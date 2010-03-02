Sapphire 4GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5970 modelini sergiliyor

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Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartlarına karşı AMD cephesindeki hareketlilik başladı. Firmanın iş ortakları 4GB bellek kapasitesine sahip, fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 5970 modelleriyle performans çıtasını yukarı taşımaya hazırlanıyorlar. Asus'un Ares kod adlı Radeon HD 5870 X2 modeliyle başlayan bu akımın yeni katılımcısı Sapphire oldu ve firma özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelini gösterdi.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 850MHz GPU ve 4800MHz bellek saat hızlarına sahip. Asus'un modeliyle benzer şekilde Radeon HD 5870 X2 modeli olarak tanımlanan kart, 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200x paralel işlem birimi ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle en iyisini isteyenleri hedefliyor.

Arctic Cooling tarafından hazırlanan üç fanlı özel soğutucusu ile serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 11 destekli yeni modelin, Asus Radeon HD 5970 Ares'den farklı olarak 2x 8pin ve bir adet 6pin yerine iki adet 8pin güç konnektörüne sahip olan kartın bu açıdan önemli bir avantaja sahip olduğu belirtiliyor. Fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmayan kartın önümüzdeki haftalarda satışa çıkması bekleniyor.

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Sapphire Radeon HD 5870 X2 4GB GDDR5, iki adet 8pin güç konnektörü ile geliyor.