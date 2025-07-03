Samsung'un üçe katlanır telefonunun tasarımı ortaya çıktı: Önümüzdeki hafta tanıtılabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung'un önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde, şirketin ilk üçe katlanır telefonunu görme ihtimalimiz arttı. Android Authority'nin haberine göre, One UI 8'in en son sürümünde yer alan gizli animasyon dosyaları, Samsung'un üçe katlanır telefonunun nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold'a benzer tasarıma sahip olacak

Bu görsellere göre Galaxy G Fold, çift menteşeli G şeklinde içe doğru katlanan bir gövde yapısına sahip. Telefonun, kamera dizilimi ve keskin köşeleriyle Galaxy Z Fold'a benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Açılıp arkadan bakıldığında, kapak ekranı orta bölümde yer alıyor ve kamera adası sol tarafta aklıyor.

Tam Boyutta Gör One UI yazılımında telefon "Multifold 7" olarak adlandırılıyor ancak bu bir kod ismi olabilir, bu nedenle şimdilik Galaxy G Fold olarak adlandıracağız. One UI 8 ayrıca kullanıcılara telefonu nasıl katlamamaları gerektiğini anlatan animasyon dosyaları da içeriyor. Telefon iki kez içe doğru katlandığı için menteşelerden biri daha geniş.

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Samsung Galaxy G Fold beklenen özellikleri

Galaxy G Fold'un teknik özelliklerine gelecek olursak, cihazın 10 inç büyüklüğünde iç ekrana ve Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağı belirtiliyor. Kamera kurulumunun ise Galaxy Z Fold 7'ye benzer olacağı söyleniyor; bu da 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 10 MP telefoto kamera (3x optik zoom) ve 10 MP selfie kamerası ile gelebileceği anlamına geliyor.

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Üç katlı telefonun fiyatının 3000 dolara yakın olacağı da gelen iddialar arasında. Ancak telefonun yalnızca Çin ve Güney Kore pazarında satılacağı ve sınırlı sayıda üretileceği de iddia ediliyor.

Samsung, önümüzdeki hafta Unpacked'de Galaxy G Fold'u tanıtabilir, ancak G Fold etkinlikteki tek cihaz olmayacak. Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve yeni Galaxy Watch serisi gibi birçok ürünün tanıtılması bekleniyor.

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