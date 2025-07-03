Samsung'un üçe katlanır telefonunun tasarımı ortaya çıktı: Önümüzdeki hafta tanıtılabilir

Galaxy Z Fold'a benzer tasarıma sahip olacak
Bu görsellere göre Galaxy G Fold, çift menteşeli G şeklinde içe doğru katlanan bir gövde yapısına sahip. Telefonun, kamera dizilimi ve keskin köşeleriyle Galaxy Z Fold'a benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Açılıp arkadan bakıldığında, kapak ekranı orta bölümde yer alıyor ve kamera adası sol tarafta aklıyor.
Samsung Galaxy G Fold beklenen özellikleri
Galaxy G Fold'un teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazın 10 inç büyüklüğünde iç ekrana ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Kamera kurulumunun ise Galaxy Z Fold 7'ye benzer olacağı söyleniyor; bu da 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve 10 MP selfie kamerası ile gelebileceği anlamına geliyor.
Üç katlı telefonun fiyatının 3000 dolara yakın olacağı da gelen iddialar arasında. Ancak telefonun yalnızca Çin ve Güney Kore pazarında satılacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de iddia ediliyor.
Samsung, önümüzdeki hafta Unpacked'de Galaxy G Fold'u tanıtabilir, ancak G Fold etkinlikteki tek cihaz olmayacak. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve yeni Galaxy Watch serisi gibi birçok ürünün tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: