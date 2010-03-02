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Sapphire 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modelini sergiliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,5b
1
42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modelini sergiliyor
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Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartlarına karşı AMD cephesindeki hareketlilik başladı. Firmanın iş ortakları 4GB bellek kapasitesine sahip, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modelleriyle performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanıyorlar. Asus'un Ares kod adlı Radeon HD 5870 X2 modeliyle başlayan bu akımın yeni katılımcısı Sapphire oldu ve firma özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelini gösterdi.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına sahip. Asus'un modeliyle benzer şekilde Radeon HD 5870 X2 modeli olarak tanımlanan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200x paralel işlem birimi ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle en iyisini isteyenleri hedefliyor.

Arctic Cooling tarafından hazırlanan üç fanlı özel soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modelin, Asus Radeon HD 5970 Ares'den farklı olarak 2x 8pin ve bir adet 6pin yerine iki adet 8pin güç konnektörüne sahip olan kartın bu açıdan önemli bir avantaja sahip olduğu belirtiliyor. Fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmayan kartın önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.

Sapphire 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modelini sergiliyor
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Sapphire Radeon HD 5870 X2 4GB GDDR5, iki adet 8pin güç konnektörü ile geliyor.


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CoreXXX 9 yıl
çok şık durmuyor ama bu soğutucu fanlarını powercolor pcs serilerinde kullanıyor ve çok sessiz onu biliyorum
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MÇKR_06 9 yıl
güzel gözükmüyor kart
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sinanozk 9 yıl
asusun soğutma sistemi ve görünümü daha iyi gözüküyor...ama kart çok uzun be kardeşim :) articler de kartın görüntüsünü modifiyeli bir tıra çevirmiş...
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1mpossible 9 yıl
saçma sapan yorum yazıp durmayın küçük bi afn 2900 rpm de dönüyorsa bunda üç tane oldugu için 2000 rpm gibi bi degerden dönücektirki bitane 2900 rpm lik fan 2000 rpm lik fandan daha zor ses cıkarır şimd bana 2000x3=600 hesabı yapmayn:D
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Tanarri 9 yıl
tasarımı içinmi alıyosunuz kartı anlamadım gitti ayrıca 3 adet fan olması demek tek fan olmasından daha iyi düşük devirde tek fanın yüksek devirde yaptığı işi aynı miktarda yapar. Tasarıma değil işlevseliğine bakarım. iki gpu başına birer fan ve sğutucu blok ve transistörler ve belekler ayrı fan ve soğutucu blok eklenmiş gibi görünüyo bence çok güzel düşünülmüş ve güzel bi kart tamam şekli kötü görünebilir ama asus dan daha iyi soğutup daha iyi performans vericekse niye bu kart alınmasınki ayrıca fiyatıda eminim asusdan ucuz olucaktır bence gayet başarılı ve alınası bi kart en azından stok fanlı bi 5970 den çok çok iyi orası kesin
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UzmaN345 9 yıl
Bu kartla birlikte crysiste normal oynanan oyunlar arasına girecektir kartın 850 hz çalışması ve 4 gb belli olması crysis 60 fps sınırına tasıyabilir buda çok kaliteli bir oyun deneyimi sunar profesyonel oyun serverler bu kartı kapışırlar D
bu kartında donanımhaber ekibi cebit 2010 incelikcektir muhakkak sabırsızlıkla bekliyorum
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CeFurkan 9 yıl
fanlar karizmatik olmasada

daha iyi sogutacagina ve daha sessiz olacagina inaniyorum
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yelkowan 9 yıl
Bu soğutucuyla bu ekran kartının gürültülü çalışması veya ısınması çok zor.

Dikkat ederseniz ısı boruları diğer soğutucularda olduğu gibi ekran kartına dikine değil paralel bir şekilde uzanmış.
Bu ayrıntı bile kartın ne kadar serin ve sessiz olacağının kanıtı...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

fanların altında bunun gibi bir şey var.
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DH Misafiri 9 yıl
Üç fan yerine ben evde benim klimayı bağladım, fix 18 derece hem de ses çıkmıyo
:D
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NecroCyber-777 9 yıl
o asusun fanı bu artic coolingden daha fazla ses yapar bilip bilmeden eleştiren arkadaşlar artic cooling fan kullanmamışlar hemende yorum yapıyorlar bence görüntüsü kötüde değil
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Cnytkyz 9 yıl
Artic cooling en sessiz ekran kartı sogutucuları yapan firmalardan biri. Neyse olayı uzatmıyalım ben asus la bunun arasında bunu tercih ederdim. Kendi kişişel fikrim...
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emrahrasa 9 yıl
Arctic Cooling fanları gerçekten çok sessiz, fanlar tam devirde dönse bile çıkan rahatsız edici fan sesi gibi değil de ses rüzgar esintisi gibi geliyor, malumat.
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stradosphere 9 yıl
@daysleeperxp
Saol verdiğin dini açıklama için,sonunda ekran kartınada haram ve helal kavramı geldi.
Daha güzel bir tasarım olabilirdi,3 fan öyle sırıtkan biçimde duruyor.Gerçi daha önce fermi içinde yazdığım gibi,kasanın içinde kalacağı için kart.Pek görsel kısmı şu anda önemli değil,performansını versin yeter
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-dehşet- 9 yıl
Düşük devirde yüksek hava üfleme(CFM) değerleri ile daha sessiz olacağı kesin.Ekran kartlarında artan fan sayısı ses ile ters orantılı oluyor istisnai durumlar hariç tabi.
Görüntüsü ASUS kadar albenili olmasada bence en az onun kadar iş görür nitelikte.
Ayrıca ASUS gibi sınırlı sayıda üretileceğini de düşünmüyorum.Bu kart daha çok genele yönelik.Gerçi HD5970 ne kadar genele yönelik olur o da ayrı bir tartışma konusu.
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daysleeperxp 9 yıl
Parayı makyaj malzemesine değil teknolojiye vermek lazım.
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