı. Başlangıçta Nisan ayında bitirilmesi planlanan inşaat, resmi belgelerde Ekim ayına ertelenmiş görünüyor.

Talep eksikliği gecikmenin temel nedeni

Şirket gecikmeye dair resmi bir neden açıklamasa da, birçok kaynak gecikmenin temelinde düşük talebin yattığını belirtiyor. Başlangıçta Taylor Fab'ın 4nm işlem düğümü için çipler üretmesi planlanmıştı ancak daha sonra TSMC ve Intel ile rekabet edebilmek için 2nm'ye yükseltildi.

Bir tedarik zinciri yöneticisinin açıklamasına göre, ABD’de çiplere olan yerel talep zayıf durumda ve Samsung’un birkaç yıl önce planladığı süreçler artık günümüz pazarının ihtiyaçlarına uymuyor. Samsung, siteyi 2nm üretim sürecine geçirmek istediğini duyurmuş olsa da, bu süreç hem zaman hem kaynak hem de maliyet açısından oldukça zorlu.

Bu durum, Tayvanlı rakibi TSMC’nin Arizona’daki Fab 21 tesisinde 4nm üretime çoktan başlamış olmasıyla büyük bir tezat oluşturuyor. Apple, AMD, Broadcom, Nvidia ve Qualcomm gibi büyük ABD’li müşterilere üretim yapan TSMC’nin kapasitesi 2027’ye kadar tamamen rezerve edilmiş durumda. TSMC, global dökümhane pazarında %68’lik payla lider konumda yer alırken, Samsung yalnızca %7,7 ile ikinci sırada geliyor.

Kurulum sürecinin zorlukları

Samsung, 1996’dan bu yana Austin, Texas’ta bir başka üretim tesisi işletiyor olsa da, Taylor’daki yeni tesisin faaliyete geçirilmesi büyük zorluklar içeriyor. Yeni bir üretim tesisi inşa etmenin yanı sıra, tedarik zinciri kurmak, kalifiye iş gücü bulmak ve üretilecek çipler için müşteri kazanmak gerekiyor.

En önemli ve maliyetli adımlardan biri ise, tesisi ekipmanlarla donatma süreci. Bu aşamada, özellikle EUV (Aşırı Ultraviyole Litografi) makinelerinin kurulumu büyük bir hassasiyet ve uzmanlık gerektiriyor. Bunun yanında, çip üretimi için gerekli olan aşındırma, kaplama gibi birçok karmaşık işlem de bulunuyor. TSMC’nin toplam 42 milyar dolarlık yatırımının önemli bir kısmı sadece bu ekipman yerleştirme süreci için harcanıyor.

Samsung’un ise üretim verimliliği sorunları yaşadığı ve bu nedenle Taylor sahasındaki bazı önemli çalışanlarını geri çektiği belirtiliyor.

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Küresel riskler de etkili

Samsung’un karşılaştığı zorluklar sadece teknik değil. Küresel çapta yaşanan jeopolitik gelişmeler, hem TSMC’yi hem Samsung’u etkiliyor. Yapay zeka ve veri merkezi pazarlarında büyüme devam etse de, tüketici elektroniği ve otomotiv sektöründe durgunluk devam ediyor.

Trendforce analisti Joanne Chiao, “Verimlilik sorunları kısmen çözülmüş olsa da, ABD’nin Çin’e yönelik ileri teknoloji çip üretim kısıtlamaları Samsung’un kapasite kullanımını sektör ortalamasının altında bırakıyor.” dedi.

Trump döneminde başlatılan gümrük tarifeleri, özellikle tüketici elektroniği ve otomotiv sektörlerinde belirsizlik yarattı. Bu da çip talebini olumsuz etkiledi. Çin ise bu gelişmeler karşısında kendi yarı iletken üretimini artırmaya odaklandı ve devlet destekli yeni oyuncular piyasaya girmeye başladı. Çin’in bu hızla devam etmesi durumunda, 2030’a kadar çip üretim kapasitesinde dünya lideri olması bekleniyor.

2026'ya kadar faaliyete geçmesi bekleniyor

Tüm bu engellere rağmen Samsung, Taylor fabrikasını 2026’ya kadar faaliyete geçirmeyi planlıyor. Nikkei Asia’nın aktardığına göre, şirket açılış için kesin bir tarih vermedi ve ekipman kurulumu veya müşteri eksikliği hakkında açıklama yapmadı. Ancak CHIPS Act desteklerinden faydalanmak için fabrikanın faaliyete geçmesi şart.

Şu anda Taylor Fab için müşterileri olmasa da, Samsung açılışını ancak belirli bir süre erteleyebilir. Çünkü bu durumda, TSMC'nin gerisinde kalmanın yanında, yatırılan milyarlarca dolar da boşa gitmiş olur.

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Samsung'un ABD'deki 44 milyar dolarlık çip fabrikası ertelendi

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